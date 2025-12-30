क्या सैकड़ों लोगों के सामने हुई एंजेल चकमा की हत्या? पुलिस ने दिया ये जवाब

क्या सैकड़ों लोगों के सामने हुई एंजेल चकमा की हत्या? पुलिस ने दिया ये जवाब
नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के मन में आए असुरक्षा के भाव को करेगी पुलिस, एंजेल चकमा हत्याकांड पर पुलिस ने दिया विस्तार से जवाब
Published : December 30, 2025 at 7:51 PM IST
किरनकांत शर्मा
देहरादून: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है. इस घटना को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली और त्रिपुरा तक विरोध हो रहे हैं. एंजेल का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है. हालांकि, उत्तराखंड सरकार लगातार परिवार से संपर्क साधे हुए हैं.
एंजेल चकमा हत्याकांड से जुड़े तमाम तथ्यों को लेकर आज देहरादून एसएसपी अजय सिंह मीडिया के सामने आए. एसएसपी अजय सिंह ने करीब 45 मिनट तक मीडिया के कैमरे पर आकर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार न केवल बातचीत की. बल्कि, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए.
घटनाक्रम कब और कैसे हुआ? एफआईआर कब दर्ज हुई और अब तक पुलिस इस मामले में क्या कुछ कर चुकी है? इसको लेकर भी कुछ नई अपडेट एसएसपी ने साझा की है. देहरादून पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि यह मामला न केवल पुलिस के लिए बल्कि, राज्य सरकार के लिए भी बेहद संवेदनशील है, जो कोई भी घटना हुई है, उससे हर कोई हैरान है.
भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई घटना: एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जिस वक्त और जिस जगह पर यह घटना हुई है, वो बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है. अमूमन वहां पर छात्रों के बीच बहस बाजी होती रहती है. इस घटना को भी वहां के स्थानीय लोगों ने सामान्य माना.
एक मिनट के भीतर हुई सारी घटना: ईटीवी भारत ने जब पूछा कि क्या इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई भी व्यक्ति चकमा को बचाने या पुलिस को सूचना देने के लिए सामने नहीं आया? इस पर अजय सिंह का कहना था कि यह सब कुछ 1 मिनट के अंदर हो गया. जो काफी कम समय में हुआ.
हमने घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, उसमें सब कुछ अचानक घटना हुआ दिखाई दे रहा है. इसलिए यह कहना कि किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, यह सही नहीं होगा.
फरार आरोपी के ऊपर एक लाख रुपए का इनाम: एसएसपी अजय सिंह ने ये भी बताया कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब छठे और फरार आरोपी के ऊपर जो इनाम 25,000 रुपए का इनाम रखा था. उसे पुलिस मुख्यालय ने बढ़ाकर 1,00,000 लाख रुपए कर दिया है.
क्या आरोपी नेपाल भागा? पुलिस को ये इनपुट मिल रहे हैं कि आरोपी अभी नेपाल नहीं गया है. हो सकता है कि वो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के आसपास कहीं छुपा हुआ हो. हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे.
एसआईटी करेगी जांच: इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की जांच में अब हत्या की धारा को भी जोड़ा गया है. इसके साथ ही एक जिला स्तर पर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है.
नॉर्थ ईस्ट या अन्य राज्यों के छात्रों का डर कैसे होगा दूर: क्या नॉर्थ ईस्ट या अन्य राज्यों से आए छात्र जो यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और उनके मन में जो भाव है, उसको दूर करने के लिए आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है? इस सवाल पर भी अजय सिंह ने जवाब दिया.
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सभी चौकी, थाना और कोतवाली स्तर पर यह संदेश पहुंचा दिया है कि जहां-जहां पर बाहर से आने वाले छात्र पढ़ रहे हैं, उनसे समन्वय स्थापित किया जाए. इसके साथ ही एक-दो दिन में उच्चाधिकारियों के साथ सभी छात्रों को बुलाकर बातचीत की जाएगी.
उनसे संवाद कायम करके उनकी बातों को सुना जाएगा. जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि बाहर से आकर यहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देहरादून पुलिस की है. इसलिए उनके मन में जो भी असुरक्षा के भाव है, उनको खत्म करने के लिए सभी काम किए जाएंगे.
