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उत्तराखंड के बैरागीवाला में कैसे हुआ इतना बड़ा बवाल, एक क्लिक में पढ़िए पूरी TIMELINE

देहरादून के बैरागीवाला में दो पक्षों में आपसी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. इस मामले में अब तक 4 लोग अरेस्ट हुए हैं.

DEHRADUN BAIRAGIWALA
देहरादून बैरागीवाला हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 14, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 8:18 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड का सहसपुर आज दिन भर सुर्खियों में रहा. इसके सुर्खियों में रहने की वजह बैरागीवाला में हुआ बवाल है. बीते शनिवार से ही बैरागीवाला से बवाल की खबरें आनी शुरू हुई. आज आगजनी, पथराव और बुलडोजर एक्शन हुआ. बैरागीवाला में आज दिनभर हालात तनावपूर्ण रहे. पुलिस को यहां शांति व्यवस्था के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. बैरागीवाला में इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ? कैसे ये हंगामे का पावर सेंटर बना? आइए जानते हैं.

पुरानी रंजिश ने लिया झड़प का रूप: सहसपुर से बैरागीवाला में पुरानी रंजिश के चलते शनिवार को पूर्व प्रधान के भतीजे और अन्य लोगों ने मिलकर विनोद उसके भाई अशोक व राजेश पर हथियारों से हमला कर दिया. इसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें हरबर्टपुर स्थित अस्पताल में विनोद ने दम तोड़ दिया. विनोद भाजपा के युवा मोर्चा का नेता बताया जा रहा है. वह पूर्व में बीडीसी का चुनाव भी लड़ चुका है.एक पक्ष हिंदू और दूसरा मुस्लिम होने के कारण विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया. इस घटना के बाद शनिवार और रविवार को प्रदर्शन होते रहे. आरोपियों के घर आगजनी, बुलडोजर की कार्रवाई हुई. इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ. हिंदू संगठनों ने चकराता रोड भी जाम किया.

दिन भर सुर्खियों में रहा बैरागीवाला (वीडियो सोर्स- Local Resident/Police)

दोनों परिवारों में अक्सर होते थे झगड़े: जानकारी के अनुसार विनोद और उसके परिवार ने पहले प्रधान इसफाख के कार्यकाल की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई जानकारी मांगी थी. उन्होंने प्रधान के कार्यकाल में ग्राम समाज की भूमि और अन्य मामलों में शिकायत भी दर्ज करवाई थी. इससे दोनों पक्षों में रंजिश पैदा हो गई. दोनों परिवारों में अक्सर झगड़े होते रहते थे.

शनिवार शाम खेत में पानी डालने से शुरू हुआ विवाद: शनिवार को विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे. बगल का खेत पूर्व प्रधान इसफाख के भतीजे इम्तियाज का था. इम्तियाज के आपत्ति जताने पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. इस दौरान अमन, यूनुस, अनीस और रज्जाक आदि भी मौके पर आ गए. फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इम्तियाज और उसके साथियों ने विनोद, अशोक और राजेश पर भारी और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया.

विनोद के सिर पर हथौड़े से किया वार: रज्जाक ने विनोद के सिर पर हथौड़े से तीन वार किए. अन्य दोनों भाइयों को भी जमकर पीटा. घायल अवस्था में तीनों भाइयों को हरबर्टपुर स्थित लेहमन अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में उपचार के दौरान विनोद की मौत हो गई. सूचना पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कुछ संत गांव में पहुंचे. गांव में पहले से ही हिंदू समाज के लोगों की भीड़ जमा थी. आक्रोशित लोगों ने भी हाथों में लाठी डंडे उठा लिए.

रात होते होते पुलिस ने संभाला मोर्चा: सूचना पर सहसपुर, विकासनगर, सेलाकुई और कालसी का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. कार्यकर्ता उग्र होकर मस्जिद की ओर बढ़ गए. कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया. इस दौरान मस्जिद के आसपास से कार्यकर्ताओं पर कांच की बोतल और पत्थर फेंके गए. इसमें पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता बाल-बाल बचे.

घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती: उसके बाद भीड़ आरोपी के मकान तक जाने लगी. कुछ संत भी गांव के भीतर जाने का प्रयास करने लगे. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू किया. कुछ कार्यकर्ता दून-पांवटा राजमार्ग की ओर बढ़े. वह राजमार्ग पर बैठ गए. उन्होंने वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध कर दी. कार्यकर्ताओं का दूसरा दल आरोपी के मकान तक जाने का प्रयास कर रहा था. अस्पताल में भर्ती दोनों घायलों की हालत भी गंभीर बनी हुई है. एसपी देहात पंकज गैरोला मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझने का प्रयास किया. गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है. आसपास के थानों और पीएसी बल को तैनात किया गया है.

आज सुबह गांव में जमकर हुआ हंगामा: आज गांव में हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग जमा हुये. उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया. हिंदू संगठन की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाये. हिंदू संगठन के प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने आरोपी मासूम के घर पर बुलडोजर चलाया. बुलडोजर मकान के आधे अधूरे हिस्से पर चलने पर नाराजगी जताते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी के घर पर आग लगा दी. इस दौरान घर पर खड़ी बाइक पर भी आग के हवाले कर दी गई. पुलिस ने किसी तरह बाइक पर आग पर काबू पाया.

पुलिस पर हुआ पथराव: वहीं, लगातार हिंदू संगठन के लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए दूसरी जेसीबी मशीन मंगाई. उन्होंने आरोपी के घर को गिराने की कोशिश की. पुलिस बल ने किसी तरह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को मौके से खदेड़ा.

आरोपियों के घर दुकार पर चला बुलडोजर: उसके बाद पुलिस में मौके पर कानून व्यवस्था को कंट्रोल में किया. आरोपी के घर पर लगी आज को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया. जिन्होंने मौके पर आग पर काबू पाया. वहीं, उसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपी की गांव में स्थित दो दुकानों पर बुलडोजर चलाया. दुकान ध्वस्त कर दी गई. हिंदू संगठन के लोग लगातार नाराजगी जाता रहे थे. उन्होंने मुख्य चकराता रोड पर इकट्ठे होकर सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस लगातार हिंदू संगठन के लोगों को समझाती रही.

अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर हुए खूनी विवाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने मामले में चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही भरोसा दिलाया है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ं- देहरादून बैरागीवाला बवाल, आगजनी और पथराव की घटना, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर

पढे़ं- देहरादून के बैरागीवाला में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 3 गंभीर घायल

Last Updated : June 14, 2026 at 8:18 PM IST

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