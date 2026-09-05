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उत्तराखंड सात मोड़ एलिफेंट कॉरिडोर: विकास VS जंगल का क्या समाधान? तीन तरफ से घिरी सरकार

सात तीखे मोड़ों को दिया जाएगा नया अलाइनमेंट: यानी यह सिर्फ एक सामान्य सड़क चौड़ीकरण परियोजना नहीं है. इसके पीछे बढ़ता यातायात एक बड़ा तर्क है. NHAI की प्रस्तुति के अनुसार सात मोड़ वन क्षेत्र में वर्ष 2020 में यातायात करीब 17,054 PCU था, जो 2026 में अनुमानतः 27,872 PCU तक पहुंच गया है. मौजूदा सड़क दो लेन की है. इसमें सात तीखे मोड़ हैं. NHAI का तर्क है कि बढ़ते ट्रैफिक के बीच यही मोड़ दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाते हैं. IRC मानकों के लिहाज से सड़क का चार लेन में विस्तार जरूरी है. इसी वजह से प्रस्तावित डिजाइन में मौजूदा सात तीखे मोड़ों की जगह नया अलाइनमेंट देने की योजना है. NHAI का कहना है कि पेड़ों की कटाई कम से कम रखने के लिए नया अलाइनमेंट काफी हद तक मौजूदा सड़क के ऊपर या समानांतर रखा गया है.

20 किमी की दो तस्वीरें, जानें क्यों जरुरी है एलिफेंट कॉरिडोर: NHAI की परियोजना प्रस्तुति के मुताबिक भानियावाला–जॉलीग्रांट–ऋषिकेश NH-7 परियोजना करीब 19.780 किलोमीटर लंबी है. इसका उद्देश्य मौजूदा मार्ग को अपग्रेड कर सुरक्षित और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. NHAI के मुताबिक इस पूरे हिस्से का लगभग 8 किलोमीटर भाग वन क्षेत्र से गुजरता है, जबकि परियोजना का व्यापक उद्देश्य देहरादून, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश के बीच बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करना है. परियोजना को राज्य की बढ़ती यातायात जरूरतों, पर्यटन और चारधाम यात्रा के दबाव को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है.

बेनतीजा रही पहली बैठक: अब इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पेंच सामने आया है. सरकार की पहल के बाद NHAI, PWD और स्थानीय प्रशासन ने लोगों के साथ संवाद की कोशिश की, लेकिन पहली पब्लिक कंसल्टेंसी बेनतीजा रही. यानी जिस सवाल का जवाब बातचीत के जरिए खोजा जाना था, उस पर सहमति नहीं बन सकी. यही वजह है कि सात मोड़ की कहानी को सिर्फ पेड़ों की कटाई के विरोध या सड़क चौड़ीकरण के समर्थन के रूप में देखना अधूरा होगा. असल सवाल यह है कि जिस जंगल को सड़क पहले ही दो हिस्सों में बांट चुकी है, वहां सड़क को और सुरक्षित बनाने की कोशिश वन्यजीवों के लिए समाधान बनेगी या समस्या को और बढ़ाएगी? अगर सड़क चौड़ी नहीं की जाती तो लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक और मौजूदा सड़क पर हो रही वन्यजीव दुर्घटनाओं का समाधान क्या होगा?

क्या है सात मोड़ सड़क प्रोजेक्ट: देहरादून से ऋषिकेश के बीच सात मोड़ का जंगल इन दिनों सिर्फ एक सड़क परियोजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच खड़े उस बड़े सवाल का प्रतीक बन गया है. जिसका आसान जवाब शायद किसी एक पक्ष के पास नहीं है. एक तरफ बढ़ता ट्रैफिक, जौलीग्रांट एयरपोर्ट, पर्यटन और चारधाम यात्रा के दबाव के बीच मौजूदा दो लेन सड़क को चार लेन में बदलने की योजना है, तो दूसरी तरफ इसी सड़क के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई और जंगल के बीच नया निर्माण स्थानीय लोगों, पर्यावरण प्रेमियों और पर्यावरण एक्टिविस्टों के विरोध का कारण बन गया. मामला इतना बढ़ा कि सड़क किनारे शुरू हुआ विरोध राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा. तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक भी ये मामला पहुंचा. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनभावनाओं को देखते हुए पेड़ कटान पर रोक लगाई. साथ ही सभी स्टेकहोल्डर्स, स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों से बातचीत के बाद आगे बढ़ने का रास्ता चुना.

देहरादून: सात मोड़ फोरलेन सड़क प्रोजेक्ट एलीफेंट कॉरिडोर और हजारों पेड़ों के बीच फंसा हुआ है. जिसके कारण सरकार ने काम रोककर जनसंवाद शुरू किया है. इसकी पहली ही बैठक बेनतीजा रही. ऐसे में अब सवाल है कि सरकार, विकास की सड़क और हाथियों के रास्ते के बीच कैसे रास्ता तलाशेगी?

सात मोड़ एलिफेंट कॉरिडोर की असली चुनौती जंगल: परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के मुताबिक यह हाईवे अभी दो हिस्सों में मौजूद है. यह भानियावाला से शुरू होकर ऋषिकेश को कनेक्ट करता है. इसका करीब 10 किलोमीटर हिस्सा आबादी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जबकि बाकी करीब 10 किलोमीटर हिस्सा फॉरेस्ट सेक्शन से होकर गुजरता है. इसी फॉरेस्ट सेक्शन में देखा गया कि सड़क एक बड़े वन क्षेत्र को दो हिस्सों में काट देती है. उनका तर्क है कि जब किसी जंगल को सड़क से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वन्यजीवों का प्राकृतिक क्रॉस मूवमेंट प्रभावित होता है. सात मोड़ क्षेत्र में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष, हाथियों से होने वाले नुकसान और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं इसी समस्या का हिस्सा है.कई बार वाहनों को रेगुलर पेट्रोलिंग के जरिए जंगल पार कराया जाता है. परिस्थितियां खराब होने पर रात में आवाजाही तक प्रतिबंधित करनी पड़ती है.

जंगलों ने चुकाई विकास की कीमत (ETV Bharat)

NHAI ने प्रेजेंटेशन में क्या दिखाया: NHAI की प्रस्तुति में भी मौजूदा सड़क पर वन्यजीव दुर्घटनाओं का आंकड़ा दिया गया है. वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर पिछले 5 से 10 वर्षों में भानियावाला–ऋषिकेश के मौजूदा सात मोड़ दो लेन मार्ग पर 29 वन्यजीव सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने की बात कही गई है. प्रस्तुति में यह भी बताया गया है कि WII की Elephant Corridors of India–2023 रिपोर्ट के अनुसार तीनपानी और Kansrau–Barkot यानी लाल तप्पड़ एलिफेंट कॉरिडोर परियोजना क्षेत्र से होकर गुजरते हैं. NHAI के अनुसार डेडिकेटेड एलिफेंट अंडपरपास के अभाव में हाथियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने में गंभीर कठिनाइयां आती हैं. इससे मानव-हाथी संघर्ष तथा सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है.

NHAI का पक्ष (फोटो सोर्स: Courtesy- NHAI)

यही वह बिंदु है जहां NHAI अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ ‘रोड चौड़ीकरण’ नहीं बल्कि ‘Wildlife Mitigation Project’ के तौर पर पेश करता है. NHAI के मुताबिक WII की अनुशंसाओं और WWF-India के कैमरा ट्रैप अध्ययन के आधार पर पांच एलिफेंट अंडपरपास प्रस्तावित किए गए हैं. इनमें से चार करीब 3.06 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड संरचना के हिस्से के रूप में सात मोड़ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैं. इसके साथ Green Guide Hedge, Sound Barrier, Anti-Glare Screen, Wildlife Warning Signs, Speed Calming और No-Horn Zone जैसे उपाय भी शामिल किए गए हैं.

क्या होता है इको सेंसटिव जोन (ETV Bharat)

NHAI का तर्क जंगल के साथ हाथियों का संरक्षण जरूरी: परियोजना निदेशक सौरभ सिंह का मूल तर्क इसी पर आधारित है. उनके मुताबिक सड़क को और चौड़ा करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़क से पैदा हो रही समस्या को डिजाइन के जरिए कम करना भी परियोजना का हिस्सा है. यानी जिस सड़क ने वन्यजीवों के आवागमन को बाधित किया, उसी सड़क के नए डिजाइन में अंडरपास और एलिवेटेड स्ट्रक्चर देकर हाथियों को सड़क के नीचे या ऊपर से सुरक्षित क्रॉस कराने की कोशिश की जा रही है. इस तर्क को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. देश के दूसरे हिस्सों में भी हाईवे और रेलवे लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच वन्यजीव कॉरिडोर को बनाए रखने के लिए अंडरपास और ओवरपास जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथियों के प्राकृतिक आवागमन और कॉरिडोर की सुरक्षा पर लगातार जोर दिया है. देशभर में एलिफेंट कॉरिडोर की पहचान और उनके संरक्षण को लेकर न्यायालय के निर्देशों ने भी इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना दिया है.

क्या होता है एलिफेंट कॉरिडोर (ETV Bharat)

क्यों चिंतित हैं पर्यावरणविद: यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है. पर्यावरण कार्यकर्ताओं का सवाल यह नहीं है कि हाथियों के लिए अंडरपास क्यों बनाए जा रहे हैं. उनका सवाल यह है कि जिस समाधान के लिए हजारों पेड़ों को काटना पड़े, क्या वह वास्तव में वन्यजीव संरक्षण का स्थायी समाधान हो सकता है? सिटीजन फॉर ग्रीन देहरादून के संस्थापक हिमांशु अरोड़ा सरकार की पब्लिक कंसल्टेंसी की पहल का स्वागत करते हैं. उनका कहना है-

पहली बार किसी परियोजना को लेकर लोगों के साथ बातचीत की कोशिश हुई है. ऐसी प्रक्रिया हर बड़े सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पहले होनी चाहिए. पहली बैठक जिस तरह हुई, उसमें मीडिया के अलावा दूसरे पत्रकारों और लोगों की भागीदारी को लेकर प्रतिबंधों ने संवाद को सीमित कर दिया. सार्वजनिक परियोजना पर सार्वजनिक चर्चा खुले तरीके से होनी चाहिए. -हिमांशु अरोड़ा, संस्थापक, सिटीजन फॉर ग्रीन देहरादून

हिमांशु अरोड़ा का मूल विरोध सड़क चौड़ीकरण के साथ होने वाली पेड़ों की कटाई और उसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर है. उनका तर्क है कि सड़क बनने और एलिफेंट कॉरिडोर तैयार होने में कई साल लगेंगे. इस दौरान मौजूदा रास्ता यदि निर्माण के कारण बाधित होता है तो हाथियों का व्यवहार और उनका मूवमेंट कैसे बदलेगा? इसका जवाब पहले मिलना चाहिए. उनके मुताबिक केवल अंडरपास बना देना यह साबित नहीं करता कि हाथी उसी रास्ते से भविष्य में गुजरेंगे. वह इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एलिफेंट कॉरिडोर संबंधी निर्देशों को NHAI अपने पक्ष में जिस तरह प्रस्तुत कर रहा है, उसकी व्याख्या व्यापक संदर्भ में की जानी चाहिए.

किस राज्य नेम कितने हाथी (ETV Bharat)

उनके अनुसार सड़क का निर्माण यदि मौजूदा कॉरिडोर को और बाधित करता है तो सिर्फ बाद में कॉरिडोर बना देना पर्याप्त समाधान नहीं होगा. यह तर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण का सवाल सिर्फ ‘कितने पेड़ काटे जाएंगे’ तक सीमित नहीं है. जंगल की निरंतरता, हाथियों के व्यवहार, पुराने मूवमेंट रूट, शोर, रोशनी, निर्माण अवधि और भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक—इन सभी का प्रभाव एक साथ देखना होगा.

पेड़ों का सवाल बेहद गंभीर: NHAI की प्रस्तुति में परियोजना से उत्तराखंड के वन क्षेत्र में कुल 4,442 पेड़ों के प्रभावित होने की बात कही गई है. वहीं सार्वजनिक विमर्श में इससे अलग 4,369 पेड़ों का आंकड़ा भी सामने आया है. ऐसे में अंतिम रूप से कितने पेड़ कटेंगे? कितने ट्रांसप्लांट होंगे और कितने पेड़ किस श्रेणी में आएंगे? इसकी स्पष्ट, सार्वजनिक और अपडेटेड सूची जनविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकती है.

सड़कों पर उतरे युवा (ETV Bharat)

NHAI का कहना है कि उसने सामान्य 60 मीटर Right of Way को वन क्षेत्र में घटाकर 23 मीटर किया है.जिससे पेड़ों की कटाई को कम किया जा सके. FRI के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर 754 पेड़ों को ट्रांसप्लांटेशन के लिए उपयुक्त चिन्हित किए जाने की बात भी सामने आई है. NHAI की प्रस्तुति के अनुसार वन विभाग से वर्किंग परमिशन मिलने और अपनी SOP के आधार पर मानसून में ट्रांसप्लांट किए जाने वाले पेड़ों की survival rate बेहतर होने के कारण कटान और transplantation की प्रक्रिया को समानांतर शुरू किया गया. यहां भी सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है. एक पुराने और विकसित वन क्षेत्र में खड़े पेड़ को काटने और दूसरे स्थान पर एक पेड़ लगाने को हमेशा बराबर नहीं माना जा सकता. पेड़ अपने साथ पूरा एक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र लेकर चलता है. इसलिए ट्रांसप्लांटेशन की सफलता दर, लगाए गए पेड़ों का वास्तविक survival, उनकी लोकेशन और मॉनिटरिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी.

सात मोड़ पर जुटे लोग (ETV Bharat)

तीन तरफ से घिरी सरकार, ऊपर से चुनाव सर पर: सत्ताधारी भाजपा भी इस मामले में सीधे विकास या सीधे विरोध के किसी एक छोर पर खड़ी दिखाई नहीं दे रही है. भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार वन्यजीव संरक्षण और हाथियों के स्वतंत्र विचरण को लेकर गंभीर है. स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी है.

सरकार को न्यायालय के निर्देशों का पालन भी करना है, जिनमें elephant corridors को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्थानीय जनभावनाओं को नजरअंदाज किया जाए. पहली बातचीत में समाधान नहीं निकला है, लेकिन सरकार सभी पक्षों के अधिकार और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए बातचीत जारी रखने के पक्ष में है. यही शायद इस पूरे विवाद की सबसे अहम राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती भी है. -मथुरा दत्त जोशी, प्रवक्ता, उत्तराखंड भाजपा

सरकार के लिए अब मामला सिर्फ NHAI की परियोजना को आगे बढ़ाने का नहीं है. एक तरफ अदालतों और वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का बढ़ता दबाव है. इसके बीच उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य में आने वाले समय में विकास परियोजनाओं को लेकर जनता का भरोसा भी एक बड़ा सवाल है. आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है. हालांकि, इसे केवल चुनावी चश्मे से देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि सात मोड़ का सवाल आने वाले वर्षों में उत्तराखंड में बनने वाली दूसरी सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है. सरकार अगर संवाद के जरिए कोई समाधान निकालती है तो यह संदेश जाएगा कि विकास परियोजनाओं में जनसहमति और पर्यावरणीय चिंताओं को साथ लेकर चला जा सकता है. वहीं यदि विरोध को दरकिनार करके परियोजना आगे बढ़ती है तो विवाद और गहरा सकता है.

इस दुविधा का आखिर क्या है समाधान? सात मोड़ का विवाद जिस तरह सामने आया है, उसमें दोनों पक्षों के पास अपने-अपने मजबूत सवाल हैं. NHAI का तर्क है कि मौजूदा सड़क बढ़ते यातायात के लिए अपर्याप्त है. तीखे मोड़ों के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम है. सड़क पहले से ही वन्यजीवों की आवाजाही को बाधित कर रही है. इसलिए वैज्ञानिक डिजाइन के साथ सड़क सुधार और Elephant Underpasses के जरिए समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है. दूसरी तरफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं का सवाल है कि समाधान के नाम पर जिस जंगल और पेड़ों को नुकसान होगा, उसकी वास्तविक इकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होगी? निर्माण के वर्षों के दौरान हाथियों के मौजूदा मूवमेंट पैटर्न का क्या होगा?

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