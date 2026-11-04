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देहरादून में भीषण सड़क हादसा, मोहब्बेवाला में कार पर पलटा कंटेनर, कई लोगों के मौत की आशंका

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बुधवार चार नवंबर को भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है.

ROAD ACCIDENT MOHBBEWALA DEHRADUN
देहरादून में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2026 at 4:53 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया. देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोहब्बेवाला के पास माल से भरा हुआ तेज रफ्तार कंटेनर कार से ऊपर पलट गया. बताया जा रहा है कि कार में कई लोग सवार थे.

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CONTAINER OVERTURNED ON CAR
देहरादून में सड़क हादसा
कार पर पलटा कंटेनर उत्तराखंड

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