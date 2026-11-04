देहरादून में भीषण सड़क हादसा, मोहब्बेवाला में कार पर पलटा कंटेनर, कई लोगों के मौत की आशंका
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बुधवार चार नवंबर को भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है.
देहरादून में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 4:53 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया. देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोहब्बेवाला के पास माल से भरा हुआ तेज रफ्तार कंटेनर कार से ऊपर पलट गया. बताया जा रहा है कि कार में कई लोग सवार थे.