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'मेरी बेटी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन अब कोई और रिया न खोए', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छलका पिता का दर्द

धर्मेंद्र प्रधान ने समझा बच्चों का दर्द: उन्होंने कहा कि उनकी बेटी तो अब कभी वापस नहीं आएगी , लेकिन अगर इस संघर्ष से भविष्य में किसी और बेटी या बेटे की जान बचती है तो यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी. राजेश थापा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का वह स्वागत करते हैं और इसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने आखिरकार बच्चों का दर्द समझा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि काश यह संवेदनशीलता पहले दिखाई गई होती.

फोन पर मिली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर: ईटीवी भारत से बातचीत में राजेश थापा ने कहा कि शनिवार का दिन उनके परिवार के लिए बेहद भावुक रहा. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूचना उन्हें सबसे पहले उनकी पत्नी के भाई ने फोन कर दी. जैसे ही यह खबर मिली, घर का माहौल बदल गया. परिवार के सभी लोग रिया को याद कर रो पड़े.

अपनी बेटी रिया थापा को खोने के बाद पिता राजेश थापा भी देहरादून से लेकर दिल्ली जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी आंदोलन का हिस्सा बने थे. अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो ईटीवी भारत से बातचीत में राजेश थापा की आवाज में एक साथ दर्द, संतोष और उम्मीद तीनों साफ सुनाई दिए.

वहीं, इससे पहले नीट पेपर लीक से आहत होकर कई बच्चों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से एक देहरादून की रिया थापा भी थी. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रिया थापा के पिता की प्रतिक्रिया भी आई है. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र आंदोलन की बड़ी सफलता माना.

बता दें कि, दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) बीते काफी दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रही थी. कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे पहली मांग यही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. आखिरकार 25 जुलाई शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीजेआई का आंदोलन भी संपन्न हो गया.

देहरादून: नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाली देहरादून की छात्रा रिया थापा के पिता राजेश थापा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों के संघर्ष की बड़ी जीत बताया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर यह जिम्मेदारी पहले ली जाती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती.

उनके मुताबिक यदि पेपर लीक सामने आने के तुरंत बाद जिम्मेदारी स्वीकार की जाती, छात्रों से संवाद किया जाता और उन्हें भरोसा दिया जाता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते. उन्होंने भावुक होते हुए कहा,

अगर उस समय बच्चों की बात सुनी जाती और जिम्मेदारी दिखाई जाती तो शायद मेरी बेटी आज मुझे छोड़कर नहीं जाती. इस पूरे आंदोलन की असली ताकत देशभर के छात्र रहे हैं, जिन्होंने इतने दिनों तक लगातार अपनी आवाज बुलंद रखी.

- राजेश थापा, रिया थापा के पिता -

आंदोलनकारी युवाओं को दी बधाई: राजेश थापा ने आंदोलन में शामिल युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में किसी छात्र को ऐसी निराशा में आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा. उनके अनुसार यह लड़ाई केवल एक परीक्षा या एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं थी, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे और भविष्य को बचाने की लड़ाई थी.

बेटी को याद कर भावुक हुए पिता: बेटी को खोने के बाद के दिनों को याद करते हुए राजेश थापा की आवाज कई बार भर आई. उन्होंने बताया कि

रिया की मौत के बाद पूरा परिवार पूरी तरह टूट चुका था. अंतिम संस्कार और तेरहवीं तक खुद यह समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए? घर में बाकी बच्चों की चिंता भी लगातार परेशान कर रही थी. तभी देशभर में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन को देखा. अलग-अलग शहरों में छात्र सड़क पर उतर रहे थे और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी युवाओं के समर्थन में आवाज उठा रहे थे. तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी अपनी बेटी के लिए न्याय की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए. इसके बाद घर से बाहर निकलकर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की.

- राजेश थापा, रिया थापा के पिता -

राहुल गांधी के सामने साझा की थी पीड़ा: राजेश थापा ने बताया कि इसी संकल्प के साथ वह देहरादून से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक पहुंचे. हाल ही में देहरादून में आयोजित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया था. उस कार्यक्रम में उन्होंने मंच से अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा था कि उनके परिवार के साथ जो हुआ, वैसा दर्द किसी दूसरे परिवार को कभी न सहना पड़े.

ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने उस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि,

जब मैं मंच पर था, तभी भीड़ में किसी व्यक्ति ने मेरी बेटी रिया की तस्वीर उठा रखी थी. नजर जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी तो मुझे महसूस हुआ मानो मेरी बेटी वहीं खड़ी होकर मुझे देख रही है. उस पल मैं खुद को संभाल नहीं पाया और भावुक हो गया.

- राजेश थापा, रिया थापा के पिता -

उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन और 20 जुलाई के संसद कूच का भी जिक्र किया. राजेश थापा ने बताया कि वह खुद इस आंदोलन में शामिल हुए और छात्रों के संघर्ष को बेहद करीब से देखा. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं पर दबाव और उत्पीड़न भी अपनी आंखों से देखा. इसके बावजूद छात्रों का हौसला नहीं टूटा.

दिल्ली तक भूखे रहकर पहुंचे: उन्होंने बताया कि धार्मिक परंपराओं के कारण इस समय उनके लिए बाहर का भोजन वर्जित था, फिर भी वह दिल्ली तक भूखे रहकर पहुंचे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपनी बेटी के लिए न्याय की इस लड़ाई में उनकी मौजूदगी जरूरी है.

राजेश थापा का कहना है कि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण मुकाम जरूर हासिल किया है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की शुरुआत होनी चाहिए. उनका मानना है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिसमें किसी भी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल न उठे और कोई भी छात्र अपने सपनों के टूटने से इतना निराश न हो कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लेना पड़े.

आंसुओं के बीच एक उम्मीद: बेटी को खोने का दर्द शायद कभी कम नहीं होगा, लेकिन राजेश थापा अब अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य से जोड़ चुके हैं. उनका कहना है कि अगर रिया की कहानी देश के शिक्षा तंत्र में बदलाव लाने का कारण बनती है और किसी दूसरे परिवार की बेटी या बेटा सुरक्षित रह जाता है, तो यही उनकी बेटी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर उनके घर में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं के बीच एक उम्मीद भी थी कि शायद अब देश के युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो.

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