अंकिता भंडारी हत्याकांड: देहरादून पुलिस ने उर्मिला सनावर से की पूछताछ, नहीं दे सकीं आरोपों के अतिरिक्त सबूत

'इसके बाद पुलिस के प्रेस नोट में लिखा गया है कि- विवेचकों द्वारा उर्मिला सनावर से सोशल मीडिया पर प्रसारित/प्रचारित कुछ खबरों जिनमें कुछ अन्य साक्ष्य पुलिस को दिए जाने की बात उनके द्वारा कही जा रही थी, के संबंध में पुलिस को साक्ष्य प्रदान करने हेतु कहा गया तो उर्मिला सनावर द्वारा कोई अन्य साक्ष्य विवेचना में नहीं दिया गया. ' -उत्तराखंड पुलिस-

'आज दिनांक 07/01/ 2026 को उर्मिला सनावर, जिनके विरुद्ध थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला पर अभियोग कायम है व जिनको पुलिस द्वारा नोटिस के माध्यम से अपने बयान अंकित कराये जाने हेतु बुलाया गया था, आज (बुधवार 7 जनवरी 2026) विवेचना में बयान अंकित कराने हेतु उपस्थित हुई. दोनों मुकदमों के विवेचकों द्वारा उर्मिला सनावर के बयान अंकित किए गए. उर्मिला सनावर द्वारा दिए गए बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई. उर्मिला सनावर द्वारा विवेचकों को सुरेश राठौड़ व उनके बीच बातचीत की ऑडियो क्लिप दी गई, जिनका वैज्ञानिक परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराया जाएगा.'

वायरल ऑडियो-वीडियो को लेकर उर्मिला सनावर से पूछताछ: उर्मिला सनावर से पूछताछ के बाद देहरादून पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपने ऑडियो-वीडियो से उत्तराखंड की राजनीति में उथल-पुथल मचाने के पूरे 16 दिन बाद बुधवार को पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए. इन ऑडियो-वीडियो को लेकर उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला में मुकदमे दर्ज हुए थे. इन मुकदमों के सिलसिले में दून पुलिस ने उर्मिला सनावर से बुधवार को पूछताछ की है.

उर्मिला सनावर से विवेचकों ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित उन खबरों को लेकर भी सवाल किए, जिनमें उनके द्वारा पुलिस को अन्य साक्ष्य सौंपने के दावे किए जा रहे थे. हालांकि इस संबंध में उर्मिला ने पुलिस को कोई अतिरिक्त साक्षी उपलब्ध नहीं कराया है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उर्मिला से जुड़े मामलों में जांच और तेज की गई है. साथ ही अब एफएसएल रिपोर्ट और एलआईयू की जांच के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी.

-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-

उर्मिला सनावर ने एसएसपी से मांगी सुरक्षा: देहरादून पुलिस ने कहा है कि उर्मिला सनावर द्वारा अपनी सुरक्षा के संबंध में एसएसपी आवास कार्यालय में एसएसपी देहरादून को प्रार्थना पत्र दिया गया. उनके प्रार्थना पत्र पर एसएसपी देहरादून द्वारा एलआईयू से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

उर्मिला सनवार ने 22 दिसंबर को वायरल किया था ऑडियो-वीडियो: गौरतलब है कि 22 दिसंबर को अचानक उर्मिला सनावर ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के साथ अपनी बातचीत के ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे. इन ऑडियो वीडियो में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बात करते हुए सुनाई दिए. इस बातचीत में ये दोनों किसी गट्टू नाम के कथित वीआईपी का नाम ले रहे थे. दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित तौर पर वीआईपी एक पात्र बताया जाता है.

ऑडियो-वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा: जैसे ही उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की बातचीत के ऑडियो-वीडियो वायरल हुए, लोग सन्न रह गए. हर तरफ से कार्रवाई की मांग होने लगी. अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग जोरशोर से उठने लगी. कांग्रेस ने इसे प्रमुख मुद्दा बनाते हुए, जन आंदोलन का रूप दे दिए. प्रदेश में हर जगह-धरना प्रदर्शन होने लगे. 23 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले पर दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में पीसी कर डाली. उन्होंने अपनी पीसी के दौरान उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर का ऑडियो भी सुनाया.

सीएम धामी को खुद करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस: इसके बाद उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलनों की बाढ़ आ गई. हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकार के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा. लेकिन उन जवाबों से न कांग्रेस संतुष्ट हुई और न आंदोलनकारी खुश हुए. इसके बाद मंगलवार 6 जनवरी 2026 को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी. उन्होंने कांग्रेस पर बिना बात का मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुए अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिलने की बात कही. बुधवार 7 जनवरी को सीएम धामी अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिले. इस दौरान अंकिता भंडारी के माता-पिता ने सीएम धामी के सामने अपनी पीड़ा और भावनाएं रखी. सीएम धामी ने उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

