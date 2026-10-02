ETV Bharat / bharat

वीकेंड पर देहरादून-मसूरी-ऋषिकेश जाने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक प्लान, देखिए 2 से 4 अक्टूबर का रूट और डाइवर्जन

देहरादून पुलिस का ट्रैफिक प्लान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team

देहरादून: वीकेंड के दौरान देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए देहरादून पुलिस ने 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है. पुलिस ने प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त यातायात पुलिस की तैनाती की है. यातायात का दबाव बढ़ने पर जरूरत के अनुसार डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा.

दबाव होने की स्थिति में

ऋषिकेश और हरिद्वार से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए रूट

कुठाल गेट-पुराना राजपुर रोड- साईं मंदिर-किरशाली चौक - काला गांव- मालदेवता- थानों रोड -भानियावाला तिराहा - ऋषिकेश

मसूरी से हिमाचल जाने वाले वाहनों के लिए

प्लान B – शिमला बाईपास-

डाट काली आरटीओ चैकपोस्ट - ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा- आईएसबीटी- शिमला बाईपास सेंट ज्यूड चौक- कमला पैलेस- बल्लीवाला फ्लाई ओवर -बल्लूपुर - कैंट तिराहा - सप्लाई डिपो- जोहडी तिराहा- पुरकुल गांव तिराहा - कुठालगेट से मसूरी जायेंगे.

एक्सप्रेस वे (डाट काली) से मसूरी के लिए प्लान A-

वीकेंड पर देहरादून पुलिस का ट्रैफिक प्लान: दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और रुड़की से मसूरी और चकराता जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-

वापसी के लिए रूट

ऋषिकेश के लिए - मसूरी कोठाल गेट- ओल्ड राजपुर रोड- साईं मन्दिर तिराहा – किरशाली चौक-सहस्त्रधारा रोड- माल देवता तिराहा- महाराणा प्रताप तिराहा थानो रोड तिराहा - ऋषिकेश जायेंगे.

हरिद्वार के लिए - मसूरी कुठाल गेट - ओल्ड राजपुर रोड- साईं मन्दिर तिराहा - किरशाली चौक-सहस्त्रधारा रोड- माल देवता तिराहा- महाराणा प्रताप तिराहा थानो रोड तिराहा- भानियवाला - हरिद्वार

देहरादून शहर में यातायात डाइवर्जन प्लान

पेसिफिक माल पर यातायात का दबाव होने पर

मसूरी डाइवर्जन से दिलाराम जाने वाला ट्रैफिक इन्द्रभाबा मार्ग से कैनाल रोड से ग्रेट वैल्यू तिराहा होते हुये भेजा जायेगा

सेन्ट्रियो माल पर यातायात दबाव होने पर

एनेक्सी तिराहा से दिलाराम जाने वाले ट्रैफिक को एनेक्सी तिराहा से सीएसडी तिराहा से बिंदाल होते हुए भेजा जायेगा

सहस्त्रधारा में यातायात दबाव होने पर

सहस्त्रधारा मार्केट से बैरियर लगाकर वाहनों को मालदेवता रोड की ओर भेजा जायेगा

गुच्चूपानी में यातायात के दबाव होने पर

गुच्चूपानी तिराहा पर बैरियर लगाकर वाहनों को सप्लाई चौक की ओर भेजा जायेगा

मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत पार्किंग और ट्रैफिक प्लान

प्लान-A

मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाइब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा मसूरी क्षेत्र के सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 90 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा

प्लान-B

इस प्लान के अन्तर्गत पर्यटकों के वाहनों को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा, जहां से पर्यटकों को लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा किंग क्रेग पार्किंग फुल होने की दशा में प्लान C को लागू किया जाएगा

प्लान-C

इस प्लान के अन्तर्गत गज्जी बैण्ड से से हाथीपाँव रोड होते हुए जीरो प्वांइट की ओर डायवर्ट किया जायेगा और मार्ग पर ही निर्धारित पार्किंग स्थलों में वाहनों को पार्क कराया जायेगा

ऋषिकेश के लिए ट्रैफिक प्लान

वीकेंड के मद्देनजर यातायात को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस ने यातायात प्लॉन तैयार किया है. इसके अन्तर्गत स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप यातायात प्रबन्धन से सम्बन्धित Plan A, Plan B, Plan C बनाए गए हैं, जो यातायात का अत्याधिक दबाव होने पर लागू किया जायेगा.

Plan A- यातायात का दबाव कम होने पर भेजा जायेगा

वीकेंड के लिए हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से ऋषिकेश आने वाले छोटे- बड़े वाहनों को भेजा जाएगा

सप्तऋषि - रायवाला- नेपाली फार्म - श्यामपुर चौकी- नटराज चौक- ढालवाला चौकी- भद्रकाली बायपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा- तपोवन चौकी ब्रहमपुरी- शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जायेगा

वीकेंड के लिए देहरादून से ऋषिकेश आने वाले छोटे बड़े वाहनों को देहरादून - नटराज चौक- ढालवाला चौकी- भद्रकाली- बाईपास रोड होते हुये तपोवन तिराहा - तपोवन चौकी -ब्रहमपुरी- शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जायेगा

Plan B- यातायात का अधिक दवाब होने की स्थिति में

सप्तऋषि -रायवाला- नेपाली फार्म- लालतप्पड़- भानियावाला- रानीपोखरी- नटराज चौक- ढालवाला चौकी- भद्रकाली- बायपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा तपोवन चौकी -ब्रहमपुरी- शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जायेगा

वीकेंड समाप्त होने के बाद पर्वतीय मार्गों से वापस आने वाले पर्यटक, जो हरिद्वार और हरिद्वार से आगे जाने वाले हैं, उनके वाहनों को भेजा जायेगा

शिवपुरी और नीलकण्ठ- ब्रह्मपुरी तिराहे- गरुडचट्टी -बायपास रोड से पशुलोक बैराज चीला होते हुए हरिद्वार भेजा जायेगा

वीकेंड समाप्त होने के बाद पर्वतीय मार्गों से वापस आने वाले पर्यटक जो ऋषिकेश या देहरादून मार्ग में जाने वाले है, उनके वाहनों को भेजा जायेगा

शिवपुरी- ब्रहमपुरी- तपोवन चौकी- तपोवन तिराहा- बायपास रोड होते हुए भद्रकाली -ढालवाला चौकी- नटराज चौक से गंतव्य को भेजा जायेगा

डाइवर्जन प्लान

यातायात का अत्यधिक दवाब होने की स्थिति में बड़े वाहनों (हैवी ट्रैफिक) को नेपाली फार्म से देहरादून की ओर डायवर्ट किया जायेगा ओर ऋषिकेश में रात्रि में नो-एण्ट्री खुलने के बाद ही प्रवेश करने दिया जायेगा भारी वाहन नेपाली फार्म लालतप्पड़ भानियावाला रानीपोखरी नटराज चौक के ऋषिकेश के रास्ते आवागमन कर सकेगे चन्द्रभागा पुल से जयराम आश्रम तिराहा हरिद्वार रोड तक ऑटो/विक्रमों के लिए जीरो जोन घोषित किया गया है. इस बीच कोई भी ऑटो/विक्रम सवारी उतारने और बैठाने के लिए नहीं रुकेगा

ऋषिकेश क्षेत्र पार्किंग स्थल

ट्रांजिट कैम्प ऋषिकेश, भरत इंटर कॉलेज ऋषिकेश, आईडीपीएल पोस्ट ऑफिस के पास, काली कमली आश्रम ऋषिकेश और निर्मल धर्मशाला

मसूरी क्षेत्र पार्किंग स्थल

पिक्चर पैलेस, लंढौरा रोड, कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड, टाउन हॉल के नीचे, किंग क्रेग, मसूरी स्थित समस्त होटल, कम्पनी गार्डन रोड पर, मैसानिक लॉज बस अड्डा, पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड, विकास होटल पार्किंग कुलडी और गज्जी बैंड में सड़क किनारे

देहरादून क्षेत्र पार्किंग स्थल

रेंजर्स ग्राउंड नियर बुद्धा चौक, परेड ग्राउंड नियर तिब्बती मार्केट, पुराना रोडवेज बस अड्डा नियर तहसील चौक, काबुल हाउस नियर सर्वे चौक, कनक चौक मल्टीलेवल पार्किंग, एमडीडीए पार्किंग नियर घंटाघर, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स नियर तहसील चौक, जनपथ कॉम्प्लेक्स नियर बिन्दाल पुल चकराता रोड

अपील और एडवाइजरी

अति-आवश्यक सेवा (Ambulance, police, Fire आदि) के वाहनों को रोका और डायवर्ट नहीं किया जायेगा. इसके अलावा आवश्यक सेवाएं (पेट्रोल/दूध/गैस) आदि के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से पास करवाया जायेगा

NO Parking Zone में वाहन खड़ा करनें पर Traffic Crane द्वारा Vehicle को टो किया जाएगा और कार्रवाई की जायेगी

धैर्य रखें, हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग न करें, यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें

किसी भी असुविधा से बचने के लिए यातायात प्लान का पालन करें

ट्रैफिक सम्बन्धी अपडेट्स पाने के लिए देहरादून पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पेज (Facebook/Instagram/Twitter) को फॉलो करें

वीकेंड पर मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून और विकासनगर आने वाले सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे मार्गों पर प्रदर्शित सूचना बोर्ड (फ्लैक्स) का अनुपालन और अनुसरण करें.

ये भी पढ़ें: देहरादून-ऋषिकेश-मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, वीकेंड पर रूट देखकर ही घर से निकलें



