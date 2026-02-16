ETV Bharat / bharat

एंजेल चकमा हत्याकांड: कोर्ट में 649 पन्नों की चार्टशीट दाखिल, फरार आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी

देहरादून पुलिस ने त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजेल चकमा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल की. फरार आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी.

ANJEL CHAKMA MURDER CASE
एंजेल चकमा हत्याकांड में कोर्ट में 649 पन्नों की चार्टशीट दाखिल (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 16, 2026 at 1:11 PM IST

देहरादून: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हत्या के मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत पांच आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस द्वारा कोर्ट में 649 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इससे पहले हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी. हालांकि, मुख्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका पर अब पुलिस की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी की जा रही है.

मामले के मुताबिक, 9 दिसंबर 2025 को सेलाकुई क्षेत्र की एक शराब की दुकान के बाहर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. इस दौरान त्रिपुरा निवासी छात्र एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था. एंजेल के भाई माइकल ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था. डॉक्टरों की ओर से गंभीर चोट लगने की पुष्टि होने के बाद 14 दिसंबर को पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. उसके बाद 26 दिसंबर को एंजेल की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इसमें हत्या की धाराएं जोड़कर मामले की जांच तेज की. सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद इस घटना में छह लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी.

मामले में पुलिस ने दो नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. जबकि मुख्य हमलावर यज्ञ राज अभी तक फरार चल रहा है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है. ऐसे में पुलिस को उसके नेपाल भागने की सूचना मिली थी. हत्याकांड के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में कई दबिशें दी. लेकिन आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा. पुलिस ने इस मामले में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर जांच पड़ताल के बाद पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें पीड़ित पक्ष की तहरीर को मुख्य आधार बनाया गया है.

सीओ विकासनगर भास्कर लाल ने बताया है कि, चकमा हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ 8 फरवरी को 649 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है. फरार आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (NBW- NonBailable Warrant) जारी किया किया है, जो नेपाल एंबेसी को दिया गया है. साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अलावा जल्द ही फरार आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाएगा.

