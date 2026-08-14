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देहरादून में पुलिस की हिरासत में बांग्लादेशी महिला, पति के साथ चला रही थी दुकान

देहरादून में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला हिरासत को हिरासत में लिया गया है. पति के साथ चला रही थी बुटीक

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 10:27 PM IST

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देहरादून: भारत में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को आईएसबीटी के पास पंजाबी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया है. महिला साल 2017 में अवैध तरीके से भारत आई थी. जो वर्तमान में अपने पति के साथ देहरादून में रह रही थी. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पटेल नगर पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में लिया है.

पहचान पत्र मांगने पर नहीं दिखा पाई दस्तावेज: 14 अगस्त को पटेलनगर क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान पुलिस टीम को पंजाबी कॉलोनी, आईएसबीटी के पास किराए पर रह रही एक महिला संदिग्ध लगी. पुलिस ने उससे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी. इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना नाम हमीदा अख्तर उर्फ हमीदा खान (उम्र 38 वर्ष) पुत्री मोहम्मद हसन निवासी ढाका (बांग्लादेश) बताया. पुलिस को उसके मोबाइल फोन से हमीदा अख्तर के नाम की बांग्लादेशी आईडी और पासपोर्ट की फोटो भी मिली.

2017 में असम बॉर्डर से भारत में आई थी: पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि वो साल 2017 में असम बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी. इसके बाद साल 2018 में उसने दिल्ली निवासी अकरम नाम के व्यक्ति से निकाह किया. करीब डेढ़ साल पहले वो अपने पति के साथ दिल्ली से देहरादून आई थी. देहरादून में उसके पति ने चांचक पुल के पास एक बुटीक शुरू किया था. महिला के मुताबिक, वो अपने पति के साथ मिलकर बुटीक का संचालन कर रही थी. देहरादून आने के बाद दोनों अलग-अलग स्थानों पर किराए के मकानों में रहे.

अवैध रूप से रहने में मदद करने वालों की तलाश: पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि महिला को भारत में अवैध रूप से रहने में किन लोगों ने मदद की. पुलिस के मुताबिक, जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. महिला को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. अब पुलिस उसके डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी करेगी.

21 बांग्लादेशी नागरिकों पर पहले हो चुकी है कार्रवाई: पुलिस के मुताबिक, इससे पहले देहरादून जिले में अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इनमें फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत में रह रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है. जबकि, 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है.

"स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिलेभर में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश, बाहरी लोगों का सत्यापन और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून

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