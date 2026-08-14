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देहरादून में पुलिस की हिरासत में बांग्लादेशी महिला, पति के साथ चला रही थी दुकान

देहरादून: भारत में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को आईएसबीटी के पास पंजाबी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया है. महिला साल 2017 में अवैध तरीके से भारत आई थी. जो वर्तमान में अपने पति के साथ देहरादून में रह रही थी. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर संदिग्ध और बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पटेल नगर पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में लिया है.

पहचान पत्र मांगने पर नहीं दिखा पाई दस्तावेज: 14 अगस्त को पटेलनगर क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान पुलिस टीम को पंजाबी कॉलोनी, आईएसबीटी के पास किराए पर रह रही एक महिला संदिग्ध लगी. पुलिस ने उससे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी. इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना नाम हमीदा अख्तर उर्फ हमीदा खान (उम्र 38 वर्ष) पुत्री मोहम्मद हसन निवासी ढाका (बांग्लादेश) बताया. पुलिस को उसके मोबाइल फोन से हमीदा अख्तर के नाम की बांग्लादेशी आईडी और पासपोर्ट की फोटो भी मिली.

2017 में असम बॉर्डर से भारत में आई थी: पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि वो साल 2017 में असम बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी. इसके बाद साल 2018 में उसने दिल्ली निवासी अकरम नाम के व्यक्ति से निकाह किया. करीब डेढ़ साल पहले वो अपने पति के साथ दिल्ली से देहरादून आई थी. देहरादून में उसके पति ने चांचक पुल के पास एक बुटीक शुरू किया था. महिला के मुताबिक, वो अपने पति के साथ मिलकर बुटीक का संचालन कर रही थी. देहरादून आने के बाद दोनों अलग-अलग स्थानों पर किराए के मकानों में रहे.