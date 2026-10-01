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MDMA ड्रग के साथ देहरादून से केरल के दो छात्र गिरफ्तार, पिथौरागढ़ में म्यूल अकाउंट से 3 करोड़ के लेनदेन में दो अरेस्ट

दोनों आरोपी छात्र निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं. महंगे शौक पूरे करने के लिए एमडीएमए सस्ते दामों पर खरीदकर लाए थे. उनका इरादा इसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने का था. साथ ही पूछताछ में कुछ अन्य नशा तस्करों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. इनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. -गिरीश नेगी, थाना प्रभारी, प्रेमनगर-

एक सप्ताह पहले ही राजपुर पुलिस ने एमडीएमए ड्रग के साथ 6 छात्रों को गिरफ्तार किया था. ये सभी दिल्ली के सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू गैंग के तस्कर थे. छात्र सिद्धू गैंग से ड्रग खरीदकर छात्रों को ही बेचते थे. अब प्रेमनगर पुलिस ने बुधवार को दो अन्य छात्रों को गिरफ्तार किया.

देहरादून पुलिस के मुताबिक, एसएसपी के निर्देश पर 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान और 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में 30 सितंबर को प्रेमनगर थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पौंधा के पास चेकिंग के दौरान दो आरोपियों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय निवासी मलप्पुरम, केरल, हाल निवासी ठाकुरपुर रोड, प्रेमनगर और 25 वर्षीय निवासी मलप्पुरम, केरल, हाल निवासी ठाकुरपुर रोड, प्रेमनगर के रूप में हुई है. पुलिस को एक आरोपी के कब्जे से 4 ग्राम और दूसरे के कब्जे से 4.73 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई. दोनों के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया.

म्यूल अकाउंट गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार: एक अन्य मामले में साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए इधर-उधर पहुंचाने वाले म्यूल अकाउंट गैंग पर पिथौरागढ़ जिले की बेरीनाग पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. साइबर सेल पिथौरागढ़ और बेरीनाग पुलिस की संयुक्त जांच में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. पुलिस जांच में चार बैंक खातों में 3.03 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध धनराशि के लेनदेन का खुलासा हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों का पता चला, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों की ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने और रकम के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा था.

प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार के नेतृत्व में जांच की गई. जांच में सामने आया कि प्रवीण कुमार निवासी हल्द्वानी के बैंक खाते में 27 लाख 80 हजार 944 रुपए और कविंद्र कुमार निवासी नैनीताल के खाते में 1 करोड़ 58 लाख 61 हजार 948 रुपए की संदिग्ध धनराशि क्रेडिट हुई थी. दोनों आरोपियों की उम्र 24 वर्ष है. पुलिस ने दोनों को बेरीनाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया. आरोपियों के खिलाफ कोतवाली बेरीनाग में धारा 318 (4)/61(2) बीएनएस और धारा 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

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