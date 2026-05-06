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दो साल बाद अरेस्ट हुआ सड़क हादसे का आरोपी, मां ने खुद जुटाए थे सबूत, पुलिस कर चुकी थी केस बंद

पुलिस ने दो साल बाद आरोपी को किया गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

देहरादून: दो साल पुराने सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पहले पुलिस इस केस को एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा चुकी थी, लेकिन मृतक की मां ने हिम्मत नहीं हारी थी और खुद ही उस ट्रक की जानकारी जुटाई थी, जिसे ट्रक से उनके बेटे की मौत हुई थी. सारे सबूत जुटाने के बाद पीड़ित मां, देहरादून एसएसपी के पास गई थी. इसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले की दोबारा से जांच कराई थी और उसी की बदौलत आज आरोपी पुलिस की पकड़ में आया. पूरा मामला जानिए: 19 फरवरी 2024 को ललिता चौधरी पत्नी अशोक चौधरी निवासी कर्जन रोड डालनवाला ने देहरादून पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में ललिता चौधरी ने बताया कि प्रेम नगर थाना क्षेत्र में उनका 18 साल का बेटा क्षितिज चौधरी अज्ञात डंपर की चपेट में आ गया था. इस सड़क हादसे में क्षितिज चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. ललिता चौधरी ने डंपर के ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया था. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी डंपर चालक. (ETV Bharat) इस मामले में पुलिस ने ललिता चौधरी की तहरीर पर प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. लेकिन काफी समय बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया तो पुलिस ने न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की थी. यहीं से ललिता चौधरी की अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई शुरू हुई.