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ये मौतें एक टूटी, भ्रष्ट व्यवस्था की देन, नीट एस्पिरेंट्स सुसाइड्स पर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ( ETV Bharat )

देहरादून: बीते रोज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की चंद्रमणि कॉलोनी में नीट एस्पिरेंट्स छात्रा रिया ने सुसाइड किया. रिया 23 साल की थी. रिया कुमारी नीट की तैयारी कर रही थी. वह पहले भी नीट की परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाई थी. जिससे वह निराश थी. जिसके कारण उसने सुसाइड किया. रिया की मौत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने कहा सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने Re-NEET के दबाव में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली. 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए. राहुल गांधी ने कहा ये मौतें एक टूटी, भ्रष्ट व्यवस्था की देन हैं. इसके ज़िम्मेदार मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं. जिन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय, बार-बार पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, और भविष्य के सौदागरों को संरक्षण दिया है.