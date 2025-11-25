ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड से हिमाचल की राह कब होगी आसान! तीन महीने बाद भी नहीं बन पाया नंदा की चौकी का पुल

नंदा की चौकी होते हुए देहरादून से हिमाचल जाने वाले लोगों को पुल टूटने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

नंदा की चौकी टूटा पुल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 8:13 PM IST

4 Min Read
देहरादून: राजधानी देहरादून को पछवादून और हिमाचल से जोड़ने वाला पुल सितंबर-अक्टूबर में आई आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी नहीं बना है. इस पुल के टूटने न सिर्फ विकासनगर और जौनसार बावर, बल्कि हिमाचल जाने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. हैरानी की बात ये है कि इस पुल को टूटे हुए तीन महीने होने को आ रहे है, लेकिन अभी तक पुल को बनाने का टेंडर भी जारी नहीं हुआ है.

दरअसल, इसी साल सितंबर-अक्टूबर में देहरादून में भीषण आपदा आई थी. इस आपदा में देहरादून-पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर नदी के ऊपर नंदा की चौकी के पास बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था. तब से ये पुल ऐसे ही पड़ा है. हालांकि संबंधित विभाग ने नदी से होकर की काम चलाऊ वैकल्पिक मार्ग तैयार किया था, जिससे छोटे वाहनों को तो भेजा जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है.

उत्तराखंड से हिमाचल की राह कब होगी आसान! (ETV Bharat)

फिलहाल हिमाचल और विकासनगर जाने वाले वाहनों को शिमाल बाइपास से भेजा जा रहा है, लेकिन प्रेमनगर की तरफ से हिमाचल और विकासनगर जाने वाले भारी वाहन जो नंदा की चौकी से जाते है, उनके लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा है. क्योंकि जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है, वो नदी से अंदर से ही बनाया गया है. हालांकि अब इस पुल की बनाने की कवायद की जा रही है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस पुल का बनाने को जिम्मा उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग को दिया है.

लोक निर्माण विभाग का जवाब: नंदा की चौकी के क्षतिग्रस्त पुल को लेकर जब उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है. हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यह काम पीडब्ल्यूडी को दिया गया है. ऐसे में दिसंबर महीने तक यह टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

हमने इस काम को पूरा करने की अंतिम तारीख 3 महीने की रखी है. लिहाजा हम टेंडर में यह शर्त रख रहे हैं कि काम शुरू होने के तीन महीने के भीतर पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, ताकि मार्च 2026 तक हम इस पुल को आने-जाने के लिए खोल दें.
-पंकज पांडे, सचिव, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग-

कुंभ के लिए भी तैयार हुआ ब्लू प्रिंट: विभाग की माने तो अभी 2026 मार्च से पहले इस पुल के निर्माण होने के आसार नहीं दिखाई देते हैं. उधर गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर पीडी सचिव पंकज पांडे का कहना है कि राज्य में यह काम लगभग पूरा कर लिया गया है. अगर कहीं पर कोई काम रह गया है तो उसे भी दिसंबर के पहले हफ्ते तक खत्म कर लिया जाएगा. फिलहाल हमने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पर कोई काम बाकी तो नहीं है.

उधर कुंभ को लेकर भी पीडब्ल्यूडी ने कुछ प्लान तैयार किया है. मेला प्रशासन की तरफ से मिल रहे प्रस्ताव को देखते हुए हरिद्वार में मुख्य चार योजनाओं को धरातल पर उतार कर 2027 के कुंभ से पहले हरिद्वार को जाम मुक्त करने के लिए कई तरह के प्रयास किया जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अभी आधे अधूरे हैं उनको गति देकर कुंभ से पहले पूरा करने की तारीख भी तय कर दिए हैं.

