देहरादून में एक और मर्डर, जिम से निकल रहे युवक की गोली मारकर हत्या, 16 दिन में 5 कत्ल

देहरादून: राजधानी दून में एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. शुक्रवार 13 फरवरी सुबह के समय एक व्यक्ति को गोली मारी गई है. प्रथम सूचना के आधार पर सिल्वर सिटी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है. थाना राजपुर पुलिस ने गोली मारे जाने की पुष्टि की है.

देहरादून में एक और मर्डर: पुलिस की और से बताया गया है कि, विक्रम सिंह नाम का ये शख्स जिम से बाहर आ रहा था जब उसको गोली मारी गई. उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया. जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है.

जिम से निकल रहे युवक की गोली मारकर हत्या: गोली मारकर हत्या करने की ये घटना राजधानी देहरादून के राजपुर रोड सिल्वर सिटी की है. विक्रम सिंह निवासी सहस्त्रधारा रोड जिम में फिटनेस करके बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें तीन गोलियां मारी हैं. राजधानी देहरादून में एक और हत्याकांड से हड़कंप मच गया है. एसएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर है. ये घटना राजपुर थाना क्षेत्र इलाके की है. पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच आगे बढ़ा रही है.