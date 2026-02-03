ETV Bharat / bharat

देहरादून बस हादसे के कारण का खुलासा! जानें कैसे खाई में गिरी बस, 3 लोगों की गई जान

ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, लोगों ने हादसे का कारण बताया

DEHRADUN HRTC BUS ACCIDENT
बस हादसे में 4 लोगों की मौत
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 3, 2026 at 3:20 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 3:33 PM IST

ग्राउंड जीरो से टीकम वर्मा

विकासनगर: देहरादून जिले के चकराता इलाके में स्थित क्वानू इलाके में आज मंगलवार को हुए बस हादसे का प्रथम दृष्टया कारण पता चल गया है. दरअसल हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के चालक ने संकरी जगह पर सामने से आ रहे दूसरे वाहन को पास देने की गलती कर दी थी.

उस वाहन को पास देते समय बस सड़क से बाहर कच्ची जगह पहुंच गई. बस का ड्राइवर अंदाजा नहीं लगाया पाया कि सड़क के जिस हिस्से में उसने बस उतारी है, वो बहुत कच्चा है. कच्चा डंगा (सड़क की दीवार) बस का वजन नहीं सह सका और दीवार टूट गई. दीवार टूटते ही बस असंतुलित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी.

देहरादून बस हादसे के कारण का खुलासा (Video- ETV Bharat)

HRTC बस हादसे में अब तक 3 की मौत: HRTC बस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है. तीन लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था. एक घायल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. लोग बस में ड्राइवर कंडक्टर समेत 36 लोग सवार थे ऐसा बता रहे हैं. चरकराता की एसडीएम भी हादसे का पता चलते ही दुर्घटनास्थल पर पहुंची. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि-

बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीमें भेजी गई थी. बस हिमाचल पथ परिवहन निगम की है. इसमें ड्राइवर, कंडक्टर सहित करीब 36 लोग सवार थे. मौके पर तीन की मौत है गई है. इसमें दो महिलाएं और एक पुरुष हैं. पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई मौके पर ही की गई है.
-डॉक्टर हर्षिता सिंह, एसडीएम, चकराता-

बस के ड्राइवर की भी मौत: हिमाचल के नेरवा से पांवटा जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर क्वानू गांव के समीप सुखोई खड्ड के पास एक ट्रक को पास देते समय करीब 100 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

Dehradun HRTC bus accident
देहरादून जिले में खाई में गिरी बस (Photo- ETV Bharat)

मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई थी. घायलों को विकासनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन: बस दुर्घटना की खबर लगते ही पास के क्वानू गांव के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस और एसडीआरएफ के आने से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था. जैसे ही हादसे की खबर उत्तराखंड पुलिस को मिली, उनकी टीम मौके पर पहुंच गई. उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल प्रशासन को भी बस हादसे की सूचना दी. हिमाचल से भी प्रशासनिक टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंची.

Dehradun HRTC bus accident
इसी स्थान से बस खाई में गिरी (Photo- ETV Bharat)

ट्रक को पास देना पड़ा भारी, कमजोर दीवार दे गई धोखा: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर स्थानों पर सड़कें संकरी हैं. ऐसे में दूसरे वाहन को पास देना जोखिम भरा होता है. हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर ने सुखोई खड्ड के पास ट्रक को पास देने की गलती कर दी. ट्रक की चौड़ी भी बस जैसी ही होती है. ऐसे में पास देते समय सड़क कम पड़ी तो बस के ड्राइवर ने कच्चे स्थान पर बस काट दी.

Dehradun HRTC bus accident
हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर भीड़ (Photo- ETV Bharat)

कच्चे स्थान की कच्ची दीवार बस का वजन नहीं सह सकी और भरभराकर गिर गई. इसके साथ ही बस भी लुढ़कते हुए सौ मीटर गहरी खाई में लुढ़कने के बाद सुखोई गदेरे (पहाड़ी नाला) में जा गिरी. गनीमत रही कि गदेरे में पानी कम था, नहीं तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था.

देहरादून बस दुर्घटना में मारे गए लोगों की सूची

  1. यास्मीन बेगम पत्नी नेक मोहम्मद, उम्र 46 वर्ष ग्राम, क्यारला नेरवा, हिमाचल प्रदेश
  2. रिचा पत्नी बीरेंद्र, उम्र 30 वर्ष, ग्राम विजमल, नेरवा, हिमाचल प्रदेश
  3. धन बहादुर, ग्राम क्यारला, नेरवा, हिमाचल प्रदेश

हादसे में 12 लोग घायल: एसडीआरएफ और एसडीएम चकराता ने बताया कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 36 लोग थे. हिमाचल रोडवेज की बस का नंबर HP66A-2588 है. इनमें से 12 लोग घायल हैं. घायलों को विकासनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. एसडीआरएफ ने पहले चार लोगों की मौत बताई थी. बाद में उनका स्पष्टीकरण आया कि गलती से चार लोगों की मौत बताई गई. तीन लोगों की मौत हुई है.

Dehradun HRTC bus accident
स्थानीय लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू शुरू किया (Photo- ETV Bharat)

इन टीमों ने किया रेस्क्यू: हादसे के बाद सूचना प्राप्त होते ही SDRF की टीमें पोस्ट चकराता, त्यूणी एवं डाकपत्थर से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया. दुर्घटनास्थल राजस्व क्षेत्र में स्थित है. घटना की गंभीरता को देखते हुए वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट में सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है.
Last Updated : February 3, 2026 at 3:33 PM IST

