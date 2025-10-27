ETV Bharat / bharat

छोटे शहर से लेकर महानगर तक का सफर, इन 25 सालों में 'रिटायरमेंट' सिटी देहरादून कितना बदला?

देहरादून का अपना एक समृद्ध और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन विकास की दौड़ में कई चीजें कहीं खो सी गई हैं.

DEHRADUN CHANGE
देहरादून का बदला स्वरूप (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 27, 2025 at 2:15 PM IST

10 Min Read
नवीन उनियाल, देहरादून

सुकून का शहर देहरादून आज बेहद व्यस्त है. यहां चौक-चौराहों से लेकर मोहल्लों की गलियों तक में ढूंढे से भी शांति मिलना मुमकिन नहीं, लेकिन यादों के ब्लैक एंड वाइट में हालात इससे बेहद जुदा थे. यहां बसना हर किसी का सपना था. खासतौर पर उनका जो रिटायरमेंट के बाद जीवन की भागम भाग से दूर बाकी जिंदगी सुकून से जीना चाहते थे. जानिए रजत जयंती वर्ष पर देहरादून के छोटे से शहर से महानगर बनने तक के सफर की कहानी.

देहरादून में पिछले दो दशक के दौरान सुविधाओं और विकास का खूब बोलबाला रहा है. विकास जिसमें सड़कें, फ्लाई ओवर, एक्सप्रेस वे को गिना जाता है. विकास जिसमें बड़े अस्पताल, उद्योग धंधे और शहर के फैलाव को गिना जाता है. राज्य स्थापना के 25 सालों में देहरादून को वो सब मिला है, जिसके लिए एक राजधानी हकदार होती है. वो बात अलग है कि देहरादून स्थायी राजधानी का नाम नहीं ले पाई और इसका स्थायी राजधानी के रूप में अस्तित्व डामाडोल ही रहा.

कितना बदला देहरादून? (वीडियो- ETV Bharat)

कहते हैं कि किसी प्रदेश में विकास को समझना हो तो उसकी राजधानी के हालातों को देख लीजिए. देहरादून भले ही उत्तराखंड की स्थायी राजधानी ना हो, लेकिन यहां पर राजनीतिक, औद्योगिक, सामाजिक समेत दूसरी हर तरह की गतिविधियां स्थायी राजधानी वाली ही रही है. पिछले 25 सालों में जिस तेजी के साथ यहां निर्माण कार्य हुए इस तेजी के साथ जन दबाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है.

देहरादून में लगातार बढ़ रहा जन दबाव

उत्तराखंड राज्य स्थापना के वक्त साल 2001 में देहरादून शहर की जनसंख्या 4.26 लाख थी, जो 2011 में बढ़कर 5.75 लाख हो गई. जबकि, अब साल 2025 में शहर की जनसंख्या करीब 10 लाख मानी जाती है. इसी आंकड़े को देहरादून जिले के रूप में देखें तो जिले में 2001 के दौरान करीब 12.82 लाख की जनसंख्या थी, जो 2011 तक 10 साल में 16.97 लाख तक पहुंच गई. उधर, साल 2025 में यह आंकड़ा अनुमानित 25 लाख से ज्यादा माना जा रहा है.

देहरादून में जनसंख्या दबाव को आंकड़ों के लिहाज से समझें तो बेतहाशा तरीके से इजाफा हुआ है. यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. क्योंकि, साल 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हो पाई है. असल आंकड़ा अगले साल होने जा रहे जनगणना के बाद भी पता लग पाएगा, लेकिन दून में जनसंख्या में लगातार बढ़ रही है.

Dehradun Change Village to Urban
देहरादून में कंक्रीट के 'जंगल' (फोटो सोर्स- Information Department)

"आज भी मेरी आंखें उस पुराने देहरादून को तलाश रही है, जिसे 20 साल पहले मैं महसूस करता था. देहरादून में सुकून तलाशते हुए लोग यहां आते थे. रिटायरमेंट सिटी एक शांत घाटी थी. जहां प्रकृति का वास था, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ अलग है. चौड़ी सड़कें हैं, फ्लाई ओवर है और एलिवेटेड रोड भी बनाई गई है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक फिर भी बना हुआ है."- अतुल शर्मा, कवि/लेखक

अनियोजित विकास पर क्यों मूंद ली गई आंखें? इतिहास के पन्नों में देहरादून का स्वभाव और आकर नए राज्य उत्तराखंड की स्थापना के साथ ही बदलने लगा. जनसंख्या का अचानक भारी दबाव न तो यहां के लोग समझ पाए और ना ही सरकारें. यहां रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चला कि कब यह छोटा सा शहर महानगर में तब्दील हो गया. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इतने बड़े बदलाव के लिए इस शहर में बहुत कम वक्त लिया.

Dehradun Change Village to Urban
देहरादून में कभी पड़ती थी बर्फ (फोटो- ETV Bharat GFX)

कंक्रीट में तब्दील हो रही दून घाटी: उधर, यहां की सरकारें तो जैसे इन हालातों से पूरी तरह बेखबर रही. शायद यही कारण है कि शहर में अनियोजित विकास होता रहा. नतीजन शहर की शक्ल बदलती रही. जिससे दून घाटी कंक्रीट में तब्दील हो गई. कोई भी सरकार देहरादून की पुरानी पहचान के साथ इसे अस्थायी राजधानी के रूप में विकसित करने पर विचार ही नहीं कर पाई.

Dehradun Change Village to Urban
देहरादून शबर में बढ़ता वाहनों का रेला (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"देहरादून में एक समय चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती थी और आप कहीं भी गुजरें, कुछ ही मिनट में आप खुद को वृक्षों के करीब पाए थे, लेकिन अब जंगल हमसे दूर होते चले जा रहे हैं. देहरादून में राज्य स्थापना से अबतक करीब 22,000 हेक्टेयर वन भूमि के दूसरे उपयोग में लाने के लिए लैंड ट्रांसफर किया जा चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का सबब बना है."- लोकेश ओहरी, देहरादून निवासी

सड़कें चौड़ी हो रही, फिर भी रेंग रहे वाहन: देहरादून की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार भी धीरे होती चली गई. सड़कें चौड़ी होने के बावजूद दोपहिया और चार पहिया वाहन सड़कों पर रेंगते दिखाई देते हैं. इसके पीछे का कारण भी आंकड़ों के जरिए समझिए.

वाहनों की तादाद में भारी इजाफा

उत्तराखंड में राज्य स्थापना यानी साल 2000-01 के दौरान करीब 2 से 3 हजार गाड़ियां ही पंजीकृत थी. वहीं, महज 10 से 11 हजार दोपहिया ही यहां पंजीकृत थे, लेकिन साल 2025 तक कई गुना बढ़कर यह आंकड़ा 10.5 लाख तक पहुंच गया. खास बात ये है कि इसमें करीब 90 से 94 फीसदी निजी वाहन हैं.

देहरादून में हैं देश के कई बड़े संस्थान: ऐसा नहीं है कि देहरादून में बड़े संस्थान राज्य स्थापना के बाद ही आए हों. भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), ओएनजीसी (ONGC), सर्वे ऑफ इंडिया (SI), फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) जैसे बड़े संस्थान देहरादून में सालों से काम कर रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में तो देहरादून के संस्थानों का नाम देशभर में लिया जाता था. स्कूली शिक्षा के लिए देश भर के छात्र बेहतर शिक्षा के चलते दून पढ़ने आते थे.

Dehradun Change Village to Urban
कभी ऐसा दिखता था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (फोटो सोर्स- District Administration)

देहरादून में सामाजिक स्थिति भी बदली: देहरादून की सामाजिक स्थिति भी काफी ज्यादा बदली है. यहां पर न केवल पहाड़ से बड़ी संख्या में लोगों ने आशियाना बनाया है. बल्कि, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार समेत कई राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में देहरादून आकर बसे हैं. इस तरह देहरादून की जनसंख्या भी मिश्रित रूप में अलग-अलग सामाजिक दृष्टिकोण वाली हुई है.

आपराधिक घटनाओं से बदनाम हो रही दून घाटी: कानून व्यवस्था के रूप में भी देहरादून काफी बदल गया है. कभी बेहद शांत इस घाटी में अब गोलियों की आवाज अक्सर सुनाई दी जाती है. पुलिस से अपराधियों के एनकाउंटर और डकैती, लूट, हत्या, जमीनों की धोखाधड़ी जैसी गंभीर घटनाएं भी अब आम हो गई है.

Dehradun Change Village to Urban
देहरादून घंटाघर की पुरानी तस्वीर (फोटो सोर्स- District Administration)

खास बात ये है कि प्रदेश में गंभीर अपराधों को लेकर देहरादून की स्थिति भी चिंताजनक है. महिला अपराध के मामले में देहरादून तीसरा सबसे ज्यादा महिला अपराध वाला जिला है. पिछले तीन सालों के रिकॉर्ड के लिहाज से देहरादून में 684 गंभीर महिला अपराध से जुड़ी घटना हुई.

Dehradun Change Village to Urban
देहरादून का 'दिल' घंटाघर (फोटो- ETV Bharat)

नहरें हुई गुम, लीची की मिठास हुई कम, बासमती की खेती हुई गौण: देहरादून ने ऐसी कई यादें या पहचान है, जिन्हें खो दिया है. देहरादून जो कभी नहर का शहर भी माना जाता था. वहां अब नहरें पूरी तरह से गायब हो चुकी है. सिंचाई से लेकर पानी की विभिन्न जरूरत को पूरा करने वाली यह नहरें पाइपों में बंद कर दी गई है. इसी तरह देहरादून की लीची भी अपना रंग खोती जा रही है.

Dehradun Change Village to Urban
लीची के पेड़ (फाइल फोटो- ETV Bharat)

बिगड़ रही देहरादून की आबोहवा: यहां की बासमती की पहचान तो अब करीब-करीब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. यहां सड़कों पर दौड़ते तांगे, घंटाघर के करीब 5 मिनट में फोटो तैयार करके देने वाले झटपट और तमाम खेल के मैदान सब अब बिसरे दिनों की बात हो गए हैं. राज्य आंदोलनकारी रामलाल उन पुरानी यादों को ताजा करते हुए देहरादून के उन दिनों को याद करते हैं.

Dehradun Change Village to Urban
देहरादून में कम हुई बासमती की खेती (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"खासकर राज्य निर्माण के बाद देहरादून शहर काफी बदल गया है. 80 के दशक में वातावरण साफ होता था, लेकिन अब वातावरण प्रदूषित हो गया है. ईसी रोड से 6 नंबर पुलिया तक नहर जाती थी. जिसमें गर्मियों के मौसम में डुबकी लगाते थे, उस वक्त एसी और कूलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है."- रामलाल खंडूड़ी, राज्य आंदोलनकारी

लगातार फैल रहा दून शहर: वैसे छोटा सा देहरादून अब 25 सालों में काफी बड़ा भी हो चुका है. राजपुर रोड से धर्मपुर और प्रेमनगर से रायपुर के कुछ इलाके तक देहरादून फैल गया है. जो रानीपोखरी और विकासनगर से भी जुड़ गया है. कभी 15 से 20 हजार रुपए में मिलने वाली 100 गज जमीनें अब 20 लाख में भी नहीं खरीदी जा सकती.

Dehradun Change Village to Urban
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से आसान हुआ सफर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

देहरादून में बढ़ रही कॉलोनियां

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड के मुताबिक, करीब 800 से ज्यादा कॉलोनियां देहरादून में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं. जबकि, करीब 200 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां और बस्तियां देहरादून में मौजूद हैं.

क्या बदलाव से फायदे भी हुए? हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि देहरादून में सब कुछ बिगड़ा ही हो. भले ही देहरादून की हालत पर्यावरण के लिहाज से खराब हुई हो, जाम की स्थिति घंटों लोगों को सड़कों पर रुकने को मजबूर कर रही हो, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हो, नहरें, बाग बगीचे और मैदान खत्म हुए हों, लेकिन कुछ है, जो युवाओं को राहत दे रहा है.

Dehradun Change Village to Urban
अब ऐसा नजर आता है देहरादून (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार तान्या शैली कहती हैं कि देहरादून में खुद में जो बदलाव किया है. उससे कुछ बातें ऐसी भी है, जो राहत देने वाली है. तान्या शैली कहती है कि आज पहाड़ों से पलायन करने वाले युवाओं को देहरादून पहुंचकर रोजगार मिल पा रहा है यानी देहरादून में रोजगार के अवसर पिछले 25 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं.

इसी तरह आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है और उद्योग धंधे भी यहां स्थापित हुए हैं. स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने के कारण अब लोगों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. तमाम बड़े ब्रांड देहरादून में स्थापित हो चुके हैं. इस तरह रोजगार से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के हालात भी पहले के मुकाबले सुधर गए हैं.

