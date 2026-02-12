ETV Bharat / bharat

गैस एजेंसी मालिक हत्याकांड: देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, दोनों के पैर में लगी गोली

देहरादून की तिब्बती मार्केट में अर्जुन शर्मा की दिनदहाड़े हत्या करने वाले दो बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अजय सिंह ने टीमों का गठन किया गया था.जिसके बाद टीमें शहर से देहात तक लगातार नाकेबंदी और सघन चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाश को लालतप्पर पुलिस चौकी पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो भाग निकला, बदमाश भागकर खंडर फैक्ट्री मे घुसकर पुलिस टीम पर फायर करने लगे.

देहरादून (उत्तराखंड): राजधानी देहरादून की तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. रायपुर के लाडपुर जंगल और लालतप्पर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया. गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से दो देशी तमंचे और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है. साथ ही पूछताछ में तिब्बती मार्केट में हुई हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. घटना के बाद देहरादून एसएसपी अजय सिंह भी अस्पताल पहुंचे.

जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में एक बदमाश के दाहिने पैर पर लगने से वह घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया. वहीं दूसरे बदमाश को नाकेबंदी और सघन चेकिंग के दौरान रायपुर थाना क्षेत्र में लाडपुर के जंगल में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी. जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लगने से वह घायल हो गया. बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए तत्काल कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया. जहां दोनों बदमाशों का इलाज चल रहा है.

एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली (Photo-ETV Bharat)

एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि देहरादून पुलिस ने हत्याकांड में अलग-अलग जगहों पर हुए मुठभेड़ के बाद दमाशों को गिरफ्तार किया है. फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है. बदमाशों को अलग-अलग थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. साथ ही कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली गई. बदमाशों का अस्पताल इलाज में कराया जा रहा है और बदमाशों से दो देशी तमंचे और एक स्कूटी बरामद की गई. पूछताछ में बदमाशों ने तिब्बती मार्केट के सामने हुए हत्याकांड को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. पुलिस द्वारा बदमाशों से लगातार पूछताछ जारी है.

देहरादून गैस एजेंसी मालिक हत्याकांड (Photo-ETV Bharat)

गौर हो कि 11 फरवरी को देहरादून के तिब्बती मार्केट में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी. जिसके बाद से पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी किए थे. मृतक अर्जुन शर्मा की जीएमएस रोड पर फर्म अमर दीप के नाम से भारत गैस एजेंसी है.

