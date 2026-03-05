ETV Bharat / bharat

ईरान में फंसे परिजनों की चिंता में देहरादून के कई परिवार, आधे मिनट के फोन कॉल के सहारे उम्मीद

देहरादून: मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते उत्तराखंड के कई परिवारों की चिंता बढ़ी हुई है. क्योंकि, इन देशों में उत्तराखंड के कई लोग नौकरी पेशा, काम काज या पढ़ाई आदि के सिलसिले में गए हुए हैं. जो इजरायल-ईरान युद्ध के बाद फंस गए हैं. देहरादून के अंबाड़ी गांव के कई परिवार भी इन दिनों गहरी बेचैनी में दिन काट रहे हैं. ईरान में बढ़ते संघर्ष के बीच वहां फंसे अपने परिजनों की खैरियत के लिए उनके पास बस आधे मिनट की एक फोन कॉल का सहारा है, जिससे वे किसी तरह अपनों की सलामती की उम्मीद बांधे हुए हैं.

अंबाड़ी के जाकिर हुसैन की बेटी-दामाद समेत अन्य लोग ईरान में फंसे: दरअसल, देहरादून जिले के अंबाड़ी गांव निवासी जाकिर हुसैन की बेटी इस्लामी अध्ययन के लिए ईरान गई थी. बेटी के साथ उनके दामाद भी गए हैं. ऐसे में बेटी और दामाद की खैरियत जानने के लिए हुसैन अपने मोबाइल फोन पर टकटकी लगाए रहते हैं. इतना ही नहीं हुसैन के भाई, भाभी, उनके बच्चे और एक भतीजे समेत परिवार के अन्य सदस्य भी वहीं हैं.

जाकिर हुसैन का कहना है कि हालात बिगड़ने के बाद से संपर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है. हुसैन ने बताया कि 'कल रात एक फोन आया था, मुश्किल से आधा मिनट ही बात हुई. मेरी बेटी बस इतना ही कह पाई कि 'फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं..' तभी लाइन कट गई.' उन्होंने कहा कि उस छोटी सी बातचीत के बाद से फोन फिर बंद आ रहा है.

हुसैन ने अपनी पत्नी को लेकर गहरी चिंता जताई, जिन्हें पहले से ही बेचैनी और घबराहट की शिकायत है. उन्होंने कहा 'मैं उसे वहां के पूरे हालात भी नहीं बता पा रहा हूं. मुझे डर है कि अगर कुछ बताया तो कहीं उसकी तबीयत और न बिगड़ जाए.'

अंबाड़ी गांव के ही अयूब खान की पत्नी और भतीजे भी तेहरान में मौजूद: अंबाड़ी गांव के ही निवासी अयूब खान का परिवार भी ऐसी ही चिंता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. उनके भतीजे और उसकी पत्नी पिछले चार साल से ईरान में इस्लामी अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बुधवार रात उनके भतीजे का फोन आया था और उसने कहा कि 'वे तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित अपने छात्रावास में सुरक्षित हैं.'