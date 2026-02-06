ETV Bharat / bharat

गाजियाबाद की घटना से लें सबक! ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे बच्चे, एक्सपर्ट ने किया आगाह

इस पूरे मामले पर देहरादून के मनोचिकित्सक डॉ. मुकुल शर्मा कहते हैं कि गाजियाबाद में आया ये मामला बेहद ही दुखद है. वर्तमान समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद ज्यादातर मोबाइल गेम अच्छे नहीं है. खासकर ऐसे गेम जो टास्क बेस्ड होते हैं. पहले भी तमाम तरह के ऐसे मामले देश के तमाम क्षेत्रों में सामने आ चुके हैं.

इसके साथ ही तीनों बहनें ज्यादातर काम साथ करती थी, जिसमें खाना, बैठना यहां तक कि बाथरूम भी साथ जाना शामिल है. हालांकि, गाजियाबाद में आया मामला देश का कोई पहला मामला नहीं है. बल्कि, देश के तमाम राज्यों में जानलेवा मोबाइल गेम के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं.

गाजियाबाद की घटना से खींचा सबका ध्यान: गाजियाबाद में हुई इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है. जिसमें एक पहलू टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम का भी शामिल है. मुख्य रूप से कोरियन लव गेम नामक ऑनलाइन गेम का जिक्र सामने आया है. इन बच्चियों के पिता ने जो बयान दिया है, उसके अनुसार तीनों बहनें एक ही मोबाइल पर कोई गेम खेलती थीं और उनमें से एक लीडर की भूमिका में थी.

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में स्थिति ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को मोबाइल यूज करने की लत लगती जा रही है, जो अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. साल 2020 में कोरोना संक्रमण के दस्तक के बाद डिजिटलाइजेशन का एक ऐसा नया युग शुरू हुआ, जब पढ़ाई से लेकर हर काम अब डिजिटल होते चले गए. हालांकि, ये जितना जरूरी है, उतनी ही सावधानियां भी बरतने की जरूरत है.

दरअसल, कुछ साल पहले भी ऑनलाइन पब जी (PUB G) गेम खेलने वाले बच्चों से जुड़े मामले सामने आए थे. उस दौरान इस गेम ने बच्चों को खुद की नुकसान पहुंचाने के साथ ही क्राइम करने को मजबूर कर दिया था. ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सामने आने के बाद देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है. लिहाजा, उत्तराखंड में भी ऑनलाइन मोबाइल गेम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

देहरादून: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल में ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. गाजियाबाद की एक सोसायटी में रहने वाली तीन नाबालिग बहनों ने आत्महत्या कर ली. जिसके बाद से ही यह मामला पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है. साथ ही इस मामले ने मोबाइल एडिक्शन, ऑनलाइन गेम और डिजिटल इन्फ्लुएंस के खतरनाक असर पर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी है.

इसके चलते स्कूल, कॉलेज तमाम संस्थाओं ने इस तरह के मोबाइल गेम पर रोक भी लगाई है, लेकिन पबजी (PUB G) जैसे गेम अभी भी इंटरनेशनल डोमेन पर मौजूद है. जिस पर अभी तक सही ढंग से बैन नहीं लग पाया है. टास्क बेस्ड गेम्स तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है.

"लगातार गेम खेलने से हमारे सोचने-समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है. साथ ही एक तरह से गेम के एडिक्ट हो जाते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने लगते हैं. ऐसे में अभिभावक की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि इस पर विशेष ध्यान दें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है? मोबाइल पर क्या देख रहा है या मोबाइल पर कौन सा गेम खेल रहा है? अगर पेरेंट्स को इसकी जानकारी होगी तो इस तरह के मामलों में कमी आएगी."

- डॉ. मुकुल शर्मा, मनोचिकित्सक, देहरादून -

ऑनलाइन गेम की लत में फंस रहे बच्चे: डॉ. मुकुल शर्मा ने बताया कि करीब दो-तीन साल पहले विदेशों में ऑनलाइन गेम की लत में फंसे बच्चों के लिए भी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए. हाल ही में उन्होंने भी कुछ रिहैब सेंटर को विकसित किया था, जहां पर उन्होंने पाया कि 'इन सेंटर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो पब जी जैसे ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम खेलते थे. जिसके चलते उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं.'

उनके पास भी इस तरह के मामले सामने आए हैं. जब अभिभावक आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि उनका बच्चा गेम की लत में पड़ गया है तो ऐसे में वो अभिभावकों की काउंसलिंग करते हैं. ताकि, वो अपने बच्चों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन को बना सके. ऐसे में सबसे जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए समय निकले और उनसे बातचीत करें.

तेजी से डिजिटल होती दुनिया में मोबाइल फोन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों से लेकर बड़ों तक की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके बढ़ते और अनियंत्रित उपयोग को लेकर अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं. क्योंकि, डिजिटल और मोबाइल स्क्रीन का लत बच्चों पर नकारात्मक असर डाल रहा है. इसका असर खासकर बच्चों में उनके व्यवहार पढ़ाई और पारिवारिक संबंधों में देखा जा रहा है.

क्या बोले देहरादून सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शर्मा? बच्चों में लगातार बढ़ रही मोबाइल की लत के सवाल पर देहरादून के सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि उन्होंने साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों और संबंधित फाउंडेशन के विशेषज्ञों से भी चर्चा की है. सभी का मानना है कि बच्चों में तेजी से मोबाइल की लत बढ़ रही है. जिसके कई तरह के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं.

"ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और खासकर रील्स देखने की आदत तेजी से बच्चों में बढ़ी है. इसके कारण बच्चे पढ़ाई से भटक रहे हैं और सामाजिक एवं पारिवारिक संवाद में कमी आ रही है. इस स्थिति का असर बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता के रूप में सामने आ रहा है. पढ़ाई में प्रदर्शन कमजोर हो रहा है, जिससे बच्चों और माता-पिता के बीच तनाव बढ़ता है और घर का माहौल बिगड़ता है."

- डॉ. मनोज कुमार शर्मा, सीएमओ देहरादून -

उन्होंने बताया कि 'न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, माता-पिता की व्यस्तता और परिवार में बुजुर्गों की भूमिका कम होने से बच्चों को उचित मार्गदर्शन और समय नहीं मिल पा रहा है. जब माता-पिता खुद मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो बच्चे भी उसी राह पर चल पड़ते हैं. जिसका सीधा असर उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ रहा है.'

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना कहती हैं कि, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बच्चियों ने अपनी जान दे दी. क्योंकि, उनके पिता ने बच्चियों से उनका मोबाइल छीन लिया था. यह मामला दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित करती है. क्योंकि, बच्चों में लगातार इन टॉलरेंस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत कोई भी ना उन्हें बर्दाश्त नहीं है.

"बच्चों को उतनी चीजें ही दें. ताकि, उन्हें ना सुनने की आदत बनी रहे. इसके साथ ही वर्तमान समय में बच्चों में डिजिटल लत भी तेजी से बढ़ती जा रही है. डिजिटल आपसी बातचीत और अपने ज्ञानवर्धन के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यही डिजिटल परिवारों को तोड़ रहा है. लिहाजा बच्चों की आदत को सुधारने के लिए पेरेंट्स को भी डिजिटल गुलामी से बाहर आना होगा. साथ ही बच्चों के साथ बातचीत करने और उन्हें समय देने की जरूरत है."

- डॉ. गीता खन्ना, अध्यक्ष, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग -

बहरहाल, हाल ही में सामने आई गाजियाबाद की इस घटना और बच्चों में बढ़ते मोबाइल एडिक्शन को देखते हुए एक बेहतर पेरेंटिंग की जरूरत काफी अधिक बढ़ जाती है. डिजिटल दौर ने जहां रोजमर्रा के कामों को सरल बना दिया है वहीं परिवारों के बीच एक गहरी वैक्यूम भी पैदा कर दिया है, जहां पारिवारिक रिश्तों से ज्यादा बच्चे अपनी एक अलग ऑनलाइन दुनिया बना लेते हैं. इससे न केवल को सामाजिक तौर पर दूर हो रहे हैं बल्कि कई बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी बन रहे हैं.

