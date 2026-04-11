ETV Bharat / bharat

आइए देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे सफर पर, ₹12 हजार करोड़ की लागत से तैयार, 2.5 घंटे में पहुंचेंगे मंजिल तक

अक्षरधाम से देहरादून तक चार जिलों को जोड़ेगा: करीब 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक्सप्रेस दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे चार अहम जिलों को जोड़ते हुए सीधे देहरादून पहुंच रहा है. इन जिलों के लिए यह एक्सप्रेसवे किसी लाइफलाइन से कम नहीं होगा. क्योंकि अब ये इलाके सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ गए हैं.

साफ है, जो दूरी पहले पूरे एक दिन का प्लान मांगती थी, अब वही सफर सुबह निकलकर दोपहर से पहले पूरा किया जा सकता है. यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को उत्तर भारत का गेम चेंजर कहा जा रहा है. देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले लोग या दिल्ली से देहरादून, मसूरी जाने वाले लोग सभी के लिए ये समय बचाने और सुरक्षित सफर का एक शानदार हाईवे बन सकेगा.

213 किलोमीटर का हाईटेक कॉरिडोर, ढाई घंटे में देहरादून से दिल्ली: करीब 213 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी को कम नहीं करता है, बल्कि समय को भी समिति करता है. पहले देहरादून से दिल्ली पहुंचने में 5 से 6 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लगता था. खासकर रुड़की और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता था. लेकिन अब यह सफर महज ढाई से तीन घंटे में पूरा होगा. यह बदलाव सिर्फ यात्रियों के लिए राहत ही नहीं, बल्कि यह व्यापार, आपातकालीन सेवाओं और रोजमर्रा की आवाजाही के लिए भी एक बड़ी क्रांति साबित होगा.

देहरादून डाट काली मंदिर के पास स्थित टनल से एक्सप्रेव की शुरुआत होती है. इस टनल के भीतर आधुनिक लाइटिंग वेंटिलेशन और मजबूत कंक्रीट की दीवारें एहसास कराती हैं कि अब मानों पहाड़ों को चीरकर विकास ने अपना रास्ता बना लिया हो. टनल से बाहर निकलते ही सीधी चौड़ी और चमचमाती सड़क नजर आती है. लोगों का कहना है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर उत्तर भारत के सफर की परिभाषा बदलने वाला है.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली का सफर अब रुकावट, जाम और ज्यादा समय लेने वाले सफर से मुक्त होने जा रहा है. यह सफर देहरादून की हरी भरी वादियों के बीच बने डाट काली मंदिर के पास बनी टनल से शुरू होता है. यह सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने की यात्रा नहीं, बल्कि बदलते भारत की रफ्तार को करीब से देखने का मौका है. पीएम मोदी 14 अप्रैल के इस एक्सप्रेस का विधिवत रूप से उद्घाटन करने वाले हैं. आइए जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की खास बातें.

इसके साथ ही उत्तराखंड की राजधानी को भी काफी फायदा मिलेगा. इसका सीधा असर व्यापारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जुड़े लोगों को मिलेगा. खास बात है कि इस एक्सप्रेस पर चलते हुए आपको खूबसूरत शिवालिक की पहाड़ियां, घने जंगल और तेज रफ्तार में फर्राटे भरती गाड़ियां एक अलग अनुभव का एहसास कराएंगी.

डाट काली मंदिर के पास टनल बनाई गए है. (PHOTO-ETV Bharat)

ग्रीन एक्सप्रेसवे- पर्यावरण और विकास का संतुलन: देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे को ग्रीन एक्सप्रेसवे भी कहा गया है, क्योंकि इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है. खास तौर पर राजाजी नेशनल पार्क के भीतर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो. इसके अलावा हजारों पेड़ लगाए गए हैं. साउंड बैरियर बनाए गए हैं और प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. यह एक्सप्रेसवे इस बात का उदाहरण है कि विकास और प्रकृति को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है.

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 213 किमी (PHOTO-ETV Bharat)

एक्सप्रेसवे को लेकर यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. इस मार्ग पर लगी लाइट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और एनएचएआई ने अध्ययन करने के बाद लगाई है, ताकि इनकी रोशनी जंगल की तरफ जरा भी ना पहुंचे. इसके साथ ही, जानवरों को हॉर्न, गाड़ियों की चलने की आवाज ना सुनाई दे, इसको भी ध्यान में रखकर तकनीक का प्रयोग किया गया है.

एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है. (PHOTO-ETV Bharat)

आधुनिक सुविधाओं से लैस: इस एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह केवल एक सड़क न रहकर एक पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस बन जाए. फिलहाल यह 6 लेन का है. लेकिन इसे भविष्य में 8 से 12 लेन तक बढ़ाने की योजना है. इसके अलावा 100 से ज्यादा अंडरपास, कई फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और डाट काली टनल जैसी सुविधाएं इसे और भी आधुनिक बनाती हैं. रास्ते में फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को हर तरह की सुविधा मिल सके. यानी अब लंबा सफर थकाने वाला नहीं बल्कि आरामदायक और सुखद अनुभव बन चुका है.

एक्सप्रेसवे पर साउंड बैरियर लगाने के साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. (PHOTO-ETV Bharat)

दिल्ली में 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड से जाम से मिलेगी बड़ी राहत: देहरादून से निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली के जाम से भी निजात मिलेगी. दिल्ली के भीतर इस एक्सप्रेसवे का करीब 17 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर बनाया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है. इसका मतलब यह है कि राजधानी के अंदर ट्रैफिक और भीड़भाड़ से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा. गाड़ियां बिना रुके सीधे अपनी रफ्तार में आगे बढ़ सकेंगी. दिल्ली जैसे शहर में जहां हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, वहां यह एलिवेटेड कॉरिडोर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा समाधान बनकर सामने आया है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी. क्योंकि गाड़ियों को बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा.

दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून तक चार जिलों को जोड़ेगा. (PHOTO-ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हर पल निगरानी: इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को लेकर भी कोई समझौता नहीं किया गया है. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. अगर किसी यात्री को रास्ते में कोई परेशानी होती है तो वह 1033 एनएचएआई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है. जहां से तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा हाईवे पर पेट्रोलिंग यूनिट्स भी तैनात हैं, जो हर समय तैयार रहती हैं. यानी यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ तेज है बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी है.

दिल्ली में 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड से जाम से मिलेगी बड़ी राहत (PHOTO-ETV Bharat)

पर्यटन, व्यापार और विकास तीनों को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट: उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा कहते हैं कि,

इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद पर्यटन को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है. दिल्ली से देहरादून, मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश की दूरी अब काफी आसान हो जाएगी. जिससे वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. लोग कम समय में ज्यादा जगहों का आनंद ले सकेंगे. इसके साथ ही व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी नई गति मिलेगी. उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए जिलों में उद्योग और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ एक सड़क है बल्कि यह आर्थिक विकास की एक मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है.

- प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड -

परिवहन मंत्री की मानें तो देहरदून में इस हाईवे का दवाब ना पड़े, इसके लिए भी पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

14 अप्रैल को नई रफ्तार का शुभारंभ: इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी 14 अप्रैल को करेंगे. इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए विधिवत रूप से खुल जाएगा और उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को एक नई दिशा मिलेगी. देहरादूनवासी भी इस परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस परियोजना के पूरे होने से देहरादून स्थित डाट काली मंदिर आने वाले यूपी के श्रद्धालुओं को 1 से डेढ़ घंटे का समय लगेगा.

ये भी पढ़ें: