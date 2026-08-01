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सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामला, सास की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, पति और ननद पहले से जेल में

सृष्टि संदिग्ध मौत मामले में पति और ननद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं सास ने कोर्ट ने जमानत याचिका लगाई थी.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 1, 2026 at 9:57 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र में सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामले में मृतका की सास प्रवीना खत्री को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सृष्टि कंडारी की सास प्रवीना खत्री ने गिरफ्तारी से बचने के लिए देहरादून कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. प्रभारी सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार किया.

सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामले में पति और ननद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. फिलहाल दोनों लोग न्यायिक हिरासत में जेल भेज में है. इसके बाद तीसरी आरोपी और मृतका की सास प्रवीना खत्री ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन प्रवीना खत्री को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया एफआईआर में आरोपियों पर वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दहेज हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि सृष्टि कंडारी श्रीकोट (श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल) की रहने वाली थी, जो सरकारी स्कूल में टीचर थी. करीब 8 महीने पहले ही उसकी शादी डोईवाला थाना क्षेत्र के हर्रावाला में रहने वाले सौरभ खत्री से हुई थी. आरोपी है कि शादी के बाद से ही सृष्टि कंडारी दहेज समेत अन्य कारणों को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी बीच सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी.

मामले में सृष्टि कंडारी के मायके पक्ष की तरफ से परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसके बाद पति और ननद की गिरफ्तारी हुई थी. अब सास की अंतरिम अग्रिम जमानत भी खारिज होने से मामले में कानूनी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है.

10 अगस्त को नियमित जमानत पर सुनवाई: अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए नियमित अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2026 की तारीख तय की है. अब अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत नियमित अग्रिम जमानत पर फैसला करेगी.

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COURT REJECTS ANTICIPATORY BAIL
SRISHTI MOTHER IN LAW
सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामला
सृष्टि की सास की जमानत याचिका
SRISHTI KANDHARI SUSPICIOUS DEATH

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