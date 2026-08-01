ETV Bharat / bharat

सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामला, सास की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, पति और ननद पहले से जेल में

देहरादून: राजधानी देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र में सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामले में मृतका की सास प्रवीना खत्री को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सृष्टि कंडारी की सास प्रवीना खत्री ने गिरफ्तारी से बचने के लिए देहरादून कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. प्रभारी सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार किया.

सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामले में पति और ननद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. फिलहाल दोनों लोग न्यायिक हिरासत में जेल भेज में है. इसके बाद तीसरी आरोपी और मृतका की सास प्रवीना खत्री ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन प्रवीना खत्री को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया एफआईआर में आरोपियों पर वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दहेज हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि सृष्टि कंडारी श्रीकोट (श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल) की रहने वाली थी, जो सरकारी स्कूल में टीचर थी. करीब 8 महीने पहले ही उसकी शादी डोईवाला थाना क्षेत्र के हर्रावाला में रहने वाले सौरभ खत्री से हुई थी. आरोपी है कि शादी के बाद से ही सृष्टि कंडारी दहेज समेत अन्य कारणों को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी बीच सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी.