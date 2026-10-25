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बिग बॉस फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल को कोर्ट से झटका, मारपीट मामले में जमानत याचिका खारिज, दो साथियों को राहत

UK 07 Rider अनुराग डोभाल को कोर्ट से झटका ( PHOTO- ANURAG DOBHAL FACEBOOK ACCOUNT )

देहरादून: बिग बॉस फेम यूट्यूबर अनुराग डोभाल को अदालत से बड़ा झटका लगा है. नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज मारपीट, जान से मारने की धमकी और अपहरण से जुड़े मामले में सत्र न्यायालय ने अनुराग डोभाल की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसी मामले में सह-आरोपी अभय चौधरी और कुर्बान उर्फ गुरु भाई को अदालत ने जमानत दे दी है. सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने अनुराग की भूमिका मुख्य आरोपी के रूप में सामने आने का उल्लेख करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया.

कैफे के बाहर मारपीट का आरोप: अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शिकायतकर्ता राज सिंह चौहान ने 6 अक्टूबर 2026 को नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि, वह एक शोरूम में नौकरी करता है. आरोप है कि 6 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे अनुराग डोभाल अपने 8 से 10 साथियों के साथ उससे मिलने पहुंचा था. काम में व्यस्त होने के कारण राज ने बाद में मिलने की बात कही. इसके बाद रात करीब 8 बजे दोनों पक्षों की मुलाकात एक कैफे के पास हुई.