ETV Bharat / bharat

दून की बासमती पर कंक्रीट का संकट! रायपुर में गिने-चुने खेत बचे, 160 किसानों के सहारे बचाने की कोशिश

देहरादून में सिमटती रही बासमती की खेती ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून में सिमटती जा रही बासमती की खेती: उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट की मानें तो देहरादूनी बासमती के क्षेत्रफल में पिछले कुछ सालों में 60 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है. आज स्थिति ये है कि रायपुर जैसे इलाके में भी बासमती की खेती करने वाले किसान गिने-चुने रह गए हैं. जिसके चलते अपनी खास मिठास, महक और स्वाद के चलते कभी दून घाटी की पहचान रही बासमती संकट में आ गया है.

क्यों सिमट रही बासमती की खेती (फोटो- ETV Bharat)

देहरादून में करीब तीन दशक से बासमती की खेती कर रहे रायपुर निवासी किसान आशीष राजवंशी बताते हैं कि उनके परिवार ने खेती की जमीन को अब तक बचाकर रखा है. उनके मुताबिक, वर्तमान में वो रायपुर में करीब 5 एकड़ जमीन पर देहरादून बासमती की खेती कर रहे हैं. इसके अलावा विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र में करीब 20 से 25 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बासमती का उत्पादन किया जा रहा है.

बासमती की खेती (फोटो- ETV Bharat)

इस तरह उनके स्तर पर करीब 30 एकड़ में देहरादून बासमती की खेती हो रही है. आशीष के मुताबिक, उनके परिवार में पिछले 30 से 40 साल से यह खेती चली आ रही है और अब उन्होंने देहरादून बासमती को अपने ब्रांड के जरिए बाजार तक पहुंचाने की कोशिश भी शुरू की है. आशीष बताते हैं कि रायपुर में खेती का रकबा बढ़ाना अब आसान नहीं है. उनका कहना है कि,

बासमती किसान आशीष राजवंशी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

अफगान से आयी बासमती देहरादून में क्यों हुई खास? देहरादून की बासमती के इस बदलते सफर को समझने के लिए पुराने किसानों की यादें भी अहम हैं. रायपुर निवासी किसान जय किशोर के मुताबिक, उनके परिवार में करीब 1960 के आसपास से बासमती की खेती होती आ रही है. देहरादून में बासमती के आने को लेकर स्थानीय तौर पर 1839 के आसपास की कहानी बताई जाती है. दून की बासमती का अफगानिस्तान से खास कनेक्शन है. उनका कहना है कि,

बासमती किसान जय किशोर का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

पहले बिचौलिए और आढ़तियों की वजह से नहीं मिल पाती थी उचित कीमत: बासमती की खेती सिर्फ जमीन के कम होने की वजह से ही मुश्किल में नहीं आई. किसानों के लिए इसकी खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ रखना भी एक चुनौती रही है. जय किशोर राजवंशी बताते हैं कि पुराने समय में जब किसान अपना धान मंडी तक लेकर जाते थे, तो लागत के मुकाबले उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता था.

बासमती का सीमित उत्पादन (फोटो- ETV Bharat)

उनके मुताबिक, बिचौलियों और आढ़तियों की भूमिका के कारण किसान को अंतिम कीमत का पूरा फायदा नहीं मिलता था. यही वजह है कि अब कुछ किसान पारंपरिक मंडी व्यवस्था से अलग सीधे ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. वो खुद भी सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक शॉप के जरिए बिक्री कर रहे हैं. जिससे बढ़िया कीमत मिल रही है. जय किशोर राजवंशी का कहना है कि,

रायपुर निवासी किसान जय किशोर का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

ब्रांडिंग और सीधी बिक्री से किसानों को मिलता है फायदा: आशीष राजवंशी भी किसानों के लिए इसी मॉडल को जरूरी मानते हैं. उनके मुताबिक, सिर्फ खेती करने से किसान की आमदनी सीमित रह जाती है. किसान को अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि उसका उत्पाद सीधे ग्राहक तक पहुंचे. बीच के बिचौलियों को कम करके किसान अपनी आय बढ़ा सकता है. वो खुद देहरादून बासमती को ब्रांड के तौर पर बाजार में बेच रहे हैं. आशीष के मुताबिक,

बासमती किसान आशीष राजवंशी ने दी अहम जानकारी (फोटो- ETV Bharat GFX)

बासमती का सीमित उत्पादन सबसे बड़ी चुनौती: देहरादून बासमती की एक और बड़ी चुनौती इसका सीमित उत्पादन है. आशीष के मुताबिक, देहरादून में खेती का क्षेत्रफल कम होने की वजह से इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट मार्केट की जरूरत पूरी की जा सके. विदेशों में बड़े बाजार के लिए लगातार बड़ी मात्रा में एक समान गुणवत्ता वाला उत्पाद चाहिए.

क्यों खास है देहरादून की बासमती? (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसके बावजूद उनका कहना है कि वो विदेशों में बैठे ग्राहकों को बी टू सी यानी सीधे बिजनेस-टू-कस्टमर मॉडल (B2C) के जरिए बासमती भेज रहे हैं. आशीष के मुताबिक बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट के लिए बासमती का रकबा बढ़ाना जरूरी है. इसके साथ एनओपी यानी राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (NOP) और एनपीओपी यानी राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (NPOP) जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है और यह प्रक्रिया भी लंबी है.

क्यों खास है देहरादून की बासमती? (फोटो- ETV Bharat GFX)

आशीष के अनुसार उनके फार्म को देखने के लिए नीदरलैंड और न्यूजीलैंड से भी लोग आ चुके हैं. उनका दावा है कि विदेशी आगंतुकों ने यहां की जैविक खेती के तरीकों को समझा और स्थानीय तौर-तरीकों को अपने यहां इस्तेमाल करने में रुचि दिखाई. यानी देहरादून बासमती के सामने तस्वीर दो हिस्सों में दिखाई देती है.

बासमती की खेत में महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

जमीन भी कम बची और किसान भी घटे: एक तरफ जमीन लगातार कम हो रही है और दूसरी तरफ जो किसान बचे हैं, वे खेती को नए तरीके से बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. रायपुर में खेतों के बीच बढ़ती आबादी और निर्माण इस बदलाव को साफ दिखाता है. जहां पहले धान के खेत दिखाई देते थे, वहां अब बड़ी संख्या में आवासीय निर्माण हो चुके हैं.