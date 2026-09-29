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अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की कुंडली खंगालेंगे वैज्ञानिक, भारत से ओमान तक रहस्यमयी आवाजों की निगरानी करेगा उत्तराखंड का संस्थान

देहरादून स्थित WII भारत से ओमान तक समुद्र में व्हेल की रहस्यमयी आवाजों पर नजर रख रहा है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

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अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की कुंडली खंगालेंगे वैज्ञानिक (PHOTO- WII)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 2:28 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: हिंदुस्तान से ओमान तक समुद्री क्षेत्र में सफर करने वाली व्हेल की मौजूदगी, संख्या और उसके व्यवहार से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) ने बड़ा अध्ययन शुरू किया है. समुद्र के भीतर अलग-अलग स्थानों पर हाइड्रोफोन लगाए जा रहे हैं, जो व्हेल की आवाज रिकॉर्ड कर उसकी मौजूदगी और गतिविधियों की जानकारी जुटाएंगे. शुरुआती प्रयोग एक स्थान पर किया गया था, जिसके बाद अब सात अन्य जगहों को चिन्हित किया गया है. इन सभी जगहों पर उपकरण लगाए जाएंगे. यह अध्ययन समुद्री व्हेल की आवाज, प्रवास और हिंद महासागर में उसके सफर से जुड़े अब तक अनसुलझे कई रहस्यों को सामने ला सकता है.

भारत के समुद्री क्षेत्र से लेकर ओमान तक लंबी दूरी तय करने वाली एक बेहद दुर्लभ व्हेल अब वैज्ञानिकों के लिए शोध का बड़ा विषय बन गई है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिक अरब सागर में पाई जाने वाली अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की मौजूदगी, संख्या, आवाज, आवाजाही और उसके व्यवहार से जुड़े उन रहस्यों को सामने लाने में जुटे हैं, जिनकी अब तक वैज्ञानिक जानकारी बेहद सीमित है. इस प्रजाति को Megaptera novaeangliae (मेगाप्टेरा नोवाएंग्लिया) के नाम से जाना जाता है और इसकी आबादी को वैश्विक स्तर पर Endangered (संकटग्रस्त) माना गया है.

अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की कुंडली खंगालेंगे वैज्ञानिक (VIDEO-ETV Bharat)

सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में पाई जाने वाली हंपबैक व्हेल की अधिकांश आबादियां मौसम के हिसाब से हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं, लेकिन अरब सागर की यह आबादी अपने व्यवहार के लिहाज से अलग मानी जाती है. वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, यह आबादी आनुवंशिक रूप से दूसरी हंपबैक आबादियों से अलग है. ओमान के समुद्री क्षेत्र में किए गए पुराने अध्ययनों में इसकी संख्या करीब 82 व्हेल आंकी गई थी, हालांकि इस अनुमान में व्यापक समुद्री क्षेत्र के पूरी तरह सर्वे नहीं होने जैसी सीमाएं भी थीं.

समुद्र में व्हेल की गतिविधि समझने की कोशिश: भारत के लिहाज से भी इस व्हेल की मौजूदगी खास है. डब्ल्यूआईआई के शोध में पश्चिमी तट के मछुआरों की स्थानीय जानकारी को वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बनाया गया. मछुआरों से बातचीत के जरिए यह समझने की कोशिश की गई कि समुद्र के किन हिस्सों में इस व्हेल को देखा जाता है, किस मौसम में इसकी मौजूदगी बढ़ती है और किन इलाकों में इसकी आवाजाही होती है. डब्ल्यूआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक,

'गुजरात समेत पश्चिमी तट के कई प्रमुख फिश लैंडिंग सेंटरों पर सर्वे किए गए. गुजरात में 601 मछुआरों से जानकारी ली गई और पोरबंदर को संभावित प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया'.

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समुद्र में तैरती व्हेल की आवाज कई किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है. (PHOTO- WII)

यानी जिस व्हेल को खुले समुद्र में देख पाना बेहद मुश्किल है, उसकी तलाश में वैज्ञानिकों ने समुद्र से जुड़े उन लोगों की मदद ली जो सालों से उसी क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं. डब्ल्यूआईआई के एक अध्ययन में पश्चिमी तट के 35 प्रमुख फिशिंग क्षेत्रों को शामिल किया गया था. इस दौरान हजारों मछुआरों से जानकारी जुटाई गई. इस स्थानीय जानकारी के आधार पर ऐसे समुद्री क्षेत्र चिन्हित किए गए जहां अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की मौजूदगी की संभावना अधिक थी.

व्हेल की मौजूदगी और आवाजाही पर रिसर्च: इसके बाद वैज्ञानिकों ने व्हेल की मौजूदगी की पुष्टि के लिए हाइड्रोफोन यानी पानी के भीतर आवाज रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों का सहारा लिया. समुद्र में तैरती व्हेल की आवाज कई किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है और हंपबैक व्हेल की आवाज में ऐसे विशिष्ट पैटर्न होते हैं जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है. डब्ल्यूआईआई की परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य ही संभावित हॉटस्पॉट में एकॉस्टिक डिवाइस (ध्वनिक उपकरण) लगाकर इस व्हेल की मौजूदगी और उसकी आवाजाही को समझना है.

नेत्राणी द्वीप में रिकॉर्ड की गई आवाज: भारत में इससे पहले किए गए शोध में भी पानी के भीतर रिकॉर्ड की गई व्हेल की आवाज महत्वपूर्ण साबित हुई है. 2019 में कर्नाटक के नेत्राणी द्वीप के पास अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की आवाज रिकॉर्ड की गई थी. बाद में इस रिकॉर्डिंग में 2,641 अलग-अलग एकॉस्टिक कॉल यूनिट्स (acoustic call units) का विश्लेषण किया गया. वैज्ञानिकों ने माना कि,

'लंबे समय तक अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों में इस तरह की आवाज रिकॉर्ड करने से व्हेल की आबादी के बीच संपर्क, मौसमी मौजूदगी और आवाजाही को समझने में मदद मिल सकती है'.

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2019 में कर्नाटक के नेत्राणी द्वीप के पास अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की आवाज रिकॉर्ड की गई थी. (PHOTO- WII)

अब डब्ल्यूआईआई की कोशिश संभावित हॉटस्पॉट के नेटवर्क को और विस्तार देने की है. जिन समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों से मिले इनपुट और शुरुआती एकॉस्टिक मॉनिटरिंग से व्हेल की मौजूदगी के संकेत मिले हैं, वहां आगे भी हाइड्रोफोन लगाए जाने की तैयारी है. इसके जरिए वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि व्हेल वास्तव में किन क्षेत्रों में आती-जाती है. कितने समय तक रुकती है और क्या अलग-अलग स्थानों पर रिकॉर्ड होने वाली आवाजें एक ही आबादी से जुड़ी हैं?

व्हेल के ओमान से भारत तक पहुंचने के संकेत: इस शोध का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत और ओमान के बीच इस आबादी की आवाजाही के वैज्ञानिक प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं. सैटेलाइट टैगिंग के दौरान एक मादा हंपबैक व्हेल ओमान के मसीरा की खाड़ी (Gulf of Masirah) से अरब सागर पार कर भारत के दक्षिणी तट तक पहुंची थी और बाद में वापस ओमान लौट गई. एक दूसरे हालिया अध्ययन में भी अरब सागर पार कर भारत तक पहुंचने वाले इस समूह की गतिविधियों को दर्ज किया गया है.

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वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अरब सागर की हंपबैक व्हेल के ओमान से भारत यात्रा पर अध्ययन कर रहा है. (PHOTO- WII)

ओमान से भारत तक निगरानी: ऐसे में गुजरात के समुद्री क्षेत्र से शुरू हुई यह निगरानी सिर्फ भारत में व्हेल की मौजूदगी तलाशने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए वैज्ञानिक भारत और ओमान के बीच इस बेहद छोटी और अलग आबादी के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने भी भारत और ओमान के समुद्री क्षेत्रों में पैसिव एकॉस्टिक मॉनिटरिंग जारी रखने और ऐतिहासिक या संभावित वितरण वाले अन्य क्षेत्रों तक इसे बढ़ाने की जरूरत बताई है.

इस व्हेल को लेकर भारत में किए जा रहे अध्ययन से इसकी मौजूदगी और व्यवहार से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं. वैज्ञानिकों की कोशिश अब समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाली व्हेल को तलाशने के बजाय समुद्र के भीतर उसकी आवाज को सुनकर उसकी मौजूदगी का पता लगाने की है. आने वाले समय में अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों से मिलने वाली इन आवाजों को जोड़कर अरेबियन सी हंपबैक व्हेल की वास्तविक दुनिया, उसकी संख्या, आवाजाही और समुद्री आवास की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो सकती है.
-रुचि बडोला, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान-

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