उत्तराखंड के बैरागीवाला में पलायन की क्या है सच्चाई? बवाल के बाद कितने बदले हालात, पढ़िये डिटेल
देहरादून बैरागीवाला से पलायन को लेकर पुलिस ने कहा गांव से गये लोग वापस लौट रहे हैं. उन्होंने पलायन की खबरों को भ्रामक बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 16, 2026 at 4:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र स्थित बैरागीवाला गांव में भाजपा नेता विनोद कुमार की हत्या के बाद उपजे तनाव ने पूरे इलाके को तनाव में झोंक दिया. खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि दूसरे पक्ष के कई लोगों ने विनोद कुमार और उनके भाइयों पर हमला किया. जिसमें विनोद के सिर पर हथौड़े से गंभीर वार किया गया. गंभीर रूप से घायल विनोद को अस्पताल ले जाया गया. जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे. इस इलाके से लोगों के पलायन की खबरें भी आने लगी.
आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतरी, आगजनी और विरोध प्रदर्शन से बढ़ा तनाव: हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में माहौल तेजी से गरमा गया विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए. इस दौरान आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई. हालात तब और बिगड़ गए जब आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों से जुड़े कुछ मकानों को निशाना बनाया. इस दौरान आगजनी की घटनाएं सामने आईं. कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. दून-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जाम लगाने की कोशिश की गई. जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई. प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपियों से संबंधित निर्माणों पर कार्रवाई भी की.
सहसपुर हत्याकांड: इलाके में इंटरनेट बंद होने से पुलिस का इनकार, अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी@DehradunPolice@pushkardhami@OfficeofDhami@Munnachauhanbjp#SAHASPURINTERNETSHUTDOWNRUMOURS #DEHRADUNMURDER #MURDERANDVIOLENCEINSAHASPUR— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 15, 2026
खबर का लिंक https://t.co/h8Gw6I3B2w pic.twitter.com/VFYfUaWeqI
गांव में फैली असुरक्षा की भावना: घटनाक्रम के बाद गांव के कुछ परिवारों में भय और असुरक्षा की भावना देखी गई. तनावपूर्ण माहौल के बीच कई परिवार एहतियातन अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां चले गए. कुछ घरों पर ताले लगे दिखाई दिए. कुछ लोग जल्दबाजी में अपने आवास छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए. गांव की कई गलियों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुईं. जिसके कारण पिछले दो तीन दिन से गांव में सन्नटा पसरा हुआ है.
देहरादून बैरागीवाला बवाल, सड़क पर उतरे हिंदूवादी संगठन, जाम की चकराता रोड @DehradunPolice@pushkardhami@Munnachauhanbjp— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 14, 2026
खबर पढ़ें-https://t.co/1VPOLTWZsS pic.twitter.com/InZw1ABvTQ
पलायन को लेकर पुलिस का बड़ा दावा: पुलिस प्रशासन ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें बड़ी संख्या में परिवारों के स्थायी रूप से गांव छोड़ने की बात कही जा रही थी. देहरादून ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला के अनुसार किसी भी बड़ी घटना के बाद कुछ लोग अस्थायी रूप से अपने रिश्तेदारों या अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन बैरागीवाला में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग स्थायी रूप से पलायन कर रहे हैं. उनका कहना है कि जो लोग कुछ समय के लिए गांव से बाहर गए थे उनमें से अधिकांश वापस लौट चुके हैं. क्षेत्र में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है.
देहरादून बैरागीवाला में पुलिस पर पथराव, लाठी चार्ज से भीड़ को खदेड़ा @DehradunPolice@pushkardhami@Munnachauhanbjp— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 14, 2026
खबर पढ़ें-https://t.co/1VPOLTWZsS pic.twitter.com/NWSVXEmDoa
गांव में पुलिस बल तैनात, अफवाहों पर न दें ध्यान: देहरादून ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला के मुताबिक मृतक भाजपा नेता के अंतिम संस्कार के दौरान भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था. वर्तमान में भी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कायम है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा न हो सके. अधिकारियों का कहना है कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है.
सीएम धामी ने देहरादून बैरागीवाला घटना की निंदा, कहा-आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा @DehradunPolice@pushkardhami@Munnachauhanbjp@dmdehradun— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 14, 2026
खबर के लिए क्लिक करेंhttps://t.co/8IZ6jF4m4d pic.twitter.com/iIL4SGGVtY
भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही कई सूचनाएं वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खातीं. प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग बिना पुष्टि के ऐसी जानकारियां प्रसारित कर रहे हैं जिससे माहौल और खराब हो सकता है. पुलिस की विशेष टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नजर रख रही हैं. भ्रामक या अफवाह फैलाने वाले संदेशों की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैरागीवाला गांव में हुई इस दुखद घटना के बाद उपजे तनाव ने कुछ समय के लिए जनजीवन को प्रभावित जरूर किया लेकिन प्रशासन का दावा है कि अब हालात नियंत्रण में हैं. धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है.
पढ़ें- बैरागीवाला विनोद मर्डर केस, पथराव और आगजनी करने वाले 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पढ़ें- बैरागीवाला में हत्या के तीसरे दिन बीजेपी नेता विनोद का हुआ अंतिम संस्कार, विदाई में उमड़ा जन सैलाब
पढ़ें- उत्तराखंड के बैरागीवाला में कैसे हुआ इतना बड़ा बवाल, एक क्लिक में पढ़िए पूरी TIMELINE
पढ़ें- बैरागीवाला में मुस्लिम परिवार में दो बेटियों की बजनी थी शहनाई, बवाल की वजह से पसरा सन्नाटा