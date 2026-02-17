ETV Bharat / bharat

एंजेल चकमा हत्याकांड: चार्जशीट में कितना दम? अब किस दिशा में जाएगा केस, एक्सपर्ट्स से समझिए

एंजेल चकमा हत्याकांड मामले में दून पुलिस ने 649 पन्नों की चार्टशीट दाखिल की है. अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं.

DEHRADUN ANJEL CHAKMA MURDER CASE
एंजेल चकमा हत्याकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 4:25 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

किरणकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है. उत्तराखंड पुलिस ने इस चर्चित हत्याकांड में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. अभी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. यही वह तथ्य है जिसने मामले को कानूनी बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है.

बता दें कि, 24 वर्षीय एंजेल देहरादून के एक कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा था. एंजेल त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के नंदानगर का रहने वाला था. 9 दिसंबर 2025 की रात एंजेल चकमा पर हमला हुआ था. 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 26 दिसंबर को एंजेल की मौत हो गई थी. इस घटना ने न केवल देहरादून बल्कि त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही देशभर में आक्रोश पैदा किया. आरोप है कि एक विवाद के बाद उस पर कुछ युवकों ने हमला किया. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और शरीर पर गहरी चोटों का होना सामने आया. जिसके बाद मामला हत्या की धाराओं में 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया.

एंजेल चकमा हत्याकांड के आरोपी:

  • अविनाश नेगी पुत्र हरीश नेगी निवासी सहसपुर, देहरादून (उम्र 25 वर्ष)
  • सूरज खवास पुत्र अनिल खवास मूल निवासी मणिपुर, हाल निवासी थाना पटेल नगर, देहरादून (उम्र 18 वर्ष)
  • सुमित पुत्र प्यारेलाल निवासी तिलवाड़ी, देहरादून (उम्र 25 वर्ष)
  • दो आरोपी नाबालिग.

मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी निवासी कंचनपुर, नेपाल (22 साल) फरार चल रहा है

घटना से चार्जशीट तक जांच की दिशा: पुलिस ने प्रारंभिक जांच में कई युवकों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, घटनास्थल से मिले भौतिक सबूत और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई. आरोप पत्र में इन पांचों की भूमिका को हमले और कथित साजिश से जोड़ा गया है. जांच के दौरान पुलिस ने जिस व्यक्ति को घटना का मुख्य हमलावर और आरोपी बताया वो यज्ञ राज अवस्थी (निवासी नेपाल) अब तक फरार है.

DEHRADUN ANJEL CHAKMA MURDER CASE
एंजेल चकमा के लिए न्याय की मांग (ETV Bharat)

देहरादून पुलिस को आरोपी की लोकेशन को लेकर अलग अलग इनपुट मिले. जिनमें पड़ोसी देश नेपाल में संभावित ठिकाने की भी चर्चा रही. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं. आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं. उस पर 01 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है.

मुख्य आरोपी की गैरमौजूदगी कितना मजबूत रहेगा अभियोजन: हत्या जैसे गंभीर अपराध में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ना होना अभियोजन पक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. चार्जशीट दाखिल करना कानूनन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी होता है. जिससे गिरफ्तार आरोपियों को स्वतः जमानत (डिफॉल्ट बेल) का लाभ न मिल सके. इस लिहाज से पुलिस ने समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर अपनी प्रक्रिया पूरी की है.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष इस तथ्य को प्रमुखता से उठाएगा कि कथित मुख्य हमलावर अभी तक फरार है. यदि अभियोजन यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं कर पाता कि गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका हत्या की साजिश, उकसावे या सामूहिक हमले में निर्णायक थी तो अदालत में मामला कमजोर पड़ सकता है.

DEHRADUN ANJEL CHAKMA MURDER CASE
एंजेल चकमा हत्याकांड (ETV Bharat)

क्या कहते हैं क्रिमिनल एडवोकेट: लीगल एक्सपर्ट मो. कासिफ बताते हैं कि एंजेल चकमा का मामला बेहद संवेदनशील और चर्चित है. ये बात सही है कि पुलिस ने सभी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की होगी. जब मुख्य आरोपी ही गिरफ्तार नहीं हुआ है तो अभियोजन की स्थिति कुछ हद तक कमजोर दिखाई देती है. अदालत में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि हत्या का प्रत्यक्ष वार किसने किया? उस वार से मृत्यु का सीधा संबंध कैसे स्थापित होता है?

क्रिमिनल एडवोकेट मो. कासिफ कहते हैं- 'अगर चार्जशीट में यह उल्लेख है कि मुख्य हमला फरार आरोपी ने किया, बाकी आरोपी उसके साथ मौजूद थे तो बचाव पक्ष यह तर्क दे सकता है कि उनके मुवक्किलों की भूमिका सीमित थी. वो यह भी कह सकते हैं कि केवल मौके पर मौजूद होना हत्या का मुख्य आरोपी बना देने के लिए पर्याप्त नहीं है. जब तक साझा मंशा (कॉमन इंटेंशन) या साजिश स्पष्ट रूप से साबित न हो'.

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 34 (समान उद्देश्य) और 120B (साजिश) जैसे प्रावधानों के तहत अभियोजन को यह साबित करना होता है कि सभी आरोपी एक समान इरादे से घटना में शामिल थे. यदि अदालत को यह लगे कि मुख्य वार किसी एक व्यक्ति ने किया और बाकी की भूमिका गौण थी तो सह आरोपियों को जमानत मिलना आसान हो सकता है.
- मो कासिफ, क्रिमिनल एडवोकेट -

जमानत पर क्या होगा असर? कासिफ का मानना है कि इस चरण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जमानत का होगा. बचाव पक्ष यह दलील दे सकता है कि मुख्य आरोपी फरार है. हत्या का सीधा आरोप उसी पर है. गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका साजिश या झगड़े तक सीमित थी. पुलिस के पास प्रत्यक्ष साक्ष्य मुख्य आरोपी के खिलाफ अधिक हैं. इनके खिलाफ सीधे तौर पर क्या है ये पेश करें. यदि अदालत को लगे कि अभियोजन के पास सह आरोपियों के खिलाफ प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य सीमित हैं तो उन्हें सशर्त जमानत मिल सकती है. अगर पुलिस के पास सभी पक्ष मजबूत हुए तो मामला थोड़ा खींच सकता है. चूंकि मामला हत्या से जुड़ा है और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए अदालत तथ्यों की गंभीरता को भी ध्यान में रखेगी.

पुलिस का पक्ष, जांच अधूरी नहीं: उधर, देहरादून पुलिस किसी भी हद तक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है. एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल का कहना है की हमारी एसटीएफ लगातार नेपाल बॉर्डर पर तैनात है.

आरोपी के ऊपर एक लाख का इनाम पहले से ही है. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस है. अब हम रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी में हैं. इसके साथ ही उच्य स्तर पर भी बातचीत चल रही है, जिससे नेपाल भागे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा सकें.
- प्रमेन्द्र डोबाल, एसएसपी देहरादून -

पुलिस की मानें तो चार्जशीट दाखिल करना जांच का अंतिम चरण नहीं है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. उसकी तलाश में तकनीकी सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और अन्य कानूनी माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार चारों आरोपियों की भूमिका सिर्फ मौजूदगी तक सीमित नहीं थी बल्कि हमले की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी थी.

आगे ये भी हो सकता है: पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस अदालत में यह स्थापित करने की कोशिश करेगी कि यह अचानक हुई झड़प नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हमला था. यदि अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहता है कि सभी आरोपियों की साझा मंशा थी तो मुख्य आरोपी की गैरमौजूदगी के बावजूद सह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ सकता है.

कब और कैसे हुई एंजेल चकमा की हत्या: बता दें त्रिपुरा का 24 वर्षीय एंजेल चकमा देहरादून से MBA कर रहा था. वह फाइनल ईयर का छात्र था. 9 दिसंबर को एंजेल चकमा का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ. ये विवाद नस्लभेदी टिप्पणी से जुड़ी मानी जा रही है. जिसका एंजेल चकमा ने विरोध किया. जिसके बाद युवकों ने धारदार हथियारों से एंजेल चकमा पर हमला किया. जिसमें एंजेल चकमा बुरी तरह से घायल हो गया. गंभीर हालत में एंजेल को देहरादून के अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां 17 दिनों तक चकमा का उपचार किया गया. 26 दिसंबर को एंजेल चकमा की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

देहरादून एंजेल चकमा हत्याकांड
एंजेल चकमा हत्याकांड चार्जशीट
एंजेल चकमा हत्याकांड कोर्ट केस
ANJEL CHAKMA MURDER CHARGESHEET
DEHRADUN ANJEL CHAKMA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.