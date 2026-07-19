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3 हजार पेड़ों के कटान पर 'ब्रेक', सात मोड़ पर कैसे हैं हालात? पर्यावरण प्रेमियों से जानिये

"यहां से राहुल गांधी गुजर रहे थे, तब हमने उन्हें रोका और उनके समक्ष पेड़ कटान का मुद्दा रखा. जिस पर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में रखने की बात कही. जिसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पेड़ कटान पर रोक लगने की जानकारी दी."- मेघा, युवती

ईटीवी भारत ने सात मोड़ पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से विस्तार से बात की. पर्यावरण प्रेमियों ने कहा अभी पेड़ कटान का फैसला स्थगित हुआ है. ये अभी रुका नहीं है. ऐसे में हमारी लड़ाई अभी भी जारी है. उन्होंने कहा अभी आगे इस मामले पर क्या कुछ होगा? इस पर प्लानिंग करने की जरूरत है.

डोईवाला(उत्तराखंड): देहरादून-ऋषिकेश सिक्स लेन परियोजना में 3 हजार पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गई है. सीएम धामी ने सात मोड़ पर पेड़ कटान स्थगित करने की जानकारी दी. पेड़ कटान स्थगित होने की जानकारी मिलने के बाद पर्यावरण प्रेमियों की बाछें खिल गई हैं. पर्यावरण प्रेमियों ने इस फैसले को बड़ी जीत बताया है. पर्यावरण प्रेमियों ने कहा पेड़ रहेंगे तो भविष्य बचेगा. 3 हजार पेड़ कटान रोके जाने के फैसले के बाद ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा.

पर्यावरण प्रेमियों ने कहा इस परियोजना में कम से कम पेड़ कटे ऐसी कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा अभी यहां पर जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? इस पर विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा अभी ये लड़ाई रुकी नहीं है. पर्यावरण प्रेमियों ने कहा पेड़ कटान स्थगित होने का फैसला प्रदर्शनकारियों की 9 दिन की मेहनत का नतीजा है.

"यह कटान रूका नहीं है. सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है. हम चाहते हैं कि यहां पर एलिवेटेड सड़क बने और कम से कम पेड़ कटे. कम से कम क्षति करके इस कार्य को किया जाए."- शालू, महिला

पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ कटान के लिए स्थानीय लोगों को भी श्रेय दिया. उन्होंने कहा स्थानीय लोगों ने हर हालात में उनका साथ दिया. अब ये फैसला उनकी ही जीत है. उन्होंने कहा उत्तराखंड देवभूमि है. यहां देवी देवताओं का वास है. ऐसे में उत्तराखंड में प्रकृति की भी पूजा होती है.पर्यावरण प्रेमियों ने कहा प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुये हैं. जंगलों का कटान नहीं होना चाहिए. जंगलों में पेड़ कटान का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है. पर्यावरण प्रेमियों ने कहा विकास के नाम पर हरियाली की हत्या नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा यहां नियमों को ताक पर रखकर पेड़ काटे जा रहे थे.

"हम दुखी हैं कि अभी तक 700 से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं. हमें डेढ़ साल पहले सात मोड़ क्षेत्र में पेड़ कटान योजना की जानकारी मिली थी. जिसके बाद हमने यहां पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा था. ये सिर्फ पेड़ नहीं है. ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं. पेड़ अकेला एक जीवन है. क्योंकि, एक पेड़ पर पक्षी, कीट पतंगे निर्भर रहते हैं. बरसात के समय पक्षियों के प्रजनन का समय होता है. ऐसे में समय पेड़ काटना गलत है."- मोहित उनियाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

वहीं, कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद भी पेड़ों का कटान जारी था, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही. जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा. पेड़ों के कटान पर रोक लगाई. उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने कहा यहां पेड़ ना कटे उसके लिए आगे की रणनीति भी बना रहे हैं.

बता दें ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार 3 सौ से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया. यह एक एलीफेंट कॉरिडोर है. इसके चौड़ीकरण के कारण हाथी कॉरिडोर सहित अन्य जंगली जानवर प्रभावित हो रहे थे. पर्यावरण प्रेमियों ने कहा पेड़ कटान और सड़क चौड़ीकरण के बाद यहां जानवरों की दिनचर्या प्रभावित होगी.

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