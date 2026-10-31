महंगे कपड़े और मेकअप के सामान के लिए हसबैंड पर दबाव बनाना क्रूरता, फैमिली कोर्ट ने स्वीकार की पति की तलाक याचिका
तलाक से जुड़े मामले में हिमाचल की देहरा फैमली कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. साथ कोर्ट ने पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:58 PM IST
शिमला/देहरा: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के देहरा फैमिली कोर्ट ने शादी में पति के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. देहरा फैमिली कोर्ट ने पत्नी के द्वारा पति पर महंगे कपड़े, मेकअप का सामान मांगने के लिए दबाव बनाने और मांग पूरी न होने पर गाली-गलौज, मारपीट करने तथा पति और उसके परिवार को अपमानित करने को अदालत ने क्रूरता मानते हुए पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली.
अदालत ने पाया कि पत्नी ने पति के साथ निजी और सार्वजनिक तौर पर दुर्व्यवहार किया तथा बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया. पति की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने क्रूरता और परित्याग दोनों आधारों पर विवाह को समाप्त करने की डिक्री पारित (औपचारिक न्यायिक फैसला) की है. यह फैसला एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट देहरा सपना पांडे ने 30 अक्टूबर 2026 को सुनाया.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से स्पष्ट है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों को कई बार प्रताड़ित किया. उसने न केवल निजी तौर पर बल्कि सार्वजनिक रूप से भी पति और उसके परिवार को अपमानित किया, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ा.
अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी घर के कामकाज से इनकार करती थी और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी. उसने पति के साथ कई बार मारपीट भी की. इसके अलावा पति के परिवार के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने रिश्तेदारों में भी अच्छा पति नहीं होने की बात भी फैलाई.
अदालत ने आगे कहा कि पत्नी पति की गैरमौजूदगी में बिना किसी को बताए वैवाहिक घर छोड़कर चली गई और पति के कई प्रयासों के बावजूद वापस नहीं लौटी. पति ने उसे वापस लाने के लिए प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे अपमानित होना पड़ा. अदालत के अनुसार, पति ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य पेश किए, जिनसे साबित हुआ कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उसका परित्याग किया और उसके साथ ऐसे व्यवहार किए जो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं. दोनों अगस्त 2020 से अलग रह रहे हैं और अब उनके दोबारा साथ रहने की कोई संभावना नहीं है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता का आकलन ऐसे व्यवहार से किया जाता है, जिससे दूसरे जीवनसाथी के मन में उसके साथ रहने पर नुकसान या हानि की उचित आशंका पैदा हो. इन्हीं परिस्थितियों और ऐसे साक्ष्यों, जिनका कोई खंडन नहीं हुआ, के आधार पर अदालत ने तलाक की याचिका मंजूर कर ली.
दरअसल, मनीष कुमार ने अपनी पत्नी कुंती देवी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) और 13(1)(i-b) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी. याचिका 20 फरवरी 2024 को पेश की गई थी और 1 मार्च 2024 को अदालत में संस्थित हुई.
पति का कहना था कि पत्नी के व्यवहार के कारण वैवाहिक संबंध पूरी तरह खराब हो चुके हैं और अब उनके बीच पति-पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं रह गया है. उसने अदालत से विवाह विच्छेद की डिक्री जारी करने की मांग की थी. पत्नी अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके चलते 6 अगस्त 2024 को उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई.
याचिकाकर्ता मनीष कुमार और कुंती देवी की शादी 19 सितंबर 2019 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी. दोनों की एक बेटी भी है, जो वर्तमान में मां के साथ रह रही है. पति के मुताबिक, शादी के करीब दो महीने बाद ही दोनों के संबंधों में तनाव शुरू हो गया था. नवंबर 2020 में पत्नी द्वारा थप्पड़ और लात-घूंसों से मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया.
पति ने बताया कि उसने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार पत्नी को जरूरी सामान उपलब्ध करवाने की बात कही थी, लेकिन पत्नी तत्काल महंगे कपड़े और मेकअप का सामान मांगती थी. इसके बाद 28 अगस्त 2020 को पत्नी उसकी गैरमौजूदगी में वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी. पति ने उसे वापस लाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन वह नहीं लौटी. इसके बाद दोनों अलग-अलग रह रहे थे.
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