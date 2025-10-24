ETV Bharat / bharat

शौर्य की धरती पर गरजे राजनाथ सिंह, बोले - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिया ठीक ठाक डोज

तनोट माता मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला युद्धस्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. यहां वे जवानों से संवाद करेंगे और सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद वे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसका मुख्य विषय इस बार “Year of Reforms” यानी सेना में सुधारों का वर्ष है.

शुक्रवार सुबह केंद्रीय रक्षा मंत्री जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट क्षेत्र में विख्यात तनोट माता मंदिर पहुंचे तथा वहां पर पूजा- अर्चना कर देश मे सुख शांति की कामना की. तनोट पहुंचने पर BSF DIG सेक्टर नार्थ जतिंदर सिंह बिंजी, सेक्टर साउथ के DIG एम के नेगी व 20 बटालियन के कमाण्डेन्ट नीरज शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. रक्षा मंत्री के साथ मे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपनेंद्र द्विवेदी सहित अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

जैसलमेर : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार शाम जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी स्टेशन में बने शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया. इन स्थलों में भारतीय सेना के शौर्य, इतिहास और युद्ध गाथाओं को दर्शाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने एक नए लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत भी की.

तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा रणनीतियों पर होगी चर्चा : जैसलमेर में 23 से 25 अक्टूबर तक यह कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी. इसमें रक्षा मंत्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारी देश की सुरक्षा स्थिति और भविष्य की सैन्य रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अग्निवीर योजना के तहत स्थायी भर्ती का कोटा 25% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री - "पाकिस्तान को मिला सबक" : शौर्य पार्क के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को “ठीक-ठाक डोज़” दे दी गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई “मिस एडवेंचर” किया, तो उसका अंजाम उसे बखूबी पता है. सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है, और हमें हर समय सतर्क और तैयार रहना चाहिए.

सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा विकास : रक्षामंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने बीते वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू किए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और सैनिकों दोनों को सुविधाएं मिल रही हैं. राजनाथ सिंह ने रामचरित मानस का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अंगद रावण के दरबार में केवल “खबर लेने” गया था, वैसे ही हमारे पायलट ने भी हालचाल लेने भर में पाकिस्तान की हालत कर दी. अगर दल-बल के साथ कार्रवाई की जाए तो पाकिस्तान का अंजाम सोचने योग्य होगा. उन्होंने कहा कि हमारे शत्रु कभी निष्क्रिय नहीं रहते, इसलिए हमें भी हमेशा चौकस और तैयार रहना होगा.

“सैनिकों से बोले रक्षा मंत्री हम सब एक परिवार हैं” : बड़ाखाना कार्यक्रम में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह परंपरा सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि दिल जोड़ने का अवसर है. उन्होंने कहा, “हम चाहे किसी भी पद पर हों मंत्री, अधिकारी या सैनिक हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं.” सिंह ने कहा कि सेना और सुरक्षा बलों में विविधता ही एकता की पहचान है. अलग-अलग धर्म, भाषाएं और प्रदेशों से आए जवान बड़ाखाना में एक ही थाली में बैठकर यह संदेश देते हैं कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता है.