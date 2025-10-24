शौर्य की धरती पर गरजे राजनाथ सिंह, बोले - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिया ठीक ठाक डोज
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज़ी से बढ़ाने पर जोर दिया.
Published : October 24, 2025 at 8:22 AM IST
जैसलमेर : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार शाम जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी स्टेशन में बने शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया. इन स्थलों में भारतीय सेना के शौर्य, इतिहास और युद्ध गाथाओं को दर्शाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने एक नए लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत भी की.
शुक्रवार सुबह केंद्रीय रक्षा मंत्री जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट क्षेत्र में विख्यात तनोट माता मंदिर पहुंचे तथा वहां पर पूजा- अर्चना कर देश मे सुख शांति की कामना की. तनोट पहुंचने पर BSF DIG सेक्टर नार्थ जतिंदर सिंह बिंजी, सेक्टर साउथ के DIG एम के नेगी व 20 बटालियन के कमाण्डेन्ट नीरज शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. रक्षा मंत्री के साथ मे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपनेंद्र द्विवेदी सहित अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
#WATCH | Rajasthan | Defence Minister Rajnath Singh offered prayers at the Tanot Mata Mandir near Longewala in Jaisalmer. pic.twitter.com/o61g7wIIe5— ANI (@ANI) October 24, 2025
तनोट माता मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला युद्धस्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. यहां वे जवानों से संवाद करेंगे और सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद वे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसका मुख्य विषय इस बार “Year of Reforms” यानी सेना में सुधारों का वर्ष है.
इसे भी पढ़ें: राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे, 'शौर्य पार्क' और 'कैक्टस पार्क' का किया उद्घाटन, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग
तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा रणनीतियों पर होगी चर्चा : जैसलमेर में 23 से 25 अक्टूबर तक यह कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी. इसमें रक्षा मंत्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारी देश की सुरक्षा स्थिति और भविष्य की सैन्य रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अग्निवीर योजना के तहत स्थायी भर्ती का कोटा 25% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखेंगे.
जैसलमेर में आयोजित ‘बड़ाखाना’ में सैनिकों को संबोधन। https://t.co/p3eZxB2282— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 23, 2025
ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री - "पाकिस्तान को मिला सबक" : शौर्य पार्क के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को “ठीक-ठाक डोज़” दे दी गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई “मिस एडवेंचर” किया, तो उसका अंजाम उसे बखूबी पता है. सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है, और हमें हर समय सतर्क और तैयार रहना चाहिए.
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh inaugurated #Shauryavan, a unique Cacti-cum-Botanical Garden in #Jaisalmer, in the presence of #COAS General Upendra Dwivedi. Transforming the Thar Desert into a vibrant oasis, Shauryavan embodies resilience, innovation & ecological sustainability… pic.twitter.com/r2Bl6LYnNp— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 23, 2025
सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा विकास : रक्षामंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने बीते वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू किए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और सैनिकों दोनों को सुविधाएं मिल रही हैं. राजनाथ सिंह ने रामचरित मानस का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अंगद रावण के दरबार में केवल “खबर लेने” गया था, वैसे ही हमारे पायलट ने भी हालचाल लेने भर में पाकिस्तान की हालत कर दी. अगर दल-बल के साथ कार्रवाई की जाए तो पाकिस्तान का अंजाम सोचने योग्य होगा. उन्होंने कहा कि हमारे शत्रु कभी निष्क्रिय नहीं रहते, इसलिए हमें भी हमेशा चौकस और तैयार रहना होगा.
इसे भी पढ़ें: जोधपुर में राजनाथ सिंह बोले- पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमने कर्म देखकर मारा
“Pakistan will now think twice before any misadventure as our Armed Forces gave them a good dose of caution during #OperationSindoor,” said Raksha Mantri Shri @rajnathsingh while interacting with soldiers during Barakhana at Jaisalmer. He warned of an even harsher response if… pic.twitter.com/BgSkiwWK7L— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 23, 2025
“सैनिकों से बोले रक्षा मंत्री हम सब एक परिवार हैं” : बड़ाखाना कार्यक्रम में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह परंपरा सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि दिल जोड़ने का अवसर है. उन्होंने कहा, “हम चाहे किसी भी पद पर हों मंत्री, अधिकारी या सैनिक हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं.” सिंह ने कहा कि सेना और सुरक्षा बलों में विविधता ही एकता की पहचान है. अलग-अलग धर्म, भाषाएं और प्रदेशों से आए जवान बड़ाखाना में एक ही थाली में बैठकर यह संदेश देते हैं कि हमारी ताकत हमारी एकजुटता है.