ETV Bharat / bharat

धामी सरकार के चार साल: जनसभा स्थल पहुंचे राजनाथ सिंह, थोड़ी देर में करेंगे संबोधित

राजनाथ सिंह की जनसभा ( Etv Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार 23 मार्च को अपने चार साल पूरे करने जा रही है. हल्द्वानी में धामी सरकार के चार साल पूरे होने पर आज भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन और संगठन ने व्यापक तैयारियां की हैं. पंतनगर एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया. राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं. हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की जनसभा: हल्द्वानी में आज धामी सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राजनाथ सिंह साढ़े 12 बजे के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें. थोड़ी देर में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. जनसभा में 25 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान: इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी संगठन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. जनपद नैनीताल सहित आसपास के जिलों से कार्यकर्ताओं और लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए करीब 200 से अधिक बसों की व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम स्थल पर लोगों के बैठने के लिए 10 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि पार्टी संगठन का दावा है कि कार्यक्रम में 20 से 25 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है.