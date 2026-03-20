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सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज, 21 मार्च को रक्षा मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना दिवस की तैयारियां तेज ( Photo-ETV Bharat )