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आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार, बोले-पाकिस्तान को दाना-पानी के लिए मोहताज बना देंगे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारत नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ सकेगा. नक्सलियों ने वर्षों तक पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया. अनेक जवानों ने शहादत दी. हमारी सरकार ने इसे बर्दाश्त नहीं किया. सख्त कार्रवाई करके नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार झूठे वादों के सहारे सत्ता में नहीं आई है. राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश और समाज का निर्माण करना होना चाहिए. महाराणा प्रताप की तरह सबको साथ लेकर चलने की बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को दोहराया है.

रक्षा मंत्री ने आगरा जिला पंचायत की ओर से शमशाबाद में स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. इसके बाद मिशन 2027 को लेकर जनसभा को संबोधित किया. कहा कि हम जाति, पंथ मजहब की राजनीति नहीं करते हैं. हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं. हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं. हमने जो कहा वो पूरा करके दिखाया है. जम्मू-कश्मीर से धारा-370 एक चुटकी में हटा दी. अयोध्या में राम मंदिर बनाया. दूसरी पार्टियों के लोग डरते हैं. कहीं जाति नाराज ना हो जाएं, कहीं धर्म वाले नाराज ना हो जाएं. आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है. एक समय ऐसा था, जब दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब भारत जो कहता है, पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है.

आगरा : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को आगरा पहुंचे. दोपहर करीब ढाई बजे खेरिया एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया के साथ ही भाजपा सांसद और विधायकों ने उनका स्वागत किया. खेरिया एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया. इसके बाद जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया, उसे पूरा किया. चाहे धारा 370 हटाना हो या राम मंदिर का निर्माण. पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दाना-पानी के लिए भी मोहताज बना दिया जाएगा.

राष्ट्रहित और सम्मान में पीछे नहीं हटे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप चाहते तो मुगल शासक अकबर से समझौता कर महलों में आरामदायक जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया. महाराणा प्रताप ने महलों का बिस्तर छोड़कर पहाड़ों पर पत्थरों के बीच जीवन बिताया, लेकिन अपने सम्मान और राष्ट्रहित से कभी पीछे नहीं हटे. उन्होंने भारत की मिट्टी की रक्षा के लिए मिट्टी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था. महाराणा प्रताप को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला. हमारे देश की माताएं बहनें अपने बच्चों को आज भी महाराणा प्रताप की कहानी सुनाती हैं. महाराणा प्रताप जी के पूरे जीवन से शिक्षा मिलती है कि आजादी की कोई कीमत नहीं हुआ करती, देश और देश के लोगों के आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. उसी सोच के साथ हमने पिछले 12 वर्षों में भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए कार्य किया है.

पाकिस्तान दाना-पानी के लिए मोहताज

राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2014 से पहले देश में आए दिन आतंकी घटनाएं होती थीं. आतंकियों के मारे जाने पर कुछ लोगों ने आंसू बहाते थे. अब सरकार ने सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ खुली कार्रवाई की छूट दी है. जिससे ही जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है. आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. पाकिस्तान को चेतावनी लहजे में कहा कि यदि वह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. सिंधु जल समझौते को निलंबित किया जा चुका है और भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा. पाकिस्तान को दाना-पानी के लिए भी मोहताज बना दिया जाएगा.

केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाईं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को दुनिया के 32 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का यह सम्मान है. जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त की. हमने कहा था राम लला हम आएंगे. प्रभु श्री राम का मंदिर बना. हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो धारा 370 समाप्त करेंगे, जो घोषणापत्र में वादा किया पूरा किया है. आज घुसपैठिये भारत की सीमा के बाहर भाग रहे हैं. किसानों के लिए पहले की सरकारों से काफी बेहतरीन हमारी सरकार ने किया है. 2019 में पीएम किसान सम्मन निधि की शुरुआत की.

सभा में केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल , सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर, मंत्री उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह, डॉ. जीएस धर्मेश, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, छोटे लाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाह समेत अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे.

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