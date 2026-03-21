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ईरान इजरायल युद्ध पर रक्षामंत्री का बयान, राजनाथ सिंह ने मांगा समर्थन, जानिये क्या कुछ कहा

राजनाथ सिंह ने कहा ईरान इजरायल युद्ध के बीच हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक भारत को संकट में नहीं फसने दिया है.

RAJNATH SINGH HALDWANI VISIT
राजनाथ सिंह हल्द्वानी दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 3:50 PM IST

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हल्द्वानी(उत्तराखंड): रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. उन्होंने हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधति किया. इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ ने ईरान इजरायल युद्ध पर बयान दिया. रक्षामंत्री राजनाथ ने कहा ईरान इजरायल युद्ध के कारण आज पूरी दुनिया प्रभावित हुई हैं.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आज ईरान इजरायल युद्ध के कारण पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है. दुनिया में विश्व युद्ध जैसे हालात है. उन्होंने कहा जिस तरह से पश्चिम एशिया में हमले हो रहे हैं यह भारत ही नहीं विश्व के लिए चिंता का विषय है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इस मामले में भारत सरकार ने कहा विश्व की जो अभी की सबसे गंभीर समस्या का समाधान निकालना है तो वह युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए निकलेगा. उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो करिश्मा किया है उसे विश्व मानता है. पूर्व में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता था तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था. आज भारत कुछ बोलता है तो विश्व के कान खोल कर सुनता है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया में युद्ध चल रहा है, हो सकता है यहां कुछ वस्तुओं का संकट हो सकता है लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की सूझबूझ से अब तक भारत उस संकट से बचा हुआ है. दुनिया का कोई देश इस संकट से बच नहीं सकता है. उन्होंने कहा हो सकता है आने वाले समय में इस संकट का भारत में भी असर देखने को मिले सकता है. इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक स्तर पर संकट से उभारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे है उसका समर्थन उत्तराखंड की जनता द्वारा किया जाना चाहिए.

बता दें रक्षामंत्री राजनाथ एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे थे. यहां वे उत्तराखंड की धामी सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. इस दौरान राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ की. उन्होंने सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए 2027 में फिर सरकार बनने का दावा किया.

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