'सीमाओं के साथ संस्कृति की रक्षा भी जरूरी', हरिद्वार में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा सनातन संस्कृति और राष्ट्र-रक्षा का यह बंधन ही हमारी शक्ति का स्रोत है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 6, 2026 at 5:11 PM IST
हरिद्वार: तीन दिवसीय समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. शुक्रवार को समारोह के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां और बड़ी संख्या में साधु संत इस समारोह में शामिल हुए.
मंच से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधु संतों को संस्कृति का संरक्षक बताया. राजनाथ सिंह ने कहा राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के साथ सांस्कृतिक रक्षा भी जरूरी है. जिन देशों ने अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं किया उनका विघटन होकर रहा है. अब हमें राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरह सोचना होगा. उन्होंने कहा दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन भारतीय संत परंपरा हमे स्थिरता का आभास करती है.
राजनाथ सिंह ने कहा सनातन संस्कृति और राष्ट्र-रक्षा का यह बंधन ही हमारी शक्ति का स्रोत है. यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए. सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि व्यक्ति का कल्याण समाज से जुड़ा है, और समाज की मजबूती राष्ट्र की रक्षा में निहित है.
राजनाथ सिंह ने कहा शरीर और प्राण की भांति सनातन और राष्ट्र परस्पर पूरक हैं. सनातन संस्कृति हमें जीवन जीने का 'भाव' देती है, तो राष्ट्र उस जीवन को सुरक्षा और सामर्थ्य प्रदान करता है.
उन्होंने कहा भारत की संत परंपरा को यदि एक वाक्य में समझना हो, तो यह 'विविध शब्दों में अभिव्यक्त एक ही सत्य' है. हमारी संत परंपरा सदियों से हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति रही है.
उन्होंने कहा राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ, केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा नहीं है. एक राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, एक राष्ट्र की सभ्यतागत चेतना की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. ऐसे में हमारे संत सदियों से भारत की सांस्कृतिक धारा के संरक्षक हैं.
