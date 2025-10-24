Commanders Conference : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा
रक्षा मंत्री ने जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर सेना की तैयारियों की समीक्षा की और नई रक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ किया.
Published : October 24, 2025 at 8:46 PM IST
जैसलमेर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रवार को भारतीय सेना की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की. इस अवसर पर उन्होंने तनोट और लोंगेवाला जैसे अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया. सम्मेलन में सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ ग्रे जोन वारफेयर, संयुक्तता (जॉइंटनेस), आत्मनिर्भरता और नवाचार (इनोवेशन) जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, उप थलसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और सभी आर्मी कमांडर्स उपस्थित रहे.
इस मौके पर रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य क्षमता और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि देश के साहस और संयम का प्रतीक है. सिंह ने कहा, 'हमारे सैनिकों ने दिखाया है कि उनकी ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि अनुशासन और रणनीतिक स्पष्टता में भी है. यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है. जब तक आतंकवाद की मानसिकता जीवित है, हमारा मिशन शांति के लिए जारी रहेगा.'
नई रक्षा नीति-'न्यू इंडिया का डिफेंस डॉक्ट्रिन': रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में नई सामरिक सोच को जन्म दिया है. अब देश किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब अपने तरीके से देता है. उन्होंने इसे 'न्यू इंडिया का डिफेंस डॉक्ट्रिन' बताया, जो दृढ़ता और साहस का प्रतीक है. साथ ही उन्होंने सैनिकों से सतर्क रहने और दुश्मन को कभी भी हल्के में न लेने का आग्रह किया. सिंह ने सेना कमांडरों से रक्षा कूटनीति, आत्मनिर्भरता, सूचना युद्ध, रक्षा ढांचा और बल आधुनिकीकरण पर निरंतर ध्यान देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार सेना को अत्याधुनिक तकनीक, बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास में सेना की अहम भूमिका: रक्षा मंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास स्थापित करने में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना ऐतिहासिक कदम था. आज वहां की गलियां आशा से भरी हैं, अशांति से नहीं. अब स्थानीय लोगों के हाथ में निर्णय लेने की शक्ति है. इसमें सेना का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है.
उत्तरी सीमाओं पर दृढ़ नीति और संवाद का संतुलन: रक्षा मंत्री ने उत्तरी सीमा की स्थिति पर कहा कि बातचीत और तनाव कम करने की दिशा में उठाए गए कदम भारत की संतुलित और दृढ़ विदेश नीति को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा, 'हमारी नीति स्पष्ट है– संवाद भी होगा और सीमा पर हमारी तत्परता भी बनी रहेगी.'
हर परिस्थिति में अनुकूलन करने वाली सेना: राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साहस और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अनुकूलनशील सेनाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि चाहे सियाचिन की बर्फीली चोटियां हों, राजस्थान का तपता रेगिस्तान या घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में डटे रहते हैं. रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का युद्ध तकनीक आधारित जरूर है, लेकिन सैनिक ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं. मशीनें क्षमता बढ़ा सकती हैं, लेकिन जीत सैनिकों के जज्बे से मिलती है. उन्होंने बताया कि आधुनिक युद्ध अब साइबरस्पेस, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष जैसे अदृश्य क्षेत्रों में लड़े जा रहे हैं, जहां त्वरित निर्णय और सैनिकों की इच्छाशक्ति ही निर्णायक होती है.
नई परियोजनाओं का शुभारंभ: कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के एज डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया. अगले वर्ष तक देश के सभी कोर में ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने इक्विपमेंट हेल्पलाइन, सैनिक यात्री मित्र ऐप और डिफेंस मिलेट डिशेज कम्पेंडियम भी लॉन्च किया. साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए 'नमन सेंटर' की भी शुरुआत की.
लोंगेवाला में वीरों को नमन: लोंगेवाला पहुंचकर रक्षा मंत्री ने लोंगेवाला युद्ध स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और 1971 के युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने 'चंदपुरी हॉल' का उद्घाटन किया, जो मेजर (बाद में ब्रिगेडियर) कुलदीप सिंह चंदपुरी की स्मृति में बनाया गया है. इस अवसर पर उन्होंने युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित भी किया.
थार में दिखाई भारतीय सेना की आधुनिक क्षमता: रक्षा मंत्री ने 'कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन एक्सरसाइज' का भी अवलोकन किया. इसमें नई इकाइयों- भैरव बटालियन और अशनि पलटन के साथ अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन ने परंपरा और नवाचार के समन्वय को दर्शाया और यह दिखाया कि भारतीय सेना किस तरह निरंतर क्षमता विकास और बल आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है.