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जोधपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ-बदल रहे युद्ध के मैदान...अब अपने हथियार और तकनीक में आत्मनिर्भरता भी जरूरी

जोधपुर में तरंग शक्ति समारोह को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है. बिना पायलट वाले सिस्टम और ड्रोन ने मिलिट्री ऑपरेशन की रफ्तार, दायरा और तरीका बदल दिया. एआई फैसले के तरीके बदल रहा है. लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों ने युद्ध के दायरे को बढ़ा दिया. आने वाले समय में मिलिट्री ताकत इस पर कम निर्भर करेगी कि हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म हैं और हम कितनी तेजी से आंकलन करते है और फैसले लेते हैं. सिंह शनिवार को एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल हुए.

लंबे समय के युद्ध के क्या जरूरी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को यहां कहा कि हमने वर्तमान समय की सच्चाई को समझा है कि संकट के समय, कोई भी देश लंबे समय तक चलने वाले युद्ध तब तक नहीं लड़ सकता जब तक कि वह अपने हथियार और ज़रूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाने में सक्षम न हो. इसी वजह से हमने रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को राष्ट्रीय नीति के तौर पर अपनाया. हमने ध्रुव, प्रचंड सहित अन्य विकसित किए. आमका कार्यक्रम के तहत पांचवीं पीढ़ी का स्टिल्थ एअरक्राफ्ट तकनीक विकसित करेंगे.