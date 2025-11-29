ETV Bharat / bharat

मसूरी में राजनाथ सिंह, ट्रेनी अफसरों को किया संबोधित, ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

राजनाथ सिंह ने कहा स्टार्ट अप कल्चर बढ़ा है. जिसने देश के बहुत से प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित किया है. आज भी सिविस सर्विसेज का आकर्षण कम नहीं हुआ है. आज भी देश का युवा वर्ग, सिविस सर्विसेज की कुछ सीमित सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करता है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आज की बेटियां कमाल कर रही हैं. उन्होंने कहा जल्द ही सिविल सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होगी. उन्होंने कहा हमारी नारी शक्ति देश के विकास में योगदान देनो के तैयार है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आज भारत की बातों को गंभीरता से लिया जाता है. भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा देश की इकोनमी तेजी से बढ़ रही है. राजनाथ सिंह ने कहा सिविल सर्वेंट लोगों की दिशा को निर्धारित करता है.

देहरादून: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मसूरी में हैं. आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LBSNAA के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने संबोधन दिया. राजनाथ सिंह ने कहा ट्रेनिंग अफसर को बड़ी कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, उन्होंने जैसे जैसे आप सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तब आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पहले ब्यूरोक्रेट सुनते ही लोगों के मन में फाइल, रेड टेपिंग आता है. उन्होंने कहा आज ये धारणा बदल चुकी है. आज आप लोकसेवक है. आज ब्यूरोक्रेट भारत के नागरिकों के लिए काम करता है. राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया. राजनाथ सिंह ने कहा इस दौरान देशभर में मॉकड्रिल का आयोजन हुआ. जिसे अफसरों ने सही तरीके से जमीन पर उतारा. आप सबको भी, भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है.

राजनाथ सिंह ने कहा भारत इस समय विकास के पथ पर अग्रसर है, उसे देखते हुए युवाओं के अंदर उत्साह होना बहुत जरूरी है. हम यदि सही मायनों में भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमें यह इनश्योर करना होगा, कि समाज का हर वर्ग इस विकास यात्रा में समान भागीदारी निभाए.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रेनी अफसरों को संबोधित करते हुए कहा आप देश की नीतियो को धरातल पर उतारेंगे. उन्होंने कहा आज के सिविल सर्वेंट जनता के सेवक हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा हमें अपना मन बड़ा करके रखना है. राजनाथ सिंह ने कहा आज लोगों के अंदर ईगो की समस्या है.

राजनाथ सिंह ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, पिछले कुछ दशकों में, हमारे देश का Socio-economic landscape तेजी से बदला है. हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट सैकड़ों गुना बढ़ चुका है. जॉब की संभावनाएं अभूतपूर्व रूप से बढ़ी हैं.

