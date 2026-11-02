रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय जैसलमेर दौरा आज से, जुटेंगे सैन्य दिग्गज, 24 सांसद भी होंगे शामिल
बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) सहित थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है.
Published : November 2, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 11:57 AM IST
जैसलमेर : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जैसलमेर में तीन दिवसीय दौरा प्रस्तावित है. रक्षा मंत्री सोमवार शाम करीब 5 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे. उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 2 से 4 नवंबर तक शहर के फोर्ट राजवाड़ा होटल में रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा.
सीडीएस सहित सैन्य अधिकारियों का रहेगा जमावड़ा : बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) सहित थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है. इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के करीब 24 सांसद भी बैठक में हिस्सा लेंगे. रक्षा मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण बैठक में देश की सामरिक चुनौतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. सीमावर्ती जैसलमेर में इस उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इसे भी पढे़ं. 2 नवंबर को जैसलमेर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 को होगी संसदीय रक्षा समिति की अहम बैठक
एयरपोर्ट से होटल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम : वीवीआईपी दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. एयरपोर्ट से फोर्ट राजवाड़ा होटल तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. प्रमुख मार्गों, होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी रहेगी. वहीं, यातायात पुलिस भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए तैयारियों में जुटी है. आवश्यकता के अनुसार मार्गों पर यातायात डायवर्जन की व्यवस्था भी की जाएगी.
एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही हैं. वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के अतिरिक्त जाप्ते की तैनाती की जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि दौरा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.
इसे भी पढे़ं. जोधपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ-बदल रहे युद्ध के मैदान...अब अपने हथियार और तकनीक में आत्मनिर्भरता भी जरूरी
रक्षा तैयारियों और पश्चिमी सीमा पर होगा मंथन : बैठक में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उपकरणों, नई तकनीक, सेना की सामरिक क्षमताओं और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होगी. इसके साथ ही पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसलमेर में इस बैठक का आयोजन देश की रक्षा तैयारियों और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय से रहेंगी मुस्तैद : रक्षा मंत्री के आगमन को देखते हुए जैसलमेर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है. होटल फोर्ट राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा. संवेदनशील स्थानों और आवागमन के रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे. वहीं, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी आपसी समन्वय के साथ मुस्तैद रहेंगी.
होटल में तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप : फोर्ट राजवाड़ा होटल में रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. बैठक में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के ठहरने और बैठक से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर होटल प्रबंधन की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. बैठक स्थल, सभागार, अतिथियों के स्वागत और अन्य आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में होटल परिसर में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.