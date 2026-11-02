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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय जैसलमेर दौरा आज से, जुटेंगे सैन्य दिग्गज, 24 सांसद भी होंगे शामिल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Source : ANI )

जैसलमेर : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जैसलमेर में तीन दिवसीय दौरा प्रस्तावित है. रक्षा मंत्री सोमवार शाम करीब 5 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे. उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 2 से 4 नवंबर तक शहर के फोर्ट राजवाड़ा होटल में रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा.

सीडीएस सहित सैन्य अधिकारियों का रहेगा जमावड़ा : बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) सहित थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है. इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के करीब 24 सांसद भी बैठक में हिस्सा लेंगे. रक्षा मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण बैठक में देश की सामरिक चुनौतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. सीमावर्ती जैसलमेर में इस उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.