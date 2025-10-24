ETV Bharat / bharat

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तनोट माता के किए दर्शन, लोंगेवाला बॉर्डर पर देखा 'थार शक्ति'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर थार शक्ति अभ्यास देखा. साथ ही तनोट माता के दर्शन किए.

रक्षा मंत्री ने तनोट माता के दर्शन किए
रक्षा मंत्री ने तनोट माता के दर्शन किए (COURTESY : BSF)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 1:01 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा से सटे लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की ओर से आयोजित 'थार शक्ति' सैन्य अभ्यास का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने सेना की आधुनिक युद्धक क्षमताओं और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई की तैयारी का जायजा लिया. रक्षा मंत्री ने इस मौके पर जवानों के साहस, पराक्रम और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है. उन्होंने सेना के अधिकारियों से बातचीत कर ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी भी ली.

लोंगेवाला वही ऐतिहासिक स्थल है, जहां 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मन को करारी शिकस्त दी थी. थार शक्ति अभ्यास के जरिए सेना ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले विश्वविख्यात तनोट राय माता मंदिर पहुंच कर पूजा-अर्चना की.

इस दौरान उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी मौजूद रहे. मंदिर परिसर में उनका स्वागत सीमा सुरक्षा बल (BSF) के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह बिन्जी, समादेष्टा नीरज शर्मा और सहायक समादेष्टा विकास नारायण सिंह ने किया.

एसपी अभिषेक शिवहरे (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: शौर्य की धरती पर गरजे राजनाथ सिंह, बोले - भारत हर चुनौती के लिए तैयार, जवानों का बढ़ाया हौसला

रक्षा मंत्री ने तनोट माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर देश की समृद्धि और सीमाओं की सुरक्षा की कामना की. इसके बाद उन्होंने महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया और मंशा माता मंदिर के समीप स्थित खेजड़ी वृक्ष पर मनोकामना पूर्ति के लिए रूमाल बांधा. उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से गिराए गए वे बम भी देखे, जिनको लेकर मान्यता है कि वे तनोट माता की कृपा से नहीं फटे थे.

पढ़ें. राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे, 'शौर्य पार्क' और 'कैक्टस पार्क' का किया उद्घाटन, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग

राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक स्थल पर कहा कि तनोट माता के दर्शन कर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और यह स्थान देश की अटूट आस्था एवं शौर्य का प्रतीक है. उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साहस, निष्ठा और देश सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की.

थार शक्ति अभ्यास भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें रेगिस्तानी परिस्थितियों में जमीनी युद्ध, संयुक्त अभियानों और तकनीकी युद्धक रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया. अभ्यास में टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों और आधुनिक हथियार प्रणालियों का समन्वित उपयोग दिखाया गया. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. पुलिस और प्रशासन ने वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में बांट दिया है. जिला पुलिस और सेना के जवान चौक-चौराहों पर तैनात हैं.

एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि यह रक्षा मंत्री का जैसलमेर में दूसरा दिन है और इस दौरान वे तनोट और लोंगेवाला इलाकों का दौरा करेंगे. उनके कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने रूट प्लान को सीक्रेट रखा है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो. शहर के प्रवेश मार्गों से लेकर बॉर्डर एरिया तक सुरक्षा बलों की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है.

Last Updated : October 24, 2025 at 1:29 PM IST

TAGGED:

DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
TANOT MATA MANDIR
RAJNATH SINGH IN LONGEWALA BORDER
जैसलमेर में राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH IN JAISALMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए ISRO का दृष्टिकोण: गगनयान, चंद्रयान-4, और उससे आगे

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.