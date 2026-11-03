RAJNATH SINGH JAISALMER VISIT : रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में होंगे शामिल
जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा सलाहकार समिति की अहम बैठक होगी. तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे.
Published : November 3, 2026 at 10:35 AM IST
जैसलमेर : स्वर्णनगरी जैसलमेर में मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की जा रही है. देश की सुरक्षा नीतियों और सीमावर्ती रणनीतियों के लिहाज से इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. इस उच्चस्तरीय बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित रक्षा मामलों से जुड़ी संसदीय सलाहकार समिति के तमाम सांसद और सेना के शीर्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं.
बैठक में देश की रक्षा तैयारियों, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सामरिक महत्व से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. जैसलमेर का भौगोलिक स्थान पाकिस्तान से सटी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक होने के कारण यहां इस समिति की बैठक होना अपने आप में एक स्पष्ट सामरिक संदेश भी देता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित समिति के सदस्य सोमवार को ही जैसलमेर पहुंच चुके हैं. उनके दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. मंगलवार को शहर के होटल फोर्ट राजवाड़ा में ये बैठक हो रही है. इसमें रक्षा मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न रक्षा संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
#WATCH | Rajasthan: Defence Minister Rajnath Singh, MoS Sanjay Seth, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and Members of Consultative Committee on Defence arrive to witness the light and sound show at Shaurya Van, War Museum, Jaisalmer. https://t.co/U1gi8Kx7qQ— ANI (@ANI) November 2, 2026
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रक्षा तैयारियों और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा पर होगा व्यापक मंथन : बैठक के दौरान भारतीय सेना की मौजूदा रक्षा तैयारियों, आधुनिकीकरण की योजनाओं और भविष्य की सामरिक आवश्यकताओं को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा. इसमें सेना को अत्याधुनिक हथियारों और स्वदेशी रक्षा उपकरणों से लैस करने, नई तकनीकों के इस्तेमाल, आधुनिक युद्ध प्रणाली, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने तथा सेना की सामरिक क्षमताओं में और अधिक वृद्धि करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी.
इसके अलावा बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भविष्य में उभरने वाली संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा. बैठक में पाकिस्तान से सटी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती, सीमा पर निगरानी तंत्र और सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा भी प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगी. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी. सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की इस बैठक को विशेष अहमियत दी जा रही है.
#WATCH | Rajasthan: Defence Minister Rajnath Singh, MoS Sanjay Seth, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and Members of Consultative Committee on Defence witness the light and sound show at Shaurya Van, War Museum, Jaisalmer. https://t.co/H8kdKMKheG— ANI (@ANI) November 2, 2026
वॉर म्यूजियम में देखा लाइट एंड साउंड शो : इससे पहले सोमवार देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के आर्मी स्टेशन परिसर स्थित वॉर म्यूजियम पहुंचे. यहां उन्होंने लाइट एंड साउंड शो देखा. इस दौरान भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली सैन्य इतिहास को प्रदर्शित किया गया. रक्षा मंत्री ने वॉर म्यूजियम में विजिटर बुक में अपने अनुभव भी दर्ज किए. इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य भी मौजूद रहे.
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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात : रक्षा मंत्री और संसदीय समिति के सदस्यों के वीवीआईपी दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों, संवेदनशील स्थानों और कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस व सेना के जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को भी बड़ी संख्या में जिम्मेदारी सौंपी गई है. एयरपोर्ट से होटल फोर्ट राजवाड़ा और आर्मी स्टेशन तक पूरे मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सोमवार को पुलिस और सेना के वाहनों ने निर्धारित मार्गों पर लगातार कारकेड रिहर्सल भी की.
एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया सुरक्षा प्लान : पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि रक्षा मंत्री के वीवीआईपी दौरे और संसदीय समिति की बैठक को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. सेना और पुलिस के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. शहर के चप्पे-चप्पे पर जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई है. वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.