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RAJNATH SINGH JAISALMER VISIT : रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में होंगे शामिल

राजनाथ सिंह का जैसलमेर दौरा ( फोटो ईटीवी भारत )

जैसलमेर : स्वर्णनगरी जैसलमेर में मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की जा रही है. देश की सुरक्षा नीतियों और सीमावर्ती रणनीतियों के लिहाज से इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. इस उच्चस्तरीय बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित रक्षा मामलों से जुड़ी संसदीय सलाहकार समिति के तमाम सांसद और सेना के शीर्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं.

​बैठक में देश की रक्षा तैयारियों, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सामरिक महत्व से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. जैसलमेर का भौगोलिक स्थान पाकिस्तान से सटी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक होने के कारण यहां इस समिति की बैठक होना अपने आप में एक स्पष्ट सामरिक संदेश भी देता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित समिति के सदस्य सोमवार को ही जैसलमेर पहुंच चुके हैं. उनके दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. मंगलवार को शहर के होटल फोर्ट राजवाड़ा में ये बैठक हो रही है. इसमें रक्षा मंत्रालय और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न रक्षा संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.