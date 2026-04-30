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भारत ने अपनी शर्तों पर रोका ऑपरेशन सिंदूर...हम लंबे युद्ध के लिए तैयार थे: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बात कही है. रक्षा मंत्री ने कहा कि, भारत पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार था. उन्होंने कहा कि, भारत ने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी से रोका था.

नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को अंतराराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताया. साथ ही उन्होंने आतंकवाद की विचारधारा और राजनीतिक जड़ों को उखाड़ फेंकने की अपील की.

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि, भारत को उस समय परमाणु हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन हम उनकी धमकियों के झांसे में नहीं आए. साथ ही रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तारीफ की.

पिछले साल पहलगाम में हुए जानलेवा आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर को लगभग एक साल हो गया है, और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है. यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब पुरानी सोच वाला देश नहीं रहा.

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार ने यह पक्का किया है कि किसी भी हालत में कोई भी आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रक्षा मंत्री ने कहा कि, तब से भारतीय सेना ने अपनी काबिलियत बढ़ाई है. उन्होंने कहा कि, अचानक जरूरत पड़ने पर देश की भारतीय सेना मजबूती के साथ खड़ी होगी.

रक्षा मंत्री ने कहा कि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने उन लोगों को ठीक से टारगेट किया जिन्होंने हम पर हमला किया था. राजनाथ सिंह ने यहां फिर से साफ कर दिया कि, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नहीं रोका था कि, हमारी काबिलियत कम हो गई थी. बल्कि हमने इसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका, और अगर जरूरत पड़ी, तो हम एक लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे.

पाकिस्तान की आलोचना करते हुए, रक्षा मंत्री सिंह ने आतंकवाद के तीन पहलुओं पर ध्यान दिया. ऑपरेशनल, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल. उन्होंने आतंकवाद के इन तीन पहलुओं से निपटने पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश में आतंकवाद को मिल रही राजनीतिक मदद को खत्म करने की अपील की.