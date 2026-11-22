उत्तराखंड में गरजे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस पर साधा निशाना, जानिए क्या कुछ कहा
Rajnath Singh in Haridwar: राजनाथ सिंह ने कहा उत्तराखंड में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 6:37 PM IST
हरिद्वार: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. इस दौरान राजनाथ सिंह ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया. अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने भाजपा नेताओं में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया. कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर राजनाथ सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया.
उत्तराखंड बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में पार्टी संगठन और धामी सरकार के कामकाज की सराहना भी की. उन्होंने कहा उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार का कमल कमाल कर रहा है. यहां भाजपा संगठन देवदार के पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा है. इस वृक्ष को कोई ताकत न उखाड़ सकती है और न ही हिला सकती है.
हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में संबोधन। https://t.co/UlbktGkKlu— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 22, 2026
राजनाथ सिंह ने कहा यह सामान्य बात नहीं है कि आज देश के 20 से अधिक राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं. उत्तराखंड में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. उन्होंने कहा कार्यकर्ता ही भाजपा की रीढ़ हैं. उन्हें उत्तराखंड के अनुभवी कार्यकर्ताओं के बीच आने का अवसर मिलता है तो अच्छा लगता है.
सत्ता रहे अथवा जाये, हम विचारधारा को कभी नहीं छोड़ सकते हैं. उन्होंने कहा हमारे नेताओं ने राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का नारा दिया है. उन्होंने कहा समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे आदमी का विकास होना चाहिए. उन्होंने कहा हमारी पार्टी में सेवा ही संगठन है. कोविड में सभी ने इसको देखा है. उन्होंने कहा मंत्रिपद हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं है. यह जिम्मेदारी है. जिसका हमें निर्वहन करना है.
नैसर्गिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना, समृद्ध लोकसंस्कृति और अदम्य शौर्य की परंपरा से अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। हरिद्वार में आयोजित @BJP4India की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आदरणीय केंद्रीय रक्षामंत्री जी का सान्निध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर उनके अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन में संगठन की आगामी कार्ययोजना, जनसेवा के संकल्प और विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को नई ऊर्ज़ा मिलेगी।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 22, 2026
उन्होंने कहा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कोई साधारण बैठक नहीं होती, बल्कि यह संकल्प लेने का अवसर होती है. बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए पूरी ताकत से जुटने का संकल्प दिलाया.
हरिद्वार में आयोजित भाजपा की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री श्री @AjayTamtaBJP जी, मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, प्रदेश प्रभारी श्री @rammadhav_ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री @TIRATHSRAWAT जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री @mahendrabhatbjp जी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री @PhanindranathS3 जी, प्रदेश सह-प्रभारी श्री @MenonArvindBJP जी, सुश्री @BansuriSwaraj जी, प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन परिहार जी, श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज जी, श्री तरुण बंसल जी तथा सासंदगण, मंत्रीगण, विधायकगण सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 22, 2026
राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी ने शार्टकट से सत्ता हासिल नहीं की है. इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेहनत की है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ये पार्टियां जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज में दीवारें खड़ी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी के पास अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं है. भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है.
राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप और अमर्यादित बयान देते रहते हैं, लेकिन भाजपा कभी उनकी अमर्यादित भाषा में जवाब नहीं देगी.
हरिद्वार बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित @pushkardhami @BJP4UK @INCUttarakhand खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/Ypw2B4yqLD https://t.co/ilF1B72dOx— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 22, 2026
उन्होंने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में इटली के एक नेता ने भारत के लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ाया, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया. उस दौरान राहुल गांधी ताली बजा रहे थे. राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीतिक रूप से अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है. जनता समझती है कि देश की सत्ता किसके हाथों में सौंपनी है.
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