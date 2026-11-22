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उत्तराखंड में गरजे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस पर साधा निशाना, जानिए क्या कुछ कहा

हरिद्वार में राजनाथ सिंह ( ETV Bharat )

हरिद्वार: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. इस दौरान राजनाथ सिंह ने हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया. अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने भाजपा नेताओं में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया. कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर राजनाथ सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया.

उत्तराखंड बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में पार्टी संगठन और धामी सरकार के कामकाज की सराहना भी की. उन्होंने कहा उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार का कमल कमाल कर रहा है. यहां भाजपा संगठन देवदार के पेड़ की तरह मजबूती से खड़ा है. इस वृक्ष को कोई ताकत न उखाड़ सकती है और न ही हिला सकती है.