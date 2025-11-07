ETV Bharat / bharat

'भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता बनी रहेगी', पाकिस्तान के हैंगर क्लास सबमरीन परिचालन पर बोले एक्स्पर्ट्स

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अरब सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान के हैंगर क्लास सबमरीन परिचालन पर एक्स्पर्ट्स का कहना है कि भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता बनी रहेगी' (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 10:43 PM IST

नई दिल्ली: डिफेंस एक्स्पर्ट्स ने शुक्रवार को कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा 2026 तक चीन-पाकिस्तान सहयोग के तहत हैंगर क्लास सबमरीन की परिचालन सेवाओं में प्रवेश करने की संभावना के बावजूद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता बनी रहेगी.

चीन-पाकिस्तान सहयोग के तहत पाकिस्तानी नौसेना के हैंगर क्लास की पनडुब्बियों के पहले बैच की परिचालन सेवा में प्रवेश करने की संभावना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वाइस एडमिरल (रिटायर) बीएस रंधावा ने ईटीवी भारत को बताया, "इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के आधुनिक जवाबी उपाय हैं. भारत के पास ऐसी पनडुब्बियां और हथियार हैं जो सभी खतरों को बेअसर कर सकते हैं. यह हमारे लिए ज्यादा खतरा नहीं है."

उन्होंने कहा, "पुरानी पनडुब्बियों और जहाजों को बंद करने या बदलने और नई आधुनिक पनडुब्बियों को चालू करने की प्रक्रिया चल रही है. आधुनिक पनडुब्बियां कुछ हद तक क्षमता बढ़ाएंगी, लेकिन संख्या के मामले में यह ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है."

'अरब सागर में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश'
इस कदम के जरिए पाकिस्तान, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अरब सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. चीन के सहयोग से निर्मित ये हैंगर क्लास की पनडुब्बियां नौसेना के बेड़े की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेंगी.

'भारत भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है'
कैप्टन डीके शर्मा (रिटायर) ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत को अपनी क्षमता निर्माण में तेजी लानी होगी क्योंकि उसने इसे पहले ही गंभीरता से लिया है. जानकारी के अनुसार वे (चीन-पाकिस्तान) आठ पनडुब्बियों का संचालन करते हैं, जो क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी. भारत भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है."

इस बीच सोशल मीडिया पर नौसेना प्रवक्ता ने कहा, "भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वे पोत आईएनएस इक्षक को कल नौसेना बेस कोच्चि में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में कमीशन किया गया."

भारतीय नौसेना की भूमिका पर जोर
नौसेना प्रमुख ने भू-राजनीति, तकनीक और रणनीति से प्रेरित समुद्री क्षेत्र में बदलाव को रेखांकित किया और विश्वसनीय बल के रूप में भारतीय नौसेना की भूमिका पर जोर दिया. नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना अपनी समुद्री उपस्थिति, बढ़ती क्षमताओं और सहयोगात्मक समुद्री पहलों के साथ भारत सरकार के शक्ति बनने के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

सर्वे वेसल की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए नौसेना प्रमुख ने बताया कि कैसे वे भारत को न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि हाइड्रोग्राफिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, संपर्क और मित्र देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से क्षेत्र के हितों की भी पूर्ति करते हैं.

