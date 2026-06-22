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पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी युद्ध के नए हथियार बन गए हैं ड्रोन: रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर

जम्मू: हाल के वर्षों में, नियंत्रण रेखा (LoC) और इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) पर सुरक्षा की स्थिति में बड़े बदलाव आए हैं. निगरानी, तस्करी और आतंकवाद से जुड़ी संभावित गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने इन उभरते खतरों से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन उपाय तेज कर दिए हैं. ड्रोन युद्ध (drone warfare) की बदलती प्रकृति और भारत की सीमा सुरक्षा पर इसके असर को समझने के लिए, ईटीवी भारत ने रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर से खास बातचीत की. पढ़िए बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल: ड्रोन की बढ़ती गतिविधि की स्थिति में LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्य का आप कैसे अंदाजा लगाएंगे?

जवाब: देखिए, आजकल ड्रोन किसी भी देश के लिए दूसरे देश के खिलाफ काम करने का सबसे अच्छा तरीका है. वे ड्रोन का इस्तेमाल मादक पदार्थों को भेजने, हथियार भेजने, अपनी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे भेजने के लिए कर रहे हैं. हमने देखा है कि युद्धों में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है. पहला प्रभावी इस्तेमाल आर्मेनिया-अजरबैजान युद्ध में हुआ था. अब हमने देखा है कि ईरान भी, IRGC, मिडिल ईस्ट में ड्रोन का कितने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. तो, ड्रोन की भूमिका अब यही रहने वाली है.

देखिए रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर से खास बातचीत (ETV Bharat)

लेकिन भारत सरकार जवाबी कदम उठा रही है और हमने जरूरी हथियार बनाए हैं, साथ ही हमने इसके लिए जवाबी उपाय भी विकसित किए हैं, ताकि हम ड्रोन को नष्ट कर सकें या उन्हें अक्षम कर सकें या कभी-कभी उनके कंट्रोल को बदलकर उन्हें वापस उसी जगह भेज सकें जहां से वे छोड़े गए थे और वहां उनके हथियारों से उन्हें उड़ा सकें. तो, इस तरह की चीजें हो रही हैं. मेरे लिए जानकारी देना सही नहीं है, और आप बेफिक्र रह सकते हैं, देश के लोग बेफिक्र रह सकते हैं कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि हमें इन ड्रोन से कोई दिक्कत न हो.

सवाल: जैसा कि आपने बताया और कहा, ड्रोन का इस्तेमाल अब निगरानी, ​​हथियारों, नशीले पदार्थों और यहां तक ​​कि विस्फोटकों की तस्करी के लिए किया जा रहा है. यह खतरा देश की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है?

जवाब: देखिए, यह बहुत गंभीर खतरा है क्योंकि हमने देखा है कि खासकर पंजाब इलाके और जम्मू-कश्मीर में, जहां बॉर्डर एकदम पास है, मैं कहूंगा, ड्रोन के आने, अपना लोड गिराने और वापस जाने के लिए बहुत सही जगह है, क्योंकि यहां पेड़-पौधे और इलाका ऐसा है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है. हमने कई बार पकड़े हैं, हमें कंसाइनमेंट (ड्रोन से भेजी गई वस्तुओं की खेप) मिले हैं, कई बार हम ड्रोन को गिराने में भी कामयाब रहे हैं. हमने देखा है कि मुख्य कंसाइनमेंट नारकोटिक्स है, दूसरा हथियार, गोला-बारूद है, और आखिर में कुछ कैश है जो वहां से आता है. लेकिन इस तरह पाकिस्तान सीमा से लगने वाले राज्यों और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है.

सवाल: अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखें तो भारत का मौजूदा एंटी-ड्रोन सिस्टम और सीमा निगरानी प्रणाली इस चुनौती से निपटने में कितनी प्रभावी है.

जवाब: देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, भारत ने जरूरी तकनीक विकसित कर ली हैं. हम लेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहूंगा, हम इन ड्रोन को कहीं भी ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने के लिए रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन यह— मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं कि क्या किया जा रहा है क्योंकि इससे सिस्टम और— हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा.

लेकिन यह भरोसा किया जा सकता है कि हमने जरूरी कदम उठाए हैं और मैं आपको बता हूं कि भारत उन पहले देशों में से एक है जो इन एंटी-ड्रोन सिस्टम को सबसे आगे ले गया है, जिसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था जब पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन लॉन्च किए थे. हमने देखा है कि हमने उनमें से हर एक को कैसे निष्प्रभावी किया है. जम्मू-कश्मीर और पंजाब, हरियाणा इलाके में कम से कम 1,200 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, लेकिन उन सभी को हवा में नष्ट कर दिया गया और वे कुछ कर भी नहीं पाए.

सवाल: आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बात की, हमने बॉर्डर पार कई हवाई खतरे या हरकत देखी हैं, जैसे मैं ड्रोन एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, वे बढ़ गई हैं. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के आतंकी समूह जम्मू-कश्मीर में हथियार और विस्फोटक भेजने के लिए ड्रोन पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, या हम पंजाब के बारे में भी बात कर सकते हैं?