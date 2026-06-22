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पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी युद्ध के नए हथियार बन गए हैं ड्रोन: रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर

जम्मू में ईटीवी भारत के संवाददाता मोहम्मद अशरफ गनाई ने रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर से खास बातचीत की.

Defence Expert Capt Anil Gaur interview drone use smuggling terror activities Pakistan Proxy Warfare
रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 6:52 PM IST

9 Min Read
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जम्मू: हाल के वर्षों में, नियंत्रण रेखा (LoC) और इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) पर सुरक्षा की स्थिति में बड़े बदलाव आए हैं. निगरानी, तस्करी और आतंकवाद से जुड़ी संभावित गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने इन उभरते खतरों से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन उपाय तेज कर दिए हैं. ड्रोन युद्ध (drone warfare) की बदलती प्रकृति और भारत की सीमा सुरक्षा पर इसके असर को समझने के लिए, ईटीवी भारत ने रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर से खास बातचीत की. पढ़िए बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल: ड्रोन की बढ़ती गतिविधि की स्थिति में LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्य का आप कैसे अंदाजा लगाएंगे?

जवाब: देखिए, आजकल ड्रोन किसी भी देश के लिए दूसरे देश के खिलाफ काम करने का सबसे अच्छा तरीका है. वे ड्रोन का इस्तेमाल मादक पदार्थों को भेजने, हथियार भेजने, अपनी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे भेजने के लिए कर रहे हैं. हमने देखा है कि युद्धों में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है. पहला प्रभावी इस्तेमाल आर्मेनिया-अजरबैजान युद्ध में हुआ था. अब हमने देखा है कि ईरान भी, IRGC, मिडिल ईस्ट में ड्रोन का कितने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. तो, ड्रोन की भूमिका अब यही रहने वाली है.

देखिए रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौर से खास बातचीत (ETV Bharat)

लेकिन भारत सरकार जवाबी कदम उठा रही है और हमने जरूरी हथियार बनाए हैं, साथ ही हमने इसके लिए जवाबी उपाय भी विकसित किए हैं, ताकि हम ड्रोन को नष्ट कर सकें या उन्हें अक्षम कर सकें या कभी-कभी उनके कंट्रोल को बदलकर उन्हें वापस उसी जगह भेज सकें जहां से वे छोड़े गए थे और वहां उनके हथियारों से उन्हें उड़ा सकें. तो, इस तरह की चीजें हो रही हैं. मेरे लिए जानकारी देना सही नहीं है, और आप बेफिक्र रह सकते हैं, देश के लोग बेफिक्र रह सकते हैं कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि हमें इन ड्रोन से कोई दिक्कत न हो.

सवाल: जैसा कि आपने बताया और कहा, ड्रोन का इस्तेमाल अब निगरानी, ​​हथियारों, नशीले पदार्थों और यहां तक ​​कि विस्फोटकों की तस्करी के लिए किया जा रहा है. यह खतरा देश की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है?

जवाब: देखिए, यह बहुत गंभीर खतरा है क्योंकि हमने देखा है कि खासकर पंजाब इलाके और जम्मू-कश्मीर में, जहां बॉर्डर एकदम पास है, मैं कहूंगा, ड्रोन के आने, अपना लोड गिराने और वापस जाने के लिए बहुत सही जगह है, क्योंकि यहां पेड़-पौधे और इलाका ऐसा है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है. हमने कई बार पकड़े हैं, हमें कंसाइनमेंट (ड्रोन से भेजी गई वस्तुओं की खेप) मिले हैं, कई बार हम ड्रोन को गिराने में भी कामयाब रहे हैं. हमने देखा है कि मुख्य कंसाइनमेंट नारकोटिक्स है, दूसरा हथियार, गोला-बारूद है, और आखिर में कुछ कैश है जो वहां से आता है. लेकिन इस तरह पाकिस्तान सीमा से लगने वाले राज्यों और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है.

सवाल: अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखें तो भारत का मौजूदा एंटी-ड्रोन सिस्टम और सीमा निगरानी प्रणाली इस चुनौती से निपटने में कितनी प्रभावी है.

जवाब: देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, भारत ने जरूरी तकनीक विकसित कर ली हैं. हम लेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहूंगा, हम इन ड्रोन को कहीं भी ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने के लिए रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन यह— मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं कि क्या किया जा रहा है क्योंकि इससे सिस्टम और— हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा.

लेकिन यह भरोसा किया जा सकता है कि हमने जरूरी कदम उठाए हैं और मैं आपको बता हूं कि भारत उन पहले देशों में से एक है जो इन एंटी-ड्रोन सिस्टम को सबसे आगे ले गया है, जिसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था जब पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन लॉन्च किए थे. हमने देखा है कि हमने उनमें से हर एक को कैसे निष्प्रभावी किया है. जम्मू-कश्मीर और पंजाब, हरियाणा इलाके में कम से कम 1,200 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, लेकिन उन सभी को हवा में नष्ट कर दिया गया और वे कुछ कर भी नहीं पाए.

सवाल: आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बात की, हमने बॉर्डर पार कई हवाई खतरे या हरकत देखी हैं, जैसे मैं ड्रोन एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, वे बढ़ गई हैं. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के आतंकी समूह जम्मू-कश्मीर में हथियार और विस्फोटक भेजने के लिए ड्रोन पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, या हम पंजाब के बारे में भी बात कर सकते हैं?

जवाब: देखिए, असल में आतंकी समूह इन ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. यह ISI और पाकिस्तान आर्मी कर रही है, और यह बहुत जानी-मानी बात है. वे आतंकियों को अग्रिम मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल सिस्टम पाकिस्तान ही चला रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में, हमने यह भी देखा कि चीन उनके कुछ रडार सिस्टम्स को मैनेज कर रहा था और यह सब उनके एयरक्राफ्ट्स की वजह से हो रहा था, जो JF-17 और दूसरे एयरक्राफ्ट्स उड़ा रहे थे, ताकि उन्हें वहां से कंट्रोल किया जा सके और कमांड्स दिए जा सकें. तो, इस तरह की चीजें हो रही हैं, और भारत सरकार इसके बारे में जानती है, हम इसके बारे में जानते हैं, और जब भी जरूरत होगी हम जरूरी कदम उठाएंगे.

सवाल: भारत दुनिया भर में चल रहे युद्धों से क्या सबक सीख सकता है, खासकर आधुनिक लड़ाई में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में, या हम कह सकते हैं गुरिल्ला लड़ाई में?

जवाब: देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना होगा. जब आत्मनिर्भर का मतलब है कि आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास ऐसे सिस्टम होने चाहिए जिससे आप किसी बाहरी देश पर निर्भर हुए बिना भारत के अंदर ही पूरा सिस्टम बना सकें. क्योंकि अगर आप किसी बाहरी देश पर निर्भर होते हैं, तो हमने देखा है कि कई बार, मुश्किल समय में, दूसरा देश हमें सामान देना बंद कर देता है और अपनी दूसरी-दूसरी दिक्कतें बताता है. तो, इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं.

इन एंटी-ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली सारी टेक्नोलॉजी DRDO और प्राइवेट कंपनियों ने विकसित की हैं, और यह पूरी तरह से देसी है. इसलिए, हमें इसे बढ़ाने या इंडियन आर्मी के अलावा सभी सुरक्षा बलों, जिसमें BSF, CRPF, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और अन्य शामिल हैं, को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए, इस तरह की चीज की बहुत जरूरत है, और भारत पहले से ही ऐसा कर रहा है.

सवाल: जब हम फेंस सिस्टम (सीमा बाड़) की बात करते हैं, जो हमें विदेश से मिला है और फेंस, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में है, अब ड्रोन इन फेंस को भेद रहे हैं. क्या आपको लगता है कि इस तरह का नया हवाई खतरा भारतीय सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है?

जवाब: देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि बाड़ ड्रोन को नहीं रोक पाएगी. बाड़ आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधि को फिजिकली रोकने के लिए है और इसीलिए फेंस है. जहां तक ​​ड्रोन की बात है, वे एरियल सिस्टम में आएंगे, और उसके लिए हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो उन्हें डिटेक्ट कर सकें और फिर उन्हें खत्म कर सकें. यह भारत ने पहले ही विकसित कर लिया है और हमने यह देखा है.

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो किया, उसका एक बड़ा उदाहरण है, और पूरी दुनिया ने इस बात पर ध्यान दिया कि एक देश जिसे पहले विकसित-विकासशील देश कहा जाता था, उसने अब यह सुनिश्चित करने की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है कि ड्रोन और मिसाइल उसे नुकसान न पहुंचा सकें.

सवाल: मेरा सवाल सीधा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हम आमतौर पर देख रहे हैं कि ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं. क्या आपको लगता है कि यह अभी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, जबकि हमारे पास बॉर्डर पर स्मार्ट फेंस भी है?

जवाब: देखिए, जैसा मैंने कहा, स्मार्ट फेंस ड्रोन को नहीं रोक पाएगी. स्मार्ट फेंस तो आतंकवादियों को सीमा पार करने से रोकने के लिए है. जहां तक ​​ड्रोन की बात है, उसके लिए आपको दूसरे सिस्टम चाहिए—एक तो रडार सिस्टम और सब, और दूसरा उन्हें नाकाम करने या खत्म करने के लिए सिस्टम चाहिए. भारत ने इसे बहुत प्रभावी तरीके से विकसित किया है. ये देखा जा सकता है.

अब, कुछ ड्रोन ऐसे हैं, जिन्हें आप देखिए, हमेशा इस मायने में पार कर जाएंगे कि आप उन्हें 100% रोक नहीं सकते. कुछ ड्रोन आएंगे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान, ISI और आर्मी हथियार, गोला-बारूद गिराने के लिए करेंगे. आम तौर पर ऐसा होता है कि जब ड्रोन आता है, तो या तो उसका पता तब चलता है जब वह आ रहा होता है, या जब वह अपना कंसाइनमेंट गिरा चुका होता है. लेकिन यह बात है - भारत ने जरूरी होमवर्क किया है और हमने इसके लिए कदम उठाए हैं.

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