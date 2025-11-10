BRS विधायकों का मामला: तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ SC में अवमानना याचिका
सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है.
Published : November 10, 2025 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली : तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं किया है.
यह मामला एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पेश किया गया. वकील ने दलील दी कि स्पीकर ने मामले में दोनों याचिकाओं पर विचार नहीं किया है और विधायक अभी भी अपना पक्ष रख रहे हैं.
वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में कहा था कि यदि कोई विधायक कार्यवाही को लंबा खींचने का प्रयास करेगा तो प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा, तथा इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में दो याचिकाएं हैं.
उन्होंने कहा कि स्पीकर ने उन्हें छुआ तक नहीं है, और बाकी मामले गवाही के चरण में हैं. वकील ने मुख्य न्यायाधीश से मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.
पीठ अगले सोमवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई. वकील ने कहा कि प्रतिवादी स्पष्ट कारणों से कार्यवाही को महीने के अंत तक खींच रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर के बाद बंद नहीं होगा.
31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत तीन महीने के भीतर फैसला करें.
सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने स्पीकर से कहा था कि वे अयोग्यता याचिकाओं का सामना कर रहे विधायकों को कार्यवाही को लंबा खींचने की अनुमति न दें और कहा कि यदि वे ऐसा करते हैं, तो स्पीकर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों द्वारा वर्षों से अयोग्य ठहराए जाने संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने में हो रही देरी पर खेद व्यक्त किया था.
