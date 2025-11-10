ETV Bharat / bharat

BRS विधायकों का मामला: तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ SC में अवमानना ​​याचिका

नई दिल्ली : तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना ​​याचिका दायर की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं किया है.

यह मामला एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए पेश किया गया. वकील ने दलील दी कि स्पीकर ने मामले में दोनों याचिकाओं पर विचार नहीं किया है और विधायक अभी भी अपना पक्ष रख रहे हैं.

वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में कहा था कि यदि कोई विधायक कार्यवाही को लंबा खींचने का प्रयास करेगा तो प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा, तथा इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में दो याचिकाएं हैं.

उन्होंने कहा कि स्पीकर ने उन्हें छुआ तक नहीं है, और बाकी मामले गवाही के चरण में हैं. वकील ने मुख्य न्यायाधीश से मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.

पीठ अगले सोमवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई. वकील ने कहा कि प्रतिवादी स्पष्ट कारणों से कार्यवाही को महीने के अंत तक खींच रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर के बाद बंद नहीं होगा.