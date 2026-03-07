ETV Bharat / bharat

कैंसर को हराकर UPSC की परीक्षा में लहराया सफलता का परचम, महासमुंद के संजय डहरिया की प्रेरणादायक कहानी

संजय डहरिया मूल रूप से महासमुंद जिले के ग्राम बेलटूकरी के रहने वाले हैं. संजय के पिता लखनलाल डहरिया किसान और माता सामान्य गृहणी हैं. संजय के परिवार में माता पिता के अलावा 3 भाई और 1 बहन है. संजय भाइयों में सबसे छोटे हैं. संजय कहते हैं कि उनके एक भाई शिक्षक हैं और दूसरे भाई किसान हैं, जो पिता के साथ खेती बाड़ी देखते हैं. संजय कहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा गांव के ही शासकीय स्कूल में पूरी हुई.

महासमुंद: छोटे से गांव बेलटूकरी के रहने वाले संजय डहरिया ने इतिहास रच दिया है. अपने तीसरे प्रयास में संजय डहरिया ने यूपीएससी परीक्षा में पास कर 946वां रैंक हासिल किया है. संजय के यूपीएससी में चयन होने के बाद परिवार और समाज के लोगों में खुशी की लहर है. संजय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, अपने शिक्षक, अपने अपने सहपाठियों और दोस्तों को दिया. संंजय डहरिया कहते हैं कि उनके परिवार वालों ने मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया और उनके साथ डटे रहे.

संजय कहते हैं कि जब वो कक्षा पांचवी में पढ़ाई कर रहे थे तब उनका चयन नवोदय विद्यालय माना में हुआ. जहां 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होने पूरी की. संजय ने इसके बाद महासमुंद के शासकीय महाविद्यालय वल्लभाचार्य से अपनी बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरा करते हुए तैयारी शुरू की. इसी दौरान उनका चयन पश्चिम बंगाल राज्य में एसबीआई की शाखा में हुआ, जहां उन्होंने 2009 से 11 तक सेवाएं दी. इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी. लेकिन इसी दौरान 2012 में उन्हें कैंसर हो गया. लार ग्रंथि में कैंसर होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे और बीमारी से भी जूझते रहे.



इसी बीच संजय का चयन आईडीबीआई बैंक रायपुर में हुआ, जहां पर उन्होंने 2013 से 17 तक बैंक में सेवाएं दी. बैंक की सर्विस छोड़ने के बाद उनका चयन पोस्ट ऑफिस महासमुंद के बैंकिंग सेक्टर में हुआ, जहां पर उन्होंने 2017 से लेकर 18 तक अपनी सेवाएं देने के बाद यूपीएससी की तैयारी को लेकर फिर नौकरी छोड़ दी. इस बीच 2012 से 2018 तक उनके कैंसर का इलाज मुंबई में चलता रहा. यूपीएससी एग्जाम क्लीयर करने की जिद के आगे उसके बीमारी को भी घुटने टेकने पड़े.

2022 से यूपीएससी एग्जाम देना शुरू किया

2022 से संजय ने यूपीएससी एग्जाम देना शुरू किया. इस बीच उन्हें दो बार निराशा हाथ लगी। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, दो बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना और अपने मार्गदर्शकों के साथ तीसरे प्रयास की तैयारी में लगे रहे, जिसका नतीजा यूपीएससी-2025 के रिजल्ट में सामने आया. संजय ने तीसरे प्रयास में 947वां रैंक हासिल किया है. सोमवार को उन्हें कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट का भी पता चल जाएगा.

आईएएस बनने की जिद

संजय अपनी सफलता पर कहते हैं, यदि उन्हें आईएएस कैडर मिलता है तो वह देश की सेवा में तन मन से लग जाएंगे. लेकिन यदि कैडर चेंज होता है तो आईएएस बनने की जिद उनकी जारी रहेगी.

