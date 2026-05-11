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एक वोट से हार: मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री पेरिया करुप्पन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री पेरिया करुप्पन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के पूर्व मंत्री पेरिया करुप्पन के उस केस से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें टीवीके के एक उम्मीदवार ने सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल की थी. हाल ही में हुए 17वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, श्रीनिवास सेतुपति ने शिवगंगा जिले के तिरुप्पत्तूर विधानसभा क्षेत्र में तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) की तरफ से चुनाव लड़ा था. उन्होंने 83,375 वोट हासिल किए और अपने विरोधी, डीएमके उम्मीदवार और पूर्व मंत्री पेरिया करुप्पन को सिर्फ एक वोट के अंतर से हराया. इस विषय पर यह बात सामने आई कि तिरुप्पत्तूर निर्वाचन क्षेत्र (शिवगंगा जिला) में डाला गया एक पोस्टल बैलेट गलती से वेल्लोर के पास मौजूद तिरुप्पत्तूर निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र नंबर 50) में भेज दिया गया था. इसके बाद डीएमके उम्मीदवार पेरिया करुप्पन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अनुरोध किया गया कि इस खास वोट को शिवगंगा के पास तिरुप्पत्तूर निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र नंबर 185) की गिनती में शामिल किया जाए. जब चुनाव आयोग इस शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा, तो पूर्व मंत्री पेरिया करुप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. उन्होंने कोर्ट से चुनाव आयोग को खोए हुए पोस्टल बैलेट को वापस लाने और वोट-काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की.