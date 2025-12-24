ETV Bharat / bharat

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामलाः शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा को बयान दर्ज कराने का अंतिम मौका मिला

अगर लिपिका मित्रा 13 जनवरी को सुनवाई के लिए नहीं आती हैं तो साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगाः कोर्ट

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला
निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 8:34 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर शिकायतकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया.

आज कोर्ट में लिपिका मित्रा का बयान दर्ज होना था. सुनवाई के दौरान लिपिका मित्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो बीमार हैं जिसकी वजह से बयान दर्ज कराने नहीं आ सकीं. कोर्ट ने पाया कि लिपिका मित्रा की ओर से ये तीसरी बार सुनवाई टाली गई है. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर लिपिका मित्रा 13 जनवरी को सुनवाई के लिए नहीं आती हैं तो साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा.

बता दें कि 13 दिसंबर को याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह मंजू बंसल के बयान दर्ज किए गए थे. 29 नवंबर को लिपिका मित्रा की ओर से गवाह सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने 23 मई को निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था. लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया.

याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. याचिका में कहा गया है सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें.

सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था. उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गईं. याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए.

