निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामलाः शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा को बयान दर्ज कराने का अंतिम मौका मिला

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर शिकायतकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया.

आज कोर्ट में लिपिका मित्रा का बयान दर्ज होना था. सुनवाई के दौरान लिपिका मित्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो बीमार हैं जिसकी वजह से बयान दर्ज कराने नहीं आ सकीं. कोर्ट ने पाया कि लिपिका मित्रा की ओर से ये तीसरी बार सुनवाई टाली गई है. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर लिपिका मित्रा 13 जनवरी को सुनवाई के लिए नहीं आती हैं तो साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा.

बता दें कि 13 दिसंबर को याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह मंजू बंसल के बयान दर्ज किए गए थे. 29 नवंबर को लिपिका मित्रा की ओर से गवाह सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने 23 मई को निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था. लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया.