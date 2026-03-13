ETV Bharat / bharat

जालीपा की बहू बनीं गुजरात में न्यायिक अधिकारी, ससुराल ने घरेलू कार्यों से दूर रखा, जानिए दीपू कंवर की कामयाबी का सफर

गुजरात न्यायिक सेवा में चयन के बाद दीपू कंवर ने बताया, बचपन से ऑफिसर बनने का सपना था. पढ़ाई में शुरू से रूचि थी. शुरुआती पढ़ाई सूरत और ग्रेजुएशन एवं एलएलबी जामनगर में हुई. एलएलबी के साथ ज्यूडिशरी की तैयारी शुरू की. यही इस सफलता का टर्निंग पॉइंट रहा. एलएलबी के साथ सीनियर एडवोकेट के साथ जुड़ गई और प्रैक्टिस भी की. एलएलबी द्वितीय वर्ष में शादी हो गई. शादी से 10 दिन पहले अपने गांव गई. पीहर से ससुराल गई तो साथ लॉ की किताबें ओर न्यायिक अधिकारी बनने का सपने ले गई. शादी के बाद करीब एक सप्ताह जालीपा ससुराल रहीं. फिर वापस जामनगर चली गई, क्योंकि परीक्षा थी. इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई के ज्यादातर समय पीहर में रहीं.

बाड़मेर: जिले की जालीपा गांव में जश्न का माहौल है, जिसकी बहू दीपू कंवर का गुजरात न्यायिक सेवा (जीजेएस) में चयन हुआ है. दीपू कंवर की दास्तान अलग है. दीपू कंवर के जज बनने के सफर में उनके ससुराल पक्ष का योगदान इसे अलग करता है. ससुराल में दीपू कंवर की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा गया. उन्हें घरेलू कार्यों से दूर रखा गया. कभी दीपू ने इच्छा से घरेलू काम में हाथ बंटना भी चाहा तो सास-ससुर ने रोक दिया. इसके बावजूद कई मौकों पर घरेलू कार्यों में हाथ बंटाया. यहां तक कि गायों का दूध भी निकाला. गुजरात के जामनगर निवासी दीपू कंवर की शादी सात साल पहले बाड़मेर जिले के जालीपा गांव के लोकेंद्र सिंह से हुई थी.

दीपू कंवर ने बताया कि पढ़ाई के दौरान पीहर के साथ पूरे ससुराल पक्ष का सहयोग रहा. परिजन हमेशा एक ही बात कहते थे, पहले पढ़ाई पूरी करो. संयुक्त परिवार होने के चलते ससुराल में घर की जिम्मेदारियां की बजाय पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया. पढ़ाई के लिए हॉस्टल की तरह घर में रूम बनाकर तैयारी की. पढ़ना, खाना-पीना उसी रूम में किया. परीक्षा के बाद कभी कभार घर के काम में हाथ बंटाना चाहती थी, तो ससुरजी काम नहीं करने देते. डांटकर कहते थे कि आप केवल अपनी पढ़ाई करो.

तीसरे प्रयास में कामयाब: दीपू कंवर ने बताया कि साल 2021 से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं. साल 2022 में पहली बार एग्जाम दिया तो प्री और मेन्स क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में रह गई. वर्ष 2023 में फिर परीक्षा दी लेकिन मेन्स क्लियर नहीं हुआ. इस बार 2025 में 79वीं रैंक के साथ गुजरात न्यायिक सेवा में चयन हो गया. दीपू कंवर ने बताया कि प्री और मेन्स के रिजल्ट के बारे में दूसरे लोगों से पता चला. तब फोन नहीं था. फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ तब फोन हाथ में ही था. रिजल्ट देखने से पहले मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़. फिर रिजल्ट देखा. एक बार तो यकीन नहीं हुआ. दोबारा देखा और इसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं था. पूरे गुजरात में 79वीं रैंक थी. सबसे पहले पापा को बताया.

ससुराल में गाय का दूध निकालते दीपू कंवर (ETV Bharat Barmer)

घुंघट हमारी संस्कृति: दीपू ने कहा कि उनसे ज्यादा पूरे परिवार का यह सपना था कि वह जज बने, जैसे ही रिजल्ट आया तो पीहर जामनगर से रातों-रात अपने ससुराल जालीपा पहुंचीं. पूरे परिवार का इस खुशी के अवसर पर रिएक्शन देखना था. इस सफलता का श्रेय दीपू ने अपने पूरे परिवार और खासकर अपनी सास को दिया. एक सवाल पर दीपू कंवर ने कहा, घुंघट हमारी संस्कृति है. ससुराल में घूंघट निकलना अच्छा लगता है. दीपू कंवर की सास ने बहू के चयन पर खुशी जताते हुए कहा, बहू को कभी घर का काम नहीं दिया. कहा, काम हम कर लेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करो. कभी कबार बहू काम कर लेती तो ससुर एवं बड़े सुसर देख लेते तो हमें डांटते थे कि बहू को पढ़ने दो. बहू की मेहनत और परिवार का समर्थन रंग लाया. दीपू कंवर के पति लोकेंद्र सिंह ने कहा कि समाज में ज्यूडिशयरी को लेकर अच्छी सोच है. परिवार से प्रेरणा मिलती है. पत्नी दीपू कंवर ने पढ़ाई के साथ घर परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए यह सफलता प्राप्त की.

दीपू कंवर में वकालत की प्रैक्टिस भी की (ETV Bharat Barmer)

