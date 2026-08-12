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दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने उच्च शिक्षा सचिव का पदभार संभाला

दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने उच्च शिक्षा सचिव का पदभार संभाला ( @EduMinOfIndia )

नई दिल्ली: सीनियर ब्यूरोक्रेट दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बुधवार को शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में सचिव का पदभार संभाल लिया. इससे पहले वह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर थीं.

मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी मुखर्जी इस अहम पद पर प्रशासन और शिक्षा क्षेत्र का व्यापक अनुभव लेकर आई हैं. उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है.

इसके अधिकार क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग, शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता, छात्रों और फैकल्टी से जुड़े मुद्दे, रिसर्च, संस्थागत विकास और शिक्षा में बड़े सुधार शामिल हैं. यह विभाग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और केंद्र सरकार से फंड पाने वाले संस्थानों जैसी संस्थाओं के साथ भी तालमेल बिठाता है.

सचिव के तौर पर, मुखर्जी केंद्र की उच्च शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का काम देखेंगी. यह काम ऐसे समय में हो रहा है जब इस सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 से जुड़े सुधार भी शामिल हैं.

मुखर्जी ने मध्य प्रदेश में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है, जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा मिशन में मिली जिम्मेदारियां शामिल हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम में ऐसे कार्यक्रम शामिल थे जिनका मकसद स्कूली बच्चों में सीखने के नतीजों को बेहतर बनाना और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना था.