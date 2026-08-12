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दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने उच्च शिक्षा सचिव का पदभार संभाला

दीप्ति गौर मुखर्जी ने एडमिशन, परीक्षाओं और एनईपी 2020 को लागू करने से जुड़े बड़े सुधारों के बीच उच्च शिक्षा सचिव का पद संभाला.

Deepti Gaur Mukerjee assumed charge as Secretary of Higher Education.
दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने उच्च शिक्षा सचिव का पदभार संभाला (@EduMinOfIndia)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 9:57 PM IST

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नई दिल्ली: सीनियर ब्यूरोक्रेट दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बुधवार को शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में सचिव का पदभार संभाल लिया. इससे पहले वह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर थीं.

मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी मुखर्जी इस अहम पद पर प्रशासन और शिक्षा क्षेत्र का व्यापक अनुभव लेकर आई हैं. उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है.

इसके अधिकार क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग, शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता, छात्रों और फैकल्टी से जुड़े मुद्दे, रिसर्च, संस्थागत विकास और शिक्षा में बड़े सुधार शामिल हैं. यह विभाग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) और केंद्र सरकार से फंड पाने वाले संस्थानों जैसी संस्थाओं के साथ भी तालमेल बिठाता है.

सचिव के तौर पर, मुखर्जी केंद्र की उच्च शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का काम देखेंगी. यह काम ऐसे समय में हो रहा है जब इस सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 से जुड़े सुधार भी शामिल हैं.

मुखर्जी ने मध्य प्रदेश में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है, जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा मिशन में मिली जिम्मेदारियां शामिल हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम में ऐसे कार्यक्रम शामिल थे जिनका मकसद स्कूली बच्चों में सीखने के नतीजों को बेहतर बनाना और पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना था.

शिक्षा मंत्रालय के 2017 के एक दस्तावेज में मध्य प्रदेश में 'सर्व शिक्षा अभियान' को लागू करने पर हुई चर्चाओं में उनकी भागीदारी का जिक्र है; इन चर्चाओं में 'मिल बांचे' और 'कहानी उत्सव' जैसी पहल भी शामिल थीं.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में शामिल होने से पहले, मुखर्जी ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर काम किया. उन्होंने अगस्त 2024 में कॉर्पोरेट मामलों की सचिव का पद संभाला.

उनकी नई जिम्मेदारी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में लगातार हो रहे बदलावों के बीच आई है. इन बदलावों में परीक्षा और दाखिले में सुधार, संस्थागत पुनर्गठन, शोध और एनईपी 2020 को बड़े पैमाने पर लागू करना शामिल है.

उम्मीद है कि उनकी तत्काल प्राथमिकताओं में उच्च शिक्षा क्षेत्र में पहुंच, गुणवत्ता और गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करते हुए चल रहे सुधारों को सुचारू रूप से लागू करना शामिल होगा.

ये भी पढ़ें- प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला, कहा- विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं

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